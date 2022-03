L'oroscopo del fine settimana che va dal 26 al 27 marzo prevede un Leone pronto a cambiare le carte in tavola pur di riuscire a recuperare terreno sul lavoro, mentre l' Acquario godrà di momenti sereni in amore grazie a Venere e alla Luna. La Vergine riuscirà a ritrovare un po’ di serenità in amore, mentre il Cancro dovrà saper gestire situazioni stressanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 26 al 27 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana positivo solo a metà in amore, in quanto la Luna sarà contro di voi nella giornata di sabato.

Molto meglio invece in ambito professionale, dove potrete sfruttare la buona posizione di Marte per metterci anima e corpo in un vostro progetto. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile in amore grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante la giornata di domenica potrebbe assumere tutt'altro aspetto considerato che la Luna si sposterà in quadratura. Molto bene in ambito lavorativo, grazie a Giove e Mercurio. Voto - 6️⃣

Gemelli: vita di coppia piuttosto interessante secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Single oppure no, ci penserà in primo luogo Venere e successivamente la Luna a rendervi attraenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro invece le energie non mancheranno, ma vi serviranno nuove idee da sviluppare, e con Mercurio negativo non sarà affatto facile.

Voto - 7️⃣

Cancro: questo weekend non inizierà benissimo per voi nativi del segno in amore a causa della Luna negativa. Domenica sarete in grado di riprendervi, ma in ogni caso, sarà necessario un po’ di tempo per risalire. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete le idee piuttosto chiare su come portare avanti i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: il settore professionale non va come volete al momento, però sarete pronti a fare dei cambiamenti pur di riuscire a risalire la china. Intraprendere nuovi percorsi può essere rischioso, ma forse varrà la pena provarci. In amore occorre avere pazienza, soprattutto quando Venere e Luna si alleano contro di voi.

Voto - 6️⃣

Vergine: inizia un periodo migliore per quanto riguarda i sentimenti, dopo una Luna poco convincente. Che siate single oppure no, secondo l'oroscopo del fine settimana, riuscirete a apparire delle persone migliori. Sul fronte professionale invece per il momento limitatevi a fare ciò che vi dicono. Voto - 6️⃣

Bilancia: la sfera sentimentale vedrà un po’ di instabilità nella giornata di sabato. Ciò nonostante, per fortuna, sarete in grado di riprendervi già da domenica, quando Luna e Venere saranno entrambi in trigono, pronti a rendere irresistibile la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro forse non sarete tra i migliori, ma siete comunque una valida risorsa all'interno del vostro organico.

Voto - 8️⃣

Scorpione: è un periodo non così stimolante per quanto riguarda i sentimenti, considerati i tanti problemi tra voi e il partner. Ciò nonostante dovrete sfruttare quei momenti favorevoli per la vostra relazione di coppia, e la giornata di sabato sarà ideale per provare a fare qualcosa. Nel lavoro invece sarete maestri in quel che fate, e non dovrete imparare da nessuno. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali tutto sommato discrete in ambito amoroso. Single oppure no, questo cielo sarà valido per provare a far trasparire maggiormente le vostre emozioni. Qualche difficoltà invece in ambito lavorativo, in quanto con Mercurio e Giove in quadratura, rendere efficaci le vostre idee non sarà così semplice.

Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo ben equilibrato durante il prossimo weekend. In amore sfruttate soprattutto la giornata di sabato per rendere più bella e affascinante la vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, e con il giusto impegno o la giusta collaborazione, centrerete l'obiettivo. Voto - 8️⃣

Acquario: godrete di momenti davvero sereni in amore in questo weekend. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e godersi al meglio la vostra relazione sarà dunque possibile. Nel lavoro sarete piuttosto creativi, e con quella voglia di impegnarvi e fare la differenza. Voto - 8️⃣

Pesci: ottimo weekend per i nativi del segno, soprattutto in ambito lavorativo, grazie a tante stelle che splendono per voi. Sul fronte sentimentale la Luna si troverà in posizioni interessanti, da permettere sia a chi è impegnato e chi no di stare bene insieme alle persone che più si amano. Voto - 8️⃣