L'oroscopo della giornata di martedì 29 marzo vedrà l'amore al centro dei propri interessi per i nativi Pesci, ora che la Luna sosterà nel loro cielo, mentre Gemelli potrà sperare in qualcosa in più nel lavoro. In recupero Scorpione, dopo un weekend poco piacevole in amore, mentre forza ed entusiasmo si amplificano per l'Acquario grazie a Marte. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 29 marzo.

Previsioni oroscopo martedì 29 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale stabile e ricca di bei momenti in questo martedì.

Single oppure no, vi sentirete sicuramente bene insieme alle persone che più amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale Mercurio nel segno vi spingerà a darvi da fare, e ovviamente i buoni risultati non tarderanno a arrivare. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in miglioramento per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 29 marzo, la Luna sarà in sestile, e vi aiuterà a recuperare terreno in amore. Attenzione però, perché Venere sarà ancora in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro invece non avrete rivali al momento grazie a Giove e Urano, ma attenzione alle energie, perché con Marte in quadratura non saranno molte. Voto - 7️⃣

Gemelli: con l'arrivo di Mercurio nel segno dell'Ariete, potrete sperare anche voi in qualcosa in più sul fronte lavorativo.

Certo, rimangono negativi astri come Giove, ciò nonostante con un po’ d'impegno e determinazione in più, potreste riuscire a fare di più. Sul fronte sentimentale invece non sarà una giornata così entusiasmante. Single oppure no, la Luna in quadratura potrebbe causare svariati fraintendimenti, dunque bilanciate bene parole e atteggiamento.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un martedì eccellente per quanto riguarda i sentimenti. Una magnifica Luna in trigono dal segno dei Pesci non vi farà mancare nulla tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single sarà più semplice per voi comprendere l'animo della persona che amate, e voi per primi risulterete più simpatici. Nel lavoro attenzione alle decisioni che andrete a prendere.

Con Mercurio in quadratura, ciò potrebbe influire sulla vostra tabella di marcia. Voto - 8️⃣

Leone: periodo migliore per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo lentamente torna a sostenervi, di conseguenza arriverà qualche piccola soddisfazione in più. Le idee arriveranno, e sarà il momento giusto per iniziare a svilupparle. Sul fronte amoroso invece ci sarà ancora qualche difficoltà, ma se siete davvero innamorati del partner, o della persona che vi piace se siete single, presto riuscirete a fare breccia nel suo cuore. Voto - 8️⃣

Vergine: non la giornata ideale da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. L'astro argenteo si troverà in opposizione dal segno dei Pesci, rendendo dunque difficile il dialogo tra voi e il partner.

Attenzione soprattutto a possibili incomprensioni. Nel lavoro invece avrete qualche idea in più, che se saprete portare avanti sapientemente, porterà a buoni risultati. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile e piacevole per voi nativi del segno. Una bellissima Venere vi terrà compagnia un'altra giornata, e non potrà che andare bene tra voi e il partner. Se siete single fatevi coraggio, e con un po’ di fortuna potrete anche voi trovare l'amore. Sul fronte professionale invece dovrete essere più attenti in quel che fate. Mercurio in opposizione non vi concederà errori. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti per voi. La Luna in trigono dal segno dei Pesci vi aiuterà a rimediare all'ultimo weekend disastroso.

State infatti risalendo la china, ciò nonostante non abbiate fretta di dichiarare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro sarà più una giornata di routine, ma che porterà con sé risultati positivi. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di martedì 29 marzo all'insegna del duro lavoro. Mercurio in Ariete vi rimetterà in carreggiata, e con un po’ di concentrazione e costanza in più presto vi rifarete. Attenzione invece dal punto di vista sentimentale. La Luna in quadratura metterà pressione sul vostro rapporto, proprio per questo sarà necessario non insistere troppo nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo tutto sommato sereno in questa giornata. La buona posizione della Luna vi metterà di buon umore in amore, e godrete di un affiatamento di coppia ottimo, soprattutto voi nati nella prima decade.

I cuori solitari risulteranno molto simpatici agli occhi degli altri. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio mette qualche imprevisto di troppo, riuscirete comunque a farvi strada verso il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo che rimane favorevole in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Un'ottima Venere continua a splendere alta nel vostro cielo e vi regalerà ancora tante emozioni. Non si esclude inoltre qualche piccolo ma importante colpo di scena per i single. Nel lavoro Mercurio avrà un impatto maggiore sui vostri progetti, proprio questo è il caso di iniziare a sviluppare qualche buona idea. Voto - 8️⃣

Pesci: una fantastica Luna nel segno vi permetterà di vivere una splendida giornata in ambito amoroso.

Single oppure no, l'amore sarà al centro dei vostri interessi, e troverete sempre un buon motivo per essere felici. Sul fronte professionale ci penseranno Giove e Urano a darvi tutto il necessario per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣