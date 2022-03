L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 marzo 2022 è pronto a valutare le sette prossime giornate. Ad essere messa sotto analisi la seguente sestina: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In primissimo piano è il passaggio di Mercurio in Ariete, transito messo in agenda alla giornata di domenica 27 marzo. Nel contesto astrologico osservato, oltre ai movimenti lunari che andremo a svelare a breve, troviamo ancora il Sole, anch'esso posizionato nel settore dell'Ariete. Venere invece si trova entro i confini dell'Acquario insieme a Marte e Mercurio.

In Toro resta invariata la presenza di Urano. Ottima la posizione di Pesci, con la presenza di Nettuno, Giove e Mercurio.

Approfondiamo adesso le previsioni astrologiche da lunedì a domenica.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare spazio alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 21 a domenica 27 marzo, cerchiamo di memorizzare quali saranno i transiti relativi a sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre.

La prima delle tre tappe in programma per questa settimana sarà l'ingresso della Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco martedì 22 marzo alle ore 19:59. La seconda tappa interesserà la Luna in Capricorno. La settimana sarà da ritenersi conclusa a livello dei transiti con l'arrivo della Luna in Acquario prevista per domenica 27 marzo.

Oroscopo e stelle della settimana

♈ Ariete: voto 8. State vivendo un buon periodo che andrà ancora migliorando: sul fronte amoroso può succedere davvero di tutto. E stiamo parlando rigorosamente di cose belle, a base di passione e magia. Favoriti anche gli acquisti importanti, merito di Mercurio, è il momento giusto per organizzarsi e fare quel “passo” a cui state pensando da un po’.

La forma fisica è buona e finalmente hai deciso di buttar giù quei chiletti di troppo. Era ora!

La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 23 marzo;

mercoledì 23 marzo; ★★★★★ lunedì 21 e martedì 22 e domenica 27 (Mercurio in Ariete);

★★★★ giovedì 24 marzo;

★★★ sabato 26 marzo;

★★ venerdì 25 marzo.

♉ Toro: voto 7. Mercurio transita in Ariete riscaldandovi l’anima e infondendovi una discreta carica positiva.

Tutto potrebbe andare alla grande, questa settimana, se non fosse per la Luna dispettosa in Scorpione. Tenetevi alla larga da acquisti azzardati e armatevi di pazienza sul fronte lavorativo, perché dovrete fronteggiare qualche noioso imprevisto. Le relazioni sentimentali potrebbero essere scosse da qualche malinteso, soprattutto ad inizio settimana: ingoiate il rospo e non pensateci più, altrimenti chissà alquanto dura.

Le stelline quotidiane da lunedì a sabato:

Top del giorno venerdì 25 marzo;

venerdì 25 marzo; ★★★★★ giovedì 24 e sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 e domenica 27;

★★★ martedì 22 marzo;

★★ lunedì 21 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. Questa settimana riuscirete ad essere impermeabili alle provocazioni e alle tensioni di vario tipo, ma dovrete fare anche un’altra cosa: avere più pazienza.

In tanti avete in testa un obiettivo ben preciso, certo, ma ci vorrà del tempo prima di raggiungerlo. Nel frattempo concentratevi sul lavoro e mettete maggiore attenzione negli equilibri di coppia: c’è qualcosa che non avete notato e che non è da trascurare.

Ecco le stelline giorno per giorno:

Top del giorno sabato 26 marzo;

sabato 26 marzo; ★★★★★ venerdì 25 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ mercoledì 23 marzo;

★★ martedì 22 marzo.

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana in base alla posizione di alcuni pianeti giudica il periodo sulla sufficienza. Forse avrete un certo nervosismo addosso, i motivi non mancano, certo, ma tenderete lo stesso ad ingigantirli. L’unica soluzione è un sano confronto con qualcuno di cui vi fidate e che conoscete bene.

Per il resto, evitate di esagerare come spesso fate. E poi a tavola e non fate il passo più lungo della gamba ma tenetevi sulle giuste quantità. Se avete da poco iniziato una relazione sentimentale, sorridete, sono in arrivo belle novità.

Le stelline giornaliere in relazione ai sette giorni:

★★★★★ mercoledì 23 e giovedì 24;

★★★★ lunedì 21, martedì 22 e venerdì 25;

★★★ domenica 27 marzo;

★★ sabato 26 marzo.

♌ Leone: voto 6. Ci sono dei cambiamenti in atto che non sono affatto negativi, eppure avvertite una certa tensione, immotivata. Razionalizzate i punti importanti della vostra vita e non fatevi prendere dal panico, solo perché dovrete lasciare alcune vecchie strade e vecchie abitudini. La Luna in Sagittario ci mette lo zampino e vi guasta l’umore, rendendovi poco tolleranti e poco loquaci.

Insomma, questa settimana sarebbe meglio starti alla larga! In serata potrebbe esserci una discussione con la persona che ami; metti da parte l’orgoglio e fai il primo passo verso la pace.

Ecco come saranno i prossimi sette giorni:

★★★★★ giovedì 24 e domenica 27;

★★★★ mercoledì 23, venerdì 25 e sabato 26;

★★★ lunedì 21 marzo;

★★ martedì 22 marzo.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo della settimana 21-27 marzo invita a mettere da parte ogni indugio, soprattutto per quanto riguarda i progetti di imminente scadenza. Arrivano novità, anche in campo sentimentale: accoglietele, anche se ciò vorrà dire chiudere una porta in modo definitivo. Entrate economiche. Incontrerai ostacoli lungo la via, ma non dovete lasciarvi scoraggiare.

Non mollate la presa, perché comunque siete già sulla strada giusta e presto le cose diventeranno più semplici. Se siete single, preparatevi a belle novità amorose che renderanno decisamente movimentato questo periodo.

La scaletta con le stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 22 e sabato 26;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23 e domenica 27;

★★★ venerdì 25 marzo;

★★ giovedì 24 marzo.

