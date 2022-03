L'Oroscopo di domani è pronto a rivelare come sarà la giornata di questo mercoledì. In primo piano l'ingresso della Luna in Vergine, transito positivo per quanto riguarda le situazioni sentimentali con problemi da risolvere. Prima di iniziare a decantare le previsioni zodiacali del 16 marzo 2022 ci teniamo a precisare che quest'ultime sono relative ai primi sei segni dello zodiaco. In pratica ad essere messi sotto analisi astrologica i soli segni relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di scoprire cosa porterà di buono il giro di boa settimanale?

Andiamo pure a scoprirlo insieme iniziando a togliere il velo alle stelle del giorno, analizzando nel dettaglio cosa dice l'oroscopo di domani 16 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del giorno 16 marzo

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 marzo sottolinea la presenza di una giornata normale. In amore, datevi da fare e fate sapere alla persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come non ne possiate farne a meno. Siate dolci e passionali, solo così (ri)troverete l'intesa con il partner, anche se a volte siete titubanti nell'esprimere i vostri intimi sentimenti. Single, il sogno proibito di oggi e di domani è quello di trovarsi su di un'isola deserta, con tutti comfort del caso e dimenticare i crucci del quotidiano.

Se il vostro desiderio non fosse appagato, potreste trovare un'oasi di pace nella spiritualità, intesa nelle forme e nei modi che più si adeguano alla vostra mentalità. Nel lavoro, durante lo scorrere di questa incredibile giornata, il senso speculativo, la determinazione e la tenacia vi aiuteranno a far carriera e a lanciarvi in nuove esperienze.

Toro: ★★★★★. Gli astri preannunciano un periodo d'oro per quanto riguarda sentimenti, famiglia e amici. In campo sentimentale, la vostra giornata si prospetta davvero molto deliziosa: gli influssi armonici delle stelle regaleranno istanti magici, ovviamente da vivere con la consapevolezza che si tratta di veri doni della vita, quindi da apprezzare con pienezza e serenità d'animo.

Single, felicità e gioia di vivere andranno a braccetto nel vostro tempo libero, che vivrete con la golosa voracità di piacere e divertimenti. Giorno frizzante per quanto riguarda le relazioni e le occasioni di socializzazione, infatti potreste attirare come una calamita tanti corteggiatori. Nel lavoro, approfittate del cielo positivo del periodo per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo procrastinati, dando così una sferzata di novità alla vostra attività.

Gemelli: ★★★★★. In amore avete fatto parecchi passi in avanti, per quanto riguarda la consapevolezza nel rapporto. In pratica state capendo quali sono le cose veramente importanti nella vostra vita a due e quali invece solo di contorno.

In alcuni casi, però, potrebbe esserci un rovescio della medaglia: vi sarà molto facile e semplice tradurre in realtà certi sogni di trasgressione, sui quali ogni tanto vi piace indugiare... fatelo ma a vostro rischio e pericolo! Single, complici i buoni aspetti astrali in gioco, cercherete di chiudere gli occhi su tutte le brutture del mondo, trovando rifugio e conforto nel vostro punto di forza: la famiglia. Mai come ora, in questo mare tempestoso, il porto sicuro saranno gli affetti. Farete infatti i salti mortali per garantire un ambiente sano, sereno e pacifico capace di regalare felicità e tanta armonia. In molti perciò sarete disposti anche a fare qualche rinuncia. Nel lavoro, i pianeti sono alleati e vi doneranno una prontezza di spirito per lavorare al massimo, ed i risultati saranno evidenti.

Oroscopo e stelle di mercoledì 16 marzo

Cancro: ★★★. Periodo sottotono in arrivo. Per i sentimenti, punzecchiati dall'opposizione Luna-Mercurio da un lato, ma consolati da altri aspetti favorevoli dall'altro, imboccherete quasi sicuramente una fase altalenante. I problemi sembrano per adesso di ordine pratico, forse legati a semplici intralci, intrighi o disguidi ma potrebbero racchiudere anche probabili atteggiamenti ambigui da parte di persone insospettabili. Tranquillizzatevi: invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere a qualcuno la fiducia che merita. Single, tutto dipenderà dal vostro atteggiamento. Fareste meglio a rinunciare alle piccole questioni di principio e aprirvi ad un confronto paritario con chi sapete.

Fate intanto terra bruciata a gente sfuggente o insincera, per non parlare dei problemi connessi a qualcuna delle vostre amicizie. Nel lavoro, in questo momento potrebbe sembrare di non riuscire a vedere la luce. Un atteggiamento positivo vi permetterà di trarre vantaggio anche da quelle situazioni dalle quali non vi sareste aspettati granché.

Leone: ★★★★. Giornata all'insegna della solita routine. In amore, il vostro cuore in questo momento ha voglia di aprirsi, con moderazione e delicatezza. L'aiuto delle stelle vi accompagnerà in un percorso alla riscoperta di alcune sensazioni che ormai sembravano sopite da tempo. Adesso non vedete l'ora di riprovare, insieme al partner, a sciogliere qualche nodo che vi tiene in ansia: fatelo, insieme si vince sempre!

Single, mercoledì interessante, per questo potrebbe rivelarsi il giorno delle sorprese per i rapporti sociali. Dalle vostre frequentazioni potrebbero arrivare nuove amicizie: un aiuto provvidenziale porterà la soluzione ad un problema, magari attraverso un consiglio giusto. Arriverà anche l'amore, logicamente se siete in cerca dell'anima gemella, ma non subito: toccherà attendere un po' di giorni. Nel lavoro, sarà una buona giornata, soprattutto se lavorate alle dipendenze altrui. L'ambiente di lavoro e il rapporto con i colleghi saranno ottimi e scatteranno meccanismi di reciproca collaborazione.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 16 marzo, preannuncia l'arrivo della Luna nel segno.

In campo sentimentale, un regalo inatteso vi renderà felici e vi scalderà il cuore. La Luna del periodo si troverà in aspetto armonico al vostro segno e i rapporti importanti interessanti la quotidiana esistenza si faranno ancora più stretti, soprattutto forieri di emozioni sane e positive. In generale potrebbe essere davvero la giornata giusta da condividere con chi si ama. Single, la signora della notte sarà favorevole ai cambiamenti e alle messe in campo di nuovi progetti. Il suo benefico influsso vi darà la forza per prendere decisioni importanti, specie se siete alle prese con mutamenti esistenziali di un certo peso. Arriveranno soluzioni per porre fine a uno stato di cose sterili, non più compatibili con il vostro stile di vita.

Nel lavoro, non potreste iniziare meglio questo giorno. Non mancheranno soddisfazioni, in particolare per chi lavora a contatto con le persone: avrete ottime energie, grande spirito d'iniziativa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 marzo.