L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 marzo 2022. Il giro di boa settimanale è alle porte e già qualcuno inizia a fare programmi per il prossimo weekend. Sarà buono o portatore di incognite questo nuovo mercoledì? Questa è la domanda a cui ci appresteremo a dare risposta, sperando di non deludere eventuali attese o speranze.

Sotto analisi astrologica, quest'oggi, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, come sempre giudicati in base al proprio cielo astrale. Partiamo a elencare i segni fortunati, mettendo in primo piano il Sagittario insieme all'Acquario, entrambi considerati a massima positività, perciò valutati con le cinque stelline della buona fortuna.

In ribasso invece le quotazioni per Bilancia e Scorpione, ambedue considerati in giornata "no".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 23 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di mercoledì 23 marzo

Bilancia: ★★. La giornata del 23 marzo non si prevede troppo favorevole per voi o verso i vostri interessi. Gli astri avranno altro a cui pensare, relegando il vostro segno decisamente alla fine di tutto. Potrebbe anche presentarsi qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino e procedendo a passo d’uomo non vi sarà difficile aggirare. L’amore è il grande assente? Non disperate, potrebbe spuntare quando meno ve lo aspettate; l’importante è essere aperti e disponibili.

Nel lavoro, invece, qualsiasi proposta va meditata con spirito critico. Non vi mancano le idee, ma al momento dovete concentrarvi solo su ciò che avete in mano.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali del giorno indicano in salita questo mercoledì, anticipando già dal primo mattino un andamento "sottotono". Spesso vi viene facile mettere voi stessi al centro del mondo, non potete però pretendere di ricevere tanto se siete voi i primi a dare poco.

Se vi fate prendere dalla fretta di “arrivare al sodo”, in amore rischiate di fare la mossa sbagliata. Siate pazienti e soprattutto un po’ più romantici. Nel lavoro vi sentite ingabbiati in una professione che non soddisfa le vostre aspettative, è ora di dare una svolta, rimettetevi in gioco!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 23 marzo annuncia una Luna carica di energia e spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni.

Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative. Riguardo il lavoro, forse è il momento di farsi notare, magari accettando di assumere quelle responsabilità che, per timore di fallire, altri hanno declinato. In amore la serenità fa bene alla coppia e al cuore, facilitando i rapporti. Incontri piacevoli e intriganti per i single, da vivere con spontaneità e massima chiarezza, per evitare complicazioni.

Oroscopo e stelle del giorno 23 marzo

Capricorno: ★★★★. Questo mercoledì dovete sforzarvi di rimanere concentrati, senza concedere nulla al caso. Quando è in gioco il prestigio o la stabilità personale sapete tirar fuori le unghie. Procedete senza fretta: basta un niente per cadere nella trappola del successo facile, ma quanto mai ingannevole.

In campo sentimentale avrete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, anche se è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Tenete sotto controllo le finanze, in questo periodo siete portati a spendere più del dovuto. Nel lavoro mettete in evidenza le vostre capacità dedicando tempo a un progetto rimasto in sospeso.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in conto la possibilità che possiate avere un approccio esuberante e disinvolto. Le circostanze vi consentono di ampliare i vostri orizzonti, ricavandone consensi e soddisfazioni. Il vostro motto sarà “chi mi ama mi segua” e saranno molti a lasciarsi guidare da voi. Una circostanza casuale, in alcune situazioni a stampo sentimentale/affettivo, potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sopravvalutato.

Un po’ stupiti, rivedrete il vostro giudizio. Parlando di lavoro, anche se siete perfettamente in grado di cavarvela da soli, prendete in considerazione l’aiuto di chi è già ben inserito nell’ambiente.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di mercoledì 23 marzo invita a fissare bene i propri obiettivi, altrimenti le energie si disperderanno in mille rivoli e non approderete a nulla. Meglio un uovo oggi, che la gallina domani! Il senso pratico vi aiuterà a distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Riguardo la parte lavorativa, a volte sembrerà che gli impegni si moltiplichino, ma voi sarete abili a mantenere il controllo e a impostare per bene le vostre attività. In amore avrete dalla vostra Venere: il pianeta dell'amore vi donerà quel tocco di romanticismo in più che potrà esservi molto utile a tingere di rosa qualsivoglia rapporto.