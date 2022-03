Una nuova settimana di transizione sta per avvicinarsi, accompagnando la fine di marzo per anticipare l'ingresso in scena di aprile. L'Oroscopo di questo nuovo periodo prevede il sopraggiungere di momenti ottimali per alcuni tra i segni zodiacali, come nel caso della Bilancia e del Sagittario, in grado di portare alla nascita di situazioni interessanti e non poco produttive per il futuro. Il periodo in questione, nonostante la gioia e la serenità che avvolgeranno le giornate di molti, potrebbe risultare monotono e a volte negativo per altri. A dover fronteggiare una settimana poco piacevole saranno coloro nati sotto il segno del Leone, stressati da una mole eccessiva di lavoro e seguiti a ruota da un Toro forse poco motivato.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio, per ogni segno zodiacale, dal 28 marzo al 3 aprile.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - la nuova settimana che sta per arrivare sarà sicuramente migliore rispetto a quelle appena passate. Varie occasioni si presenteranno lungo il cammino e potrebbe essere necessario coglierle al volo per evitare di lasciarsi sfuggire qualcosa di "grande" ed economicamente produttivo. In ambito lavorativo si potranno mettere in mostra le proprie capacità, dimostrando la pasta di cui siete veramente fatti. In ambito sentimentale non ci sarà nulla in grado di incrinare il vero amore.

Toro - come già anticipato, sfortunatamente per coloro nati sotto il segno del Toro, l'oroscopo non sembra prevedere il sopraggiungere di un periodo quieto.

Al contrario, specialmente all'interno della sfera sentimentale, potrebbero nascere piccole incomprensioni in grado di portare all'innalzamento dei livelli di stress, che tuttavia resteranno gestibili. Ritagliare qualche attimo per riflettere e magari discuterne con calma aiuterà a mantenere saldi i nervi e le relazioni.

Gemelli - ottimo periodo anche per chi è nato sotto il segno dei Gemelli.

Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale si avrà, finalmente, la possibilità di ottenere grandi risultati. I successi si susseguiranno, facendosi così portatori di sorrisi e momenti di gioia da poter condividere con la famiglia e con le persone amate. Trascorrere del tempo con i propri cari aiuterà ad assaporare meglio le proprie vittorie.

Cancro - con Mercurio in opposizione, l'oroscopo di questa settimana di transizione non può che prevedere l'arrivo di qualche rallentamento attorno ai vari ambiti della quotidianità. Sul lavoro si potrebbe avere a che fare con persone poco propense al dialogo, mentre osservando la sfera sentimentale ci si potrebbe imbattere nella nascita di qualche piccola discussione. Riuscire a mantenere la calma non sarà complicato, specialmente quando si hanno accanto persone fidate e sincere.

Leone - secondo le previsioni, anche i nativi del Leone potrebbero ritrovarsi a dover affrontare un periodo pieno di impegni e stress. Il nervosismo potrebbe accompagnare quasi interamente le prossime giornate, lasciando qualche flebile spiraglio esclusivamente nei momenti di compagnia con il partner e con le persone amate.

Riuscire a gestire l'eccessiva mole di lavoro potrebbe non essere semplice.

Vergine - secondo quanto previsto dall'oroscopo, a causa dell'opposizione di alcuni astri non si avrà modo di mettersi in gioco. In ambito lavorativo ci si ritroverà di fronte a situazioni che, nella maggior parte dei casi, sarà meglio evitare, mentre all'interno della vita di coppia potrebbero presentarsi realtà difficilmente gestibili in maniera autonoma. L'unica occasione più plausibile è quella di attendere l'arrivo del weekend, che porterà qualche nota di positività in più.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, l'oroscopo della nuova settimana non può che farsi portatore di buone notizie per tutti coloro nati sotto il segno della Bilancia.

Varie proposte si presenteranno lungo il cammino e alcune di queste saranno realmente in grado di portare miglioramenti graditi per il futuro. Iniziare a pensare al futuro con il proprio partner, muovendo qualche passo verso quello decisivo, non è di certo un'idea da scartare.

Scorpione - qualche piccola discussione potrebbe mettere in serio pericolo l'integrità di coppia, facendo sorgere situazioni poco piacevoli da affrontare. La complicità con il partner verrà a mancare e questo potrebbe far nascere qualche dubbio di vario genere. Parlarne con una persona realmente fidata potrebbe aiutare a trovare una soluzione reale al periodo in questione.

Sagittario - anche per il segno del Sagittario, l'oroscopo non può che anticipare il sopraggiungere di un periodo a dir poco fortunato.

Vari astri paleseranno il proprio favore nei confronti del segno zodiacale in questione, portando così alla nascita di giornate movimentate ed economicamente produttive. Chi attende da tempo l'arrivo del vero amore potrebbe vederlo sopraggiungere nel corso dei prossimi giorni.

Capricorno - qualche piccolo problema in ambito lavorativo potrebbe causare un innalzamento dei livelli di stress, al punto da spingere un Capricorno a scaricare le varie tensioni sulla famiglia. Sforzarsi di mantenere la calma e di dialogare in maniera costruttiva con le persone care e fidate, non farà altro che aiutare nella distensione dei nervi. Il riposo? Forse una delle poche alternative che permetterà al Capricorno di superare questo periodo poco produttivo.

Acquario - l'oroscopo dal 28 marzo al 3 aprile si fa portatore di buone notizie anche per l'Acquario. La vicinanza di Venere permetterà al segno zodiacale in questione di trascorrere momenti indimenticabili in compagnia del partner, avvolgendo di passione le prossime giornate. Pensare di fare il passo decisivo non sarà di certo un errore, specialmente se si ha accanto una persona a cui poter affidare la propria vita a occhi chiusi.

Pesci - la grinta non mancherà di certo nel corso dei prossimi giorni, permettendo così al segno dei Pesci di mettersi in gioco e ottenere qualche risultato. Varie vittorie, quindi, allieteranno le giornate che stanno per sopraggiungere, rendendo l'intero periodo il più fortunato tra quelli appena trascorsi. Una settimana di transizione che permetterà a molti di scoprire passioni e bisogni.