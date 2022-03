L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 marzo 2022. In analisi la giornata numero tre della corrente settimana, sottoposta a indagine astrale relativamente ai settori della vita impelagati nell'amore nonché nel lavoro. A essere messi "sotto torchio" saranno i segni appartenenti alla sestina compresa dalla Bilancia sino a Pesci: ansiosi di sapere quale sarà la sorte riservata dalle stelle al vostro simbolo astrale di nascita? Certo che sì, per cui andremo subito a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di mercoledì 16 marzo

Bilancia: ★★★. Giornata poco congeniale al segno questa di mercoledì. In rilievo piccole difficoltà o incomprensioni con i familiari o i vicini complicheranno eventuali vostri piani, soprattutto se indirizzati al prossimo weekend. Evitate reazioni eccessive o colpi di testa, restate calmi e mansueti. Per distrarvi, in serata ricontattate un'amicizia che non vedete da tempo e organizzate un incontro, potrebbe dare risultati incredibili. Nel lavoro intanto sarà meglio che vi atteniate alle solite tabelle di marcia, proseguendo per la vostra strada senza farvi tentare da insidiose scorciatoie. In amore, con riferimento alla coppia ma valido anche in famiglia, vi sentite incompresi.

Inutile tentare la strada del dialogo, analizzate da soli i motivi del vostro stato d’animo. Tenete invece sotto controllo il peso e ricordate, una dieta sana ed equilibrata fa bene a tutti, non solo a chi ha problemi di salute.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì vedono di buon auspicio la presenza della Luna in Vergine, parzialmente ben disposta a guidare i vostri passi.

L’umore inizialmente sereno darà alla giornata una impronta positiva e il periodo nell'insieme non fa presagire contrattempi o cambiamenti di programma. Siate aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo. Nel lavoro, animati da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e ascolterete senza controbattere le lamentele di chi lavora con voi.

In amore seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta e tutto evolverà per il meglio. Giornata rilassante per quanto riguarda l’equilibrio emotivo, ma le energie fisiche vista la disarmonia di alcuni astri, sono ancora scarse.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 16 marzo preannuncia una giornata poco positiva. In pratica più di qualcuno tra voi dovrà misurarsi con il cosiddetto periodo da "ko". La Luna disarmonica opposta a Mercurio sarà per voi come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per un paio di giorni, poi la luce degli astri vi guarderà di nuovo con molta simpatia. Qualche interferenza o un disturbo in una situazione delicata potrebbe esservi di ostacolo nei rapporti con gli altri, come anche in casa o in ambito lavorativo.

Diciamo pure che nella vostra attività avete un’energia tale che vi rende inarrestabili; non questo mercoledì: tenderete a fare come la trottola, che gira frenetica di qua e di là. In amore, il desiderio di qualcosa di nuovo rappresenta una sottile minaccia alla tranquillità ma alla fine, se ben sfruttato, garantisce un effetto stabile e consolidato al rapporto. Vista la disarmonia di Lunare, se siete della seconda decade, meglio un colpo di freno che uno di acceleratore, e non solo alla guida.

Oroscopo e stelle del giorno 16 marzo

Capricorno: ★★★★. In questi giorni in tanti state lottando molto per conquistarvi la vostra indipendenza, sia essa economica piuttosto che sentimentale. Cercate però di non perdere di vista il resto: casa, famiglia e soprattutto l'armonia e la coerenza con i vostri valori e con voi stessi.

Sarete disponibili nei confronti di una persona amica, ma non lasciate che prenda il sopravvento pretendendo da voi l’impossibile. In ambito lavorativo invece, quando c’è da darsi da fare per raggiungere un risultato, lo fate a testa bassa. Bene, comunque sarebbe opportuno ogni tanto porsi delle domande riguardo i vostri reali desideri e obiettivi. In amore, approfittate della serata per ricreare un po’ d’intimità con il partner. Soli soletti, lontani dagli impegni e dal rumore della gente darete sfogo ad ogni dolce fantasia. Ascoltate ogni tanto i segnali del vostro corpo ed evitate di strafare. Avete bisogno di relax, in questo periodo siete un po’ sotto pressione.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano una giornata standard, impostata sulla normale routine.

Approfittate del periodo positivo, soprattutto in questo momento in cui la Luna è vostra parziale alleata. Staccate la spina dai soliti problemi cercando di rilassarvi, magari concedendovi momenti di piacere e sano divertimento. In amore, non lesinate gli slanci e vedrete che chi vi sfugge si lascerà conquistare dal vostro impeto. Un po' di difficoltà intanto nel lavoro: la disarmonia di Urano crea un’atmosfera agitata, nervosa, inquieta. Provate a bilanciare, scegliendo un rilassante silenzio. In amore, le storie acerbe godranno dei favori delle stelle. Al momento però la palma del successo sentimentale spetta ai nati nella prima e seconda decade. La forma sarà smagliante, grazie alle stelle che vi garantiscono ottime energie, sostengono il tono vitale e vi regalano tanto buonumore.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 16 marzo preannuncia una giornata bellissima! Forti di avere nel segno ben quattro astri del calibro di Nettuno, Sole, Giove e Mercurio, potrete contare su una forza interiore ineguagliabile. Con il Sole in armonioso sestile a Plutone, avrete ottime opportunità di migliorare la vostra situazione, in amore come nel lavoro. In aumento il fascino e la capacità di conquistare ciò che desiderate, soprattutto per i nati della seconda e terza decade. Nel lavoro tenete alla larga le incertezze e datevi da fare: un evento inatteso in arrivo prossimamente porterà buone notizie e persino un’occasione fortunata. In amore, se aveste in mente una fuga romantica, scegliete le prime ore del pomeriggio, quando la Luna passerà in trigono a Urano il quale si troverà sotto sestile al vostro Giove. Nettuno dal canto suo vi mette a disposizione ottime energie: provate a impiegarle in qualcosa di nuovo.