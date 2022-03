Le previsioni dell'oroscopo del 3 marzo vedono i nati sotto il segno del Leone in prima posizione. I Toro sono un po' provati, mentre i Sagittario sono attenti ai bisogni del partner.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: oggi vi sentite un po' sottotono. Approfittate di questo momento no per concentrarvi un po' di più sui vostri bisogni e sul vostro aspetto fisico.

11° Acquario: l'Oroscopo del 3 marzo vi invita a non perdere la pazienza. Anche se dovessero capitare cose non proprio gradevoli. Ricordate che non è possibile essere sempre dalla parte della ragione.

10° Capricorno: giornata intensa e piena di cose da fare quella di oggi. Cercate di mantenere la calma e di non essere frettolosi. In ambito sentimentale avete il cuore un po' in subbuglio.

9° Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle questioni in sospeso che è giunto il momento di risolvere. Attenti al passato, qualche fantasma potrebbe ritornare.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: non perdete di vista i vostri obiettivi. Anche se le cose potrebbero prendere una piega differente da quella che vi eravate prefissati, questo non è il momento di arrendersi.

7° Ariete: secondo l'oroscopo del 3 marzo la giornata potrebbe cominciare con qualche campanello d'allarme.

Cercate di essere sempre attenti e di guardare oltre il vostro naso.

6° Bilancia: non lasciatevi scappare le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. L'Oroscopo vi invita ad essere un po' più partecipativi in ambito sentimentale.

5° Gemelli: se le persone che vi circondano non riescono a comprendere il vostro modo di fare e di agire, non temete.

Non si può piacere a tutti e, soprattutto, non tutti riescono ad entrare appieno nell'amina di un'altra persona.

Oroscopo 3 marzo primi quattro segni

4° in classifica Cancro: questo non è il momento di aspettare, bensì, di agire. Imparate a mettere da parte l'orgoglio in certe situazioni. In amore siete favoriti, mentre sul lavoro dovette essere pazienti.

3° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 3 marzo vedono da parte dei nati sotto questo segno una grande premura per le persone che vi sono accanto. Sul lavoro avete bisogno di maggiore indipendenza.

2° Pesci: l'amore è la cosa più preziosa che possiate custodire in questo periodo. Proprio per tale ragione, cercate di non trascurare le persone care e mostratevi sempre attenti alle esigenze altrui, nonché alle vostre.

1° Leone: prima posizione per i nati sotto questo segno che, soprattutto nella giornata odierna, potranno far venire tanti nodi al pettine. Mettetevi in gioco e non siate troppo irruenti.