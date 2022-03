L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 marzo 2022. Sotto la "lente astrale" la giornata di giovedì, nel merito interessante i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il periodo in arrivo porta buone notizie ai nativi del Sagittario e dei Pesci, segno indicati rispettivamente al "top del giorno" e con le cinque stelle della buona fortuna. A dare ai predetti segni l'opportunità di vivere alla grande la giornata sarà il favoloso sestile Luna-Venere, astri posizionati rispettivamente nel segno dei Pesci e in transito nel settore del Capricorno.

Andiamo subito a confermare i sigilli della buona e cattiva sorte, cernendo i segni migliori e peggiori del momento attraverso la consultazione dell'oroscopo del giorno 3 marzo. A voi il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In programma una giornata valutata con la spunta del "sottotono". In generale potrebbero nascere discussioni generate da incomprensioni, questo potrebbe mettere molti di cattivo umore. Stato d'animo tutt’altro che buono anche in relazione ai rapporti sentimentali, in primis riguardo alcune amicizie o in ambito del ménage familiare. Diciamolo pure, siete a terra con tutte le ruote e risulta difficile muoversi in qualsivoglia direzione.

Il bello è che spesso non conoscete neanche il vero motivo di tutto ciò. Il consiglio è quello di fare chiarezza nel proprio animo e magari provare a reagire. Cercate nuove motivazioni per contrastare le avversità. Per quanto riguarda il lavoro, andate alla ricerca di nuovi orizzonti che sappiano garantire più sicurezza e maggiore stabilità economica.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì vedono molto positivo il periodo. Infatti il momento risulterà vincente per chi volesse (ri)mettersi in gioco: la prossima settimana qualche bella novità potrebbe giocare a favore. Il sestile Luna-Venere in parte sorride agevolandovi: avrete la possibilità di neutralizzare eventuali avversari in ambito professionale e portare a casa ottime soddisfazioni.

Evitate però di essere tronfi, perché un simile atteggiamento potrebbe infastidire persone a cui tenete e che stimate davvero. Il weekend, intanto, si inizia a intravvedere, per cui inventatevi qualcosa di diverso da fare sabato e domenica prossimi. Riguardo il lavoro, una formula potrebbe saltar fuori in men che non si dica e rendere la giornata piacevole e positiva. Riuscirete a trovare il bandolo della matassa e alcune questioni si faranno chiare.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 3 marzo predice un giovedì indirizzato per lo più alla normale e ordinaria quotidianità. Ci saranno probabilmente piccoli guadagni extra, uniti però a piccoli contrattempi, nella primissima mattinata. La Luna nel segno dei Pesci vi aiuterà a inquadrare con estrema lucidità tutte le situazioni, anche le più complesse.

D’altra parte, avrete l’energia necessaria per mettere le cose a posto. Cercate però di rallentare i ritmi, almeno in vista della serata: chi amate ha bisogno di avervi in piena forma e fisicamente pronti per coccole e carezze. L’amore, è risaputo, è sinonimo di solidarietà e dolcezza da offrire piuttosto che pretendere. Nel lavoro sarete sotto la benevola protezione di un/una collega e, di conseguenza, eventuali problemi appariranno più lievi e le tensioni si allenteranno. Approfittatene per mettere a fuoco nuovi progetti o richieste da fare a chi conta.

Oroscopo e stelle del 3 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". Giornata splendida, tutta improntata sullo splendido sestile astrologico in atto tra Luna e Venere, quest'ultima presente nel vostro segno.

In arrivo esperienze nuove: dateci dentro con la fantasia! Pertanto, vista l'ottima predisposizione di Venere, la stessa si ritroverà a braccetto la Luna in Pesci, questo significa prima di tutto che i single avranno ottime possibilità di fare incontri molto, molto interessanti. Vi sono le premesse migliori affinché si riesca a raggiungere un traguardo che avete a cuore. Avrete davvero energia da vendere. Per quanto riguarda la salute, potreste avere qualche lieve disturbo legato alle poche ore dedicate al sonno: prendete provvedimenti, ok? In campo professionale, invece, sarete particolarmente produttivi ed efficaci in ogni situazione. In serata, comunque, archiviate doveri e affanni e lasciate l’esclusiva ai piaceri della carne...

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in risalto la possibilità che possa essere un periodo da "ko". Purtroppo non si prevede una buona giornata: discussioni, malintesi, equivoci e fuori programma potrebbero dare vita a diatribe infinite. Con il periodo così a sfavore, gli astri invitano a non dare troppo peso al periodo. In particolare, non prendete troppo a male eventuali frasi pronunciate dalla persona amata: certe volte le parole sono pesanti, sì, ma in realtà non corrispondono agli effettivi pensieri. Se possibile non esponetevi, almeno per adesso, perché rischiereste di apparire più deboli di quanto voi siate realmente. In campo professionale tutto fermo, come sempre: poche o nessuna novità nell'aria.

Calma: tra non molto le cose cominceranno a migliorare, soprattutto perché possedete già gli strumenti adatti per approntare nuovi progetti, nonostante le difficoltà a essi legate.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 3 marzo, preannuncia una bella giornata, decisamente incanalata verso una meritata positività. Potrete contare su un apporto concreto da parte di Venere, in ottimo sestile alla Luna, già presente nel vostro settore. In amore si aprono nuove strade, soprattutto per chi è ancora single. Ascoltate le vostre sensazioni e agite di conseguenza. Se accadesse un imprevisto, non è detto che debba coincidere per forza con un fastidio, anzi. Parlate chiaro con chi amate. Anche l’orizzonte in campo professionale si fa interessante: possibili avanzamenti di carriera o, comunque, nuovi traguardi. Se doveste avere il sentore di qualcosa che non va, lasciatela in sospeso in attesa di capire meglio come agire. In alcune situazioni comunque ci vorrebbe un maggiore spirito di iniziativa.