L'Oroscopo del weekend da venerdì 18 a domenica 20 marzo prevede il sopraggiungere di momenti altalenanti per il segno dello Scorpione, sballottato a destra e sinistra nel tentativo di trovare un equilibrio ormai perduto. Problematiche legate alla sfera sentimentale potrebbero portare qualche rompicapo per i nati sotto al segno del Leone, mentre la fortuna continuerà ad avvolgere amabilmente il Sagittario, rendendo quasi uniche le prossime giornate. Weekend interessante anche per i nativi dell'Ariete, avvolti da un'insolito fascino che permetterà loro di ottenere quasi qualsiasi cosa.

Di seguito, l'oroscopo nel dettagli per i giorni finali di questa settimana astrologica.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, per coloro nati sotto al segno dell'Ariete non vi è altro da preannunciare se non l'arrivo, o comunque il proseguimento, di un periodo abbastanza fortunato ed interessante. L'oroscopo prevede il sopraggiungere di un weekend in cui ogni cosa è possibile, grazie al fascino che è in grado di mostrare il segno zodiacale in questione. Realizzare i propri sogni potrebbe non essere così complicato ed allo stesso modo sarà possibile farsi notare da persone importanti in ambito lavorativo e non solo.

Toro - anche i nativi del Toro potrebbero non essere così fortunati durante questo periodo.

La nascita di discussioni in ambito sentimentale potrebbe causare un innalzamento abbastanza repentino dei livelli di stress, portando qualche nuvola fastidiosa nei vari ambiti. Riuscire a liberare la mente non sarà semplice, ma grazie alla vicinanza delle persone amate ogni situazione si farà più chiara e trasparente.

Gemelli - riuscire a trovare qualche attimo di relax, mettendo da parte i contrasti e gli impegni lavorativi, non sarà semplice e costringerà molti alla ricerca di un po' di riposo.

Rifugiarsi tra le braccia delle persone amate, in un periodo come questo, potrebbe non essere sempre un metodo efficace. In alcuni casi sarà necessario rimboccarsi le maniche e fare esclusivo affidamento alle proprie conoscenze ed energie.

Cancro - gli astri hanno deciso di donare parte del proprio favore anche ai nati sotto al segno del Cancro.

Le prossime giornate saranno finalmente piene di tempo libero in cui le energie potranno finalmente essere ricaricate senza troppi giri di parole. Trovare la persona giusta non sarà difficile, così come non sarà complicato per le coppie già affiatate trovare la complicità del partner nelle varie situazioni. Amare il prossimo, ma soprattutto amare sé stessi aiuterà a trovare la giusta strada.

Leone - l'oroscopo del terzo weekend di marzo preannuncia l'avvicinarsi di giornate intense per coloro nati sotto al segno del Leone. Un po' di nervosismo potrebbe subentrare a causa di qualche problema nato all'interno della vita di coppia, mettendo a dura prova la stabilità della stessa e in discussione i sentimenti nei confronti del partner.

L'amore, quello vero, sarà in grado di superare ogni difficoltà senza alcun tipo di problema. In ambito lavorativo, purtroppo, non tutti riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Vergine - la settimana appena trascorsa non è stata di certo tra le migliori per coloro nati sotto al segno della Vergine, ma grazie al sopraggiungere del weekend ci si potrà ricredere. Il sorriso non verrà messo a tacere con facilità ed i tanto attesi momenti di relax e serenità potranno finalmente avvicinarsi. Trascorrere le prossime giornate in compagnia delle persone amate aiuterà ad assaporare al meglio i vari sentimenti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la fortuna continuerà ad abbracciare il segno della Bilancia anche nel corso delle prossime giornate, rendendo il prossimo weekend unico e magico sotto ogni aspetto.

L'amore avvolgerà i vari giorni senza alcun intoppo, mostrando il lato romantico e sentimentale del segno zodiacale in questione. In amore, così come in ambito lavorativo ed economico, non ci sarà nulla di cui potersi lamentare.

Scorpione - come già anticipato, l'oroscopo del prossimo weekend prevede il sopraggiungere di momenti altalenanti per coloro nati sotto al segno dello Scorpione. Qualche incertezza potrebbe colpirlo durante le prossime giornate, mettendo a dura prova anche i sentimenti provati nei confronti delle persone amate. Riuscire a trovare il vero amore, in questo momento, potrebbe risultare una delle imprese più ardue di sempre e che sarebbe meglio evitare attendendo l'arrivo di giorni migliori.

Sagittario - la fortuna potrebbe avvolgere i propri giorni senza troppi giri di parole. Gli astri hanno deciso di mostrare il proprio lato migliore, facendo dono al Sagittario di giornate tanto intense quanto sorprendenti. Vari saranno i momenti che si susseguiranno durante i prossimi giorni, innalzando l'umore di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e facendo palesare un sorriso a dir poco "indistruttibile".

Capricorno - secondo le previsioni dell'oroscopo, anche il segno del Capricorno entrerà a far parte della cerchia dei segni zodiacali maggiormente fortunati di tutta la settimana. Il terzo weekend del mese sarà forse il più simpatico ed il più gioioso fra tutti, rendendo il segno zodiacale in questione forse il più sorridente di tutti.

Circondarsi di persone fidate e sincere aiuterà a superare senza troppi sforzi le eventuali difficoltà che si paleseranno lungo il cammino.

Acquario - il segno zodiacale in questione, secondo quanto previsto, continuerà a vivere la propria vita all'insegna dell'amore e della famiglia. La sfera sentimentale non verrà in alcun modo intaccata dai fattori esterni e qualsiasi perplessità e problematica natta all'esterno di questa bolla sarà rapidamente chiusa fuori dalla stessa. Sorridere in compagnia delle persone amate e condividere con loro i momenti più belli aiuterà a rendere il tutto ancora più magico.

Pesci - varie situazioni si susseguiranno durante i prossimi giorni. Stando alle anticipazioni dell'oroscopo, il weekend che sta per sopraggiungere continuerà a donare momenti intensi e meravigliosi a coloro nati sotto al segno dei Pesci. La fortuna continuerà ad avvolgere i prossimi giorni senza troppi problemi, fungendo da calamita per le persone allegre e gioiose.