Mercoledì 23 marzo troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre il Sole risiederà nel segno dell'Ariete. Mercurio, Giove e Nettuno, invece, proseguiranno il domicilio in Pesci, così come Plutone permarrà nel segno del Capricorno. Urano, infine, continuerà il transito in Toro, come Venere, Saturno e Marte resteranno stabili in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Acquario, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Sagittario: incontri. Semaforo acceso sul verde per i single di casa Sagittario, che durante questo mercoledì vorranno fare degli stuzzicanti incontri affettivi, che potrebbero avere buone chance di evolvere in pirotecnici flirt primaverili.

2° posto Acquario: lavoro top. Imprevisti e attriti coi colleghi parranno essere un lontano ricordo per il quarto segno Fisso nel corso della giornata, coi nativi che potranno centrare qualche ottimo risultato professionale con straordinaria semplicità.

3° posto Bilancia: briosi. Il felice terzetto Marte-Luna-Venere permetterà, probabilmente, ai nati Bilancia di trascorrere un mercoledì all'insegna del buonumore e di una maggior fiducia nel prossimo, in particolar modo la seconda decade sarà ancora libera dalle oppressioni solari.

I mezzani

4° posto Gemelli: mondani. Un po' per relegare in secondo piano le ultime beghe sentimentali e un po' per il piacere di trascorrere del tempo con le amiche storiche, i nati Gemelli potrebbero concedersi una parentesi mondana in questo giorno di inizio primavera.

5° posto Pesci: chiarezza di intenti. Le prime due decadi di casa Pesci, durante queste ventiquattro ore, avranno buone possibilità di mettere in campo maggior chiarezza per ciò che concernerà il settore sentimentale. Chi tra loro vive una storia traballante o poco delineata, difatti, non perderà tempo nell'indirizzare tale relazione nel binario più idoneo.

6° posto Cancro: dosare le energie. Nonostante le attività pratiche e professionali non manchino questo mercoledì, i nati Cancro potrebbero doverne rinviare alcune a causa dello scarno bottino energetico al quale saranno costretti ad attingere.

7° posto Leone: routine. Mercoledì che avrà buone chance di essere avaro di risultati degni di nota, novità o scossoni di sorta, in quanto avanzerà in maniera routinaria, quasi a voler spingere i felini a concentrarsi esclusivamente sugli impegni del momento.

8° posto Ariete: attrazioni. Giornata di metà settimana che parrà avere il sapore della scappatella, magari più fantasticata che reale, in quanto il primo segno zodiacale, anche se accasato, rimarrà probabilmente attratto da una persona particolarmente affascinante.

9° posto Capricorno: cocciuti. La testardaggine potrebbe essere il tallone d'Achille dei nati Capricorno in questa giornata di marzo, col segno di Terra che rimarrà fermo sulle proprie posizioni, anche se alcune persone care tenteranno di fargli cambiare idea.

Ultime posizioni

10° posto Toro: perplessi. L'atteggiamento ambiguo della dolce metà lascerà, con tutta probabilità, stranito il segno del Toro, portandolo a pensare a ipotetici tradimenti o ad avere il timore di non essere più amato dalla controparte.

Lavoro in secondo piano.

11° posto Scorpione: burberi. L'umore sotto i tacchi e qualche cliente poco cordiale potrebbero rendere oltremodo burberi i nati Scorpione in questa giornata. Per sbollire la loro latente inquietudine bisognerà attendere le ore serali, quando potranno lasciarsi coccolare da partner e figli.

12° posto Vergine: fatiche raddoppiate. I nati Vergine trascorreranno la giornata rendendosi conto che per cavare un ragno dal buco, in ambito professionale, bisognerà sudare le cosiddette sette camice, in quanto contrattempi e parigrado ostili faranno sembrare infinito il turno di lavoro.