L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro come andrà la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 28 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni favoriti dalle stelle? Bene, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 28 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 28 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 28 marzo, in amore, annuncia una Venere ideale per progettare il futuro in coppia.

In vista ci potrebbe essere il coronamento di un sogno per quelli di voi che vorrebbero sposarsi. Un favorevole mix astrale darà a questa giornata la possibilità di poter approfittare dei tanti gesti d’amore che ricaricheranno il vostro rapporto di nuova energia. Single, il fascino non mancherà e nuove proposte potrebbero essere proprio dietro l'angolo, pronte a cogliervi di sorpresa. Un regalo gradito vi sorprenderà e qualcuno mostrerà un certo interesse nei vostri confronti. Infatti, in tanti sarete favoriti in amore, un dolce sentimento che, in questo periodo, potrebbe risultare il migliore affare che avreste mai potuto concludere. Anche nel lavoro sarà un buon momento. Impegnatevi, cercate di fare di tutto per dimostrare di essere affidabili: appellatevi al vostro senso del dovere.

Sarete assolutamente impeccabili nello svolgimento del vostro lavoro.

Toro: ★★★. Il vostro comportamento discontinuo rischia di mandare in confusione le persone che vi sono intorno, che siano amici, familiari o colleghi. Tuttavia, per spuntarla vi conviene puntare sull’astuzia piuttosto che sul fascino e la sensualità. In campo sentimentale, se in questa prossima giornata sarete eccessivamente apprensivi, è consigliata una certa freddezza e razionalità nelle cose da fare o nei rapporti interpersonali.

Nelle decisioni di coppia da prendere, se il partner vi facesse davvero arrabbiare, guardate le situazioni come fossero trasparenti, oppure non guardatele affatto perché questo non è il periodo adeguato. Single, sarete nervosetti e ne avrete buoni motivi: qualcuno porterà scompiglio in casa. I vostri familiari torneranno a reclamare una vostra maggiore attenzione.

Nel lavoro, se avete un'attività autonoma, state particolarmente attenti all'organizzazione, alla stesura dei progetti.

Gemelli: ★★★★. In amore, con Giove in aspetto armonico vi sentirete molto amati e coccolati non solo dalle persone della famiglia ma anche dal destino. Gli eventi esterni vi sorrideranno in parte e il merito sarà anche del vostro atteggiamento positivo con cui saprete rallegrare il rapporto, magari rendendo ogni cosa semplice e alla portata. Single, la vostra mente correrà veloce, sorpasserà gli ostacoli e si dirigerà dritta al traguardo. Non male, anche perché dovete recuperare un po' di tempo o riparare piccole disavventure capitate in precedenza. Non preoccupatevi degli argomenti che dovrete affrontare con la famiglia, quello che conta sarà la predisposizione d'animo e l'apertura al buon dialogo, sincero e genuino.

Tale atteggiamento renderà tutto molto più facile. Nel lavoro, sarà un giorno positivo e produttivo. Saprete sempre come e quando agire, quasi foste guidati da un radar che capta il momento giusto.

Oroscopo di lunedì 28 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Per i sentimenti, grazie agli ottimi influssi della Luna, quest'oggi potrete contare su occasioni davvero magiche. Facile riscoprirsi seducenti, ben disposti a vivere momenti intensi e romanticamente appaganti con il vostro partner. Approfittatene per proporre a chi amate un progetto di vita comune, vedrete che sarà felicissimo di dirvi di sì. Single, grazie a Mercurio, in questa giornata potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona che non aveste mai pensato di conoscere in questo modo e verso la quale non provate alcun interesse.

Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo renderà certamente migliore, la vostra vita. L'attività lavorativa proseguirà per il meglio. Riuscirete ad organizzare l'attività e a portare a termine ogni progetto.

Leone: ★★★★. Questo lunedì tutto ciò che ha sapore di avventura riesce a rendervi felici e chi vi conosce bene lo sa. Così anche le stelle vi aiuteranno a stare allegri e di buon umore per tutta la giornata. Tra svaghi e passatempi, la giornata trascorrerà in fretta con un forte slancio e disponibilità verso la famiglia. Single, il vostro inossidabile ottimismo vi farà passare con disinvoltura sopra alle piccole noie della quotidianità. La creatività sarà in ascesa e l'introspezione potrà diventare un'ottima fonte per idee e soluzioni nuove.

Cominciate a dare qualche ritocco alla vostra immagine: le stelle annunciano che nei prossimi giorni le vostre quotazioni cresceranno di molto. Nel lavoro, tenete la testa sulle spalle e guardate davanti a voi senza abbassare lo sguardo. Sarete consapevoli dei traguardi che potreste raggiungere, grazie alla vostra tenacia e determinazione.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 28 marzo invita a godere al massimo degli influssi armonici delle stelle. Le emozioni saranno tante e intense e vi renderete conto di essere al centro di un'attenzione dolce e continua da parte della persona amata. In coppia sforzatevi di essere meno esigenti. Single, per reagire alla noia della vita quotidiana, che in questi giorni avvertite particolarmente, potreste anche fare una pazzia.

Concedetevi pure qualcosa a cui avete sempre voluto (o dovuto) rinunciare: potrebbe essere un vero e proprio toccasana per il vostro umore. Uscite dalla solita routine e organizzate qualcosa di divertente con il partner, con tutta la famiglia o con gli amici, perché questa giornata potrebbe rivelarsi estremamente bella. Nel lavoro, il cielo odierno vi vuole bene, così fantasia e inventiva vi permetteranno di prendere iniziative stimolanti. Piacevoli risvolti anche sotto il profilo economico.

