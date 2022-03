L'Oroscopo di domani è pronto a svelare come andrà la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 21 marzo 2022 relative all'amore e al lavoro. In analisi di questo contesto, i soli sei segni della prima sestina, dunque esclusivamente per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 21 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 21 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 21 marzo indica ottimo il periodo, sicuramente ben disposto a regalare una marcia in più nel quotidiano.

Così, sarete stupiti di voi stessi, dalla quantità di energia che riuscirete a profondere e ad irradiare intorno a voi con spontaneità. Il buon umore vi accompagnerà fino a tarda sera, quando trascorrerete dei bei momenti, sereni e felici insieme a chi amate. Single, avrete una giornata tranquilla: apprezzerete i piccoli piaceri quotidiani e sarete soddisfatti di veder portare a termine i vostri tanti impegni. Dal punto di vista sentimentale dedicherete più tempo ed energie alla sfera affettiva, per renderla più rigogliosa e interessante, grazie ad alcune persone, molto interessanti. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere a vostro favore. Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite e finalmente ritrovare l'equilibrio economico.

Toro: ★★. In campo sentimentale, dovete camminare in punta di piedi e fare il minimo rumore per non accendere la miccia e scatenare un putiferio con il partner. Sarete un poco scoraggiati e demoralizzati, ma niente di preoccupante. Solo, fate attenzione al rapporto di coppia, perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi.

Single, non preoccupatevi se vi sentirete incerti e confusi sulle decisioni da prendere o le tattica da seguire. In generale siete molto stanchi, dunque fate chiarezza e cercate di portare avanti diversamente i rapporti amichevoli e familiari, senza dare niente per scontato. Nel lavoro, in questa giornata, dovreste cominciare a farvi qualche conto in tasca; magari provare anche a risparmiare un poco.

Gemelli: ★★★★. In amore il cielo vi addolcirà, rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete voglia di coccole: la giornata vi aiuterà a comunicare bene con il partner, grazie soprattutto alla simpatia che vi contraddistingue. Il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile. Comunicherete con una profondità che raramente avete provato in passato e tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente. Single, potete stare tranquilli e dedicarvi alle gioie dell'amore, settore che alimenterà la vostra innata sensibilità, creando una corrente profonda in grado di mettervi in contatto con l'essenza della vita. Riuscirete a passare un po' di tempo piacevole con le persone a cui volete bene e questo vi farà dimenticare qualsiasi preoccupazione.

Nel lavoro, ci sono buone notizie: il momento potrebbe essere quello giusto per mettere in cantiere progetti stimolanti e ispirati.

Oroscopo di lunedì 21 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, anche in questa giornata l'armonia delle stelle vi sosterrà al meglio. In questo nuovo lunedì avrete passione e romanticismo dalla vostra, quindi molti rapporti saranno facilmente governabili. Sarete sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner, perciò basterà un solo sguardo per capirsi al volo. Single, si apriranno prospettive migliori in molti campi. La passione sarà lì, dietro l'angolo, pronta a scatenarsi. La tenerezza di un gesto casuale regalerà a qualcuno un'atmosfera suggestiva.

Guardatevi attorno, perché qualcuno da tempo non riesce a togliervi gli occhi da dosso... Nel lavoro, cogliete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta all'attività: basterà semplicemente avere maggiori capacità organizzative per dare una spinta al vostro stato attuale.

Leone: ★★★. In amore, non è proprio il caso di tenersi dentro eventuali dubbi, magari qualcosa che vi tormenta da tempo. Affrontate le questioni senza esitare, rivolgendovi anche a chi potrebbe dare una mano in modo da poter risolvere ogni dilemma. Accettando con maturità una critica eviterete nel futuro irritanti provocazioni. Single, nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito le vostre consuetudini. Se sarete disposti ad accettare dei cambiamenti, bene, comunque andateci piano, senza fretta.

Soprattutto, se doveste affrontare questioni amorose, pensateci bene prima di fare una scelta di vita. Nel lavoro, tenete i piedi ben ancorati a terra e cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività professionale: vi costerà un po' di fatica in più ma ne varrà la pena.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 21 marzo, predice una giornata discreta. Le stelle coloreranno il vostro fascino di un'intensa sensualità, rendendovi disinvolti e sicuri anche nei momenti d'intimità. Sarete pieni di energie e avrete voglia di organizzare una cenetta romantica con il vostro partner. Allora non perdete tempo e mettetevi subito all’opera. Single, giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, il che vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di nuovo ed interessante.

Ricordatevi che ciò che conta è avere la mente in continuo allenamento, perché aiuta a crescere e a capire tante cose della vita. Nel lavoro, avrete un grosso aiuto dal cielo, questo vi darà una grande forza mentale. Dinamismo, coraggio e perché no, faccia tosta, se ben usati potranno favorire discreti risultati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 marzo.