L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 marzo 2022.

Ad essere messo qui sotto analisi è il gruppo di segni della seconda sestina, quindi quelli compresi fra Bilancia e Pesci. Andiamo a scoprire come andrà questo sabato, iniziando immediatamente a togliere il velo all'oroscopo del giorno 26 marzo, come sempre impostato sulle attività di lavoro e sui sentimenti.

Previsioni zodiacali di sabato 26 marzo

Bilancia: ★★★★. In arrivo una giornata davvero non male, anche se in alcuni momenti potrebbero esserci delle situazioni alle quali porre una maggiore attenzione.

In amore, in preda agli sbalzi d’umore, siete voi a scatenare il litigio e poi ancora voi a cercare la pace, ricorrendo a tenere argomentazioni. Single, spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio ad un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorre dare tempo al tempo. Nel comparto lavoro però vi conviene rimanere ancorati alle solite cose, al solito ambiente. Quello che è lontano e diverso è disseminato di imprevisti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato portano in dono quattro stelline indicative di routine e piena normalità. Quindi tutto tranquillo, nulla di eclatante ma nemmeno tanta ansia con la quale dover fare i conti. Per i sentimenti, in modo intelligente, capendo il vostro disagio, il partner sorvolerà sui vostri modi scostanti, cercando di alleggerire la tensione.

Single, sarete dolci e appassionati. Con la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, farete progetti seri riguardo al vostro futuro insieme. Nel lavoro, mettete in conto il fatto che un po’ d’insicurezza potrebbe cogliervi alla sprovvista e rendervi suscettibili alle critiche dei colleghi. Controllate le vostre reazioni.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del penultimo giorno di questa settimana preannuncia un periodo "sottotono". Pertanto vietato strafare: lasciate che la giornata vi scivoli addosso, evitando di esporvi inutilmente. In amore, coraggio: la situazione sta per cambiare e le buone notizie arriveranno molto presto. Nei prossimi giorni la Luna vi favorirà e spianerà la strada alle vostre intenzioni.

Per i single, possibili cambiamenti improvvisi, proposte inaspettate e occasioni che andranno valutate con attenzione. Siete indecisi? Fatevi consigliare da un amico/a competente in materia sentimentale. Nel lavoro, state attenti ad alcuni imprevisti in agguato che possono essere causa di problemi del passato rimasti irrisolti.

Oroscopo e stelle del giorno 26 marzo

Capricorno: ★★★★★. Si profila per molti del segno uno splendido sabato d'inizio weekend. La splendida congiunzione in atto tra Luna e Plutone vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro economico del periodo. In merito agli affetti, potrete contare sul sostegno pratico e morale di una persona cara, grazie alla quale risolverete una questione che non vi lascia tranquilli.

Single, se siete in cerca dell’anima gemella, cominciate a mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti e ad esibirvi in modo rassicurante. Nel lavoro, avrete buone occasioni in ambito professionale che vi permetteranno di incrementare il fatturato.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno danno per scontata la possibilità che possa essere davvero un gran sabato. Avrete quindi grandi opportunità in questa giornata, non appena ve ne capiterà una dovrete essere fulminei nel riconoscerla, abbandonando tutto quello che state facendo! In campo sentimentale, un progetto comune, un viaggio o in un’impresa in cui avete entrambi riposto grandi speranze, riceve il beneplacito delle stelle.

Single, amate e vi sentirete amati. Evitate quindi inutili ansie e non destinate le vostre energie esclusivamente alle incombenze quotidiane. Nel lavoro, finalmente qualcuno ha compreso che uno dei modi per farvi dare il massimo è quello di incoraggiarvi con delle lusinghe ed in effetti, il metodo funziona!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 26 marzo preannuncia un avvio di weekend abbastanza buono, anche se immerso nella solita normalità quotidiana. In amore se confidate in un incontro speciale potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda avrà esiti piuttosto incerti. Per coloro ancora single diciamo che in generale tutto filerà abbastanza liscio. Alcune cose veleggeranno felicemente in porto se non vi lascerete travolgere dal disordine emotivo provocato da chi ben sapete. Il lavoro andrà come sempre: alti e bassi. Seguite al dettaglio i programmi già impostati e non lasciatevi tentare da scorciatoie che potrebbero rivelarsi controproducenti.