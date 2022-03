L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 marzo 2022. In evidenza in questo periodo gli ultimi sei segni della corona zodiacale: vediamo di dare un nome ai segni più fortunati del momento, come di consueto scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo lunedì d'inizio settimana a poter gongolare anticipatamente sugli eventi, Scorpione e Acquario, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. Giornata stabile intanto per Capricorno e Pesci valutati con le quattro stelline indicative di routine e normalità.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 28 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di lunedì 28 marzo

Bilancia: ★★. La scarsa armonicità della coppia Marte-Urano è senza filtri incisivi. Attenzione nei rapporti di ogni tipo perché vi è facile passare la misura con giudizi e commenti che non vi attirano simpatie. Resistete alla tentazione di mettervi in competizione con qualcuno che potreste aver sottovalutato. Non è un buon giorno per fare acquisti o per chiarire malumori in qualsiasi tipo di rapporto si annidino. Non pretendete di fare tutto da soli: responsabilizzate gli altri, in modo che ognuno faccia la sua parte.

Un po’ d’insicurezza potrebbe cogliervi alla sprovvista e rendervi suscettibili alle critiche dei colleghi. Controllate le vostre reazioni.

Scorpione: ★★★★★. Con la Luna congiunta a Saturno fino a metà pomeriggio e con alcuni pianeti positivi, il giorno vi vede in eccellente forma psicofisica, abili nei contatti, convincente nelle trattative.

Saprete indirizzare in modo preciso le risorse fisiche. Proprio per sfruttare questo stato di cose, dovreste organizzare gli impegni delle prossime settimane e darvi un’idea aderente alla realtà dell’affidabilità delle persone. Se avete una questione personale da risolvere, non aspettate che sia il partner ad agire al posto vostro, muovetevi con tempestività.

Nel privato risolvete anche il più piccolo motivo di malumore, in particolare se avete a che fare con Leone e Acquario.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 28 marzo prevede complicazioni amorose in vista! Se una persona dovesse catturare il vostro interesse, assicuratevi che non sia già sentimentalmente impegnata. Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, fate bene i conti. Anche in periodi di vacche magre, siete abilissimi nel riciclarvi. Di fronte a qualsiasi ipotesi di cambiamento, non mostrate alcuna preoccupazione. Le stelle consigliano comunque di essere prudenti: non fatevi abbagliare da proposte troppo allettanti. Se siete in cerca dell’anima gemella, cominciate a mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti e ad esibirvi in modo rassicurante.

Oroscopo e stelle del giorno 28 marzo

Capricorno: ★★★★. Tensione e nervosismo andranno tenuti strettamente sotto controllo. Per non fare danni mettete particolare attenzione nelle quotidiane attività domestiche. Mettete in gioco le vostre capacità anche nel lavoro: concretezza, praticità e buon senso. Sarà il modo migliore per rispondere a eventuali imprevisti La situazione sentimentale è tranquilla ed appagante, ma oggi vivete con insofferenza la condizione di stabilità, sentendovi ingabbiati. Salute. Rimandate tutti gli impegni meno urgenti e cercate di godervi la parte iniziale della settimana. Cresce il rendimento nel lavoro e nello studio. Potreste anche avere la possibilità di prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare.

Acquario: ★★★★★. In famiglia alcuni nodi verranno al pettine: siate sinceri e disponibili, ma lasciate anche che gli altri si assumano le proprie responsabilità. Il senso del dovere non vi manca, anche se dovrete fare i conti con l’ambiente che vi circonda. Nel lavoro state all’erta! Non è escluso che dobbiate rimediare a sviste clamorose che oltre a demotivarvi vi faranno perdere tempo prezioso. In amore tutto fila liscio e le cose veleggeranno felicemente in porto se non vi lascerete travolgere dal disordine emotivo provocato dalla Luna. Volontà e disciplina saranno importanti per mantenere l’equilibrio. Aggiungeteci anche un pizzico di ottimismo, che non guasta mai.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 28 marzo predice un po’ di tensione emotiva.

Un desiderio che stenta a realizzarsi vi rende piuttosto insofferenti. Al lavoro reagite diventando inarrestabili ma oggi, se potete, concedetevi un attimo di respiro. La scelta professionale che più vi attrae non è adeguata alle vostre esigenze. Non agite in fretta, prendete un po’ di tempo per riflettere. In amore la disarmonia della Luna, unita a quella di Venere, potrebbe amplificare un’eventuale pena d’amore. Su con la vita, andrà meglio domani. I momenti di tensione, per i nati nel segno, potranno facilmente tradursi in emicrania. Evitate di arrovellarvi il cervello: sarà sufficiente un po’ di relax.