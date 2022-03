L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 marzo 2022. Ricco di buone notizie e tante novità, il periodo vede sulla cresta dell'onda del successo, quasi in ogni settore, di coloro nativi dei Pesci, forti della presenza di una performante Luna nel segno. La dolce "musa dei poeti" ha preso possesso del comparto relativo al segno di Acqua questo martedì e certamente sarà di buon auspicio non solo per il segno ospitante ma anche per altri. Ansiosi di sapere se il vostro simbolo astrale rientri tra quelli valutati in positivo?

Bene, prima di iniziare però ci teniamo a far presente che in questo contesto analizzeremo solo i segni della seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di mercoledì 30 marzo

Bilancia: ★★★★. Periodo abbastanza convincente, sottoposto ai naturali alti e bassi che la normale quotidianità solitamente presenta. Se desiderate che i vostri rapporti affettivi diventino più solidi, dovete incrementare il vostro impegno in tal senso. Cercare di garantire la vostra presenza anche quando ci sono in ballo le questioni più spinose e/o noiose.

Piccole grandi soddisfazioni al lavoro si prospettano a medio termine: state pronti ad acchiapparle al volo. Per quanto riguarda la serata, il consiglio è quello di trascorrerlo fra le pareti domestiche, nella più totale intimità con le persone amate.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì vedono sulla media positività la terza giornata dell'attuale settimana.

La dissonanza astrale nell’arco della prima parte della giornata sarà solo un ricordo e per molti potrebbe apparire davvero come una sorta di liberazione. Se avete in agenda un incontro importante, cercate di posticiparlo il più possibile. In campo professionale evitate di fare critiche basate solo su supposizioni e non supportate da fatti reali o prove, ok?

Meglio restare concentrati solo sul proprio operato. Per quanto riguarda la vita sentimentale, diciamo che tra oggi e domani sarete assaliti da alcune certezze che potrebbero minare un po' l'autostima e il fascino: non abbiate fretta nel trarre conclusioni!

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 30 marzo predice a voi del segno un giorno non male, da vivere come sempre, ossia un colpo al cerchio e uno alla botte. Da una parte ci siete voi che avete tanta voglia di fare ed altrettanta energia da vendere, dall’altra c'è una bella persona che vi aiuta con piacere a tramutare in realtà diversi desideri. Badate solo a non perdere la concentrazione: questa è l’unica raccomandazione. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra posizione può migliorare con il passare del tempo: cercate di fare più esperienza attingendo da chi ne sa più di voi.

Quanto all’amore, in serata verrà fuori tutto il vostro romanticismo. Invece la vita privata chiede più tempo alla famiglia, perché c'è bisogno della vostra presenza e relativi consigli.

Oroscopo e stelle del giorno 30 marzo

Capricorno: ★★★★★. Periodo favorevole ai buoni sentimenti, da sfruttare non solo nelle situazioni affettive ma anche nei rapporti interpersonali di una certa levatura. La Luna in Pesci è di buon auspicio per il segno, il mese sicuramente si concluderà in armonia con aspettative e desideri. Cercate però di non essere troppo faciloni in modo da non creare confusione, altrimenti non riuscirete a portare a termine eventuali impegni. La vostra valvola di sfogo in questo periodo sarà certamente l’amore, che vi regalerà momenti davvero magici.

In campo professionale, inoltre, dovreste essere più elastici nei confronti di colleghi o situazioni. Provate a vivere in modo più rilassato: i traguardi li raggiungerete lo stesso.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un generale "sottotono". Non fate di tutta l'erba un fascio ma andate a fondo nelle cose/situazioni: il problema è che non sempre ciò che gli occhi vedono è poi realtà. Tenete presente comunque che il periodo non vi è particolarmente amico e potrebbe presentare un’azione di disturbo da parte di qualcuno che non vi vede di buon occhio. Tenete i nervi saldi e la mente sveglia, solo così alla fine il bilancio risulterà ugualmente positivo. Diciamo che avete tutti gli strumenti per mettere in evidenza il tuo valore e farvi apprezzare, anche dai più diffidenti.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, sarebbe bene se non metteste alcun filtro e vi lasciaste andare del tutto.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 30 marzo invoglia ad esultare. La presenza della Luna, nel segno da questo martedì, prosegue con l'elargire flussi positivi per i sentimenti: sciocco non saperli sfruttare a dovere. L'astro d'argento altresì farà lievitare il vostro carisma: piacerete praticamente a tutti! Pertanto evitate se possibile di fare la ruota come i pavoni ma godetevi in santa pace e serenità la gloria che meritate. Sappiate anche che avete vicino persone sincere e davvero legate alla vostra bella persona. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi il tempo che serve prima di compiere passi importanti. Intanto iniziate a pensare al prossimo fine settimana: progettate qualcosa di bello da fare, in serena tranquillità con chi vi piace.