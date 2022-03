L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 marzo 2022.

In questa sede ci soffermiamo su cosa accadrà a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci questo lunedì. Fra i simboli astrali potenzialmente ritenuti fortunati ci sarà quello dei Pesci, ma chi ci sarà alla parte opposta, ossia additato come meno fortunato? Ecco di seguito tutte le altre novità svelate dall'oroscopo del giorno 21 marzo: il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali di lunedì 21 marzo

Bilancia: ★★★★. Un buon giorno, anche se siete sotto pressione sarete in grado di tenere in mano saldamente tutti i bandoli con energia ben calibrata. È un momento di grande creatività, oltre a seguire il quotidiano potreste avere qualche buona idea in prima persona, ripensare ad un progetto che avevate accantonato perché nebuloso e che ora vi si ripresenta più chiaro, pronto per essere organizzato. Proprio per sfruttare questo stato di cose, dovreste organizzare gli impegni delle prossime settimane e darvi un’idea aderente alla realtà dell’affidabilità delle persone. Nel privato potrete risolvere anche il più piccolo motivo di malumore in particolare se avete a che fare con Leone e Aquario.

Scorpione: ★★★★★. La Luna nel segno vi sostiene, generosamente coadiuvata da uno splendido duo formato da Mercurio e Giove. Siete in una botte di ferro. Da oggi in poi tutto si risolve senza problemi, tutto scorre via fluido come sul velluto: proprio una meraviglia. Se il settore finanziario non è il vostro forte, non c’è niente di male nell’ammetterlo.

Non si può essere preparati in ogni ambito. La vostra espressione la dice lunga sulle aspettative riposte nella serata, che siete decisi a trascorrere in compagnia della persona amata. Se siete ancora anime solitarie e state cercando la vostra metà, guardatevi intorno e non fatevi prendere dalla fretta e perseverate nella strategia che state seguendo.

Perché ci siano risultati, ci vuole un po’ di tempo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 21 marzo in questo lunedì d'inizio settimana vi trova dell’umore giusto. Recuperato lo spirito d’iniziativa, asseconderete il desiderio di raggiungere un luogo lontano. Tenete sotto controllo le finanze: in questo periodo le uscite rischiano di superare le entrate. Fase piuttosto tranquilla nel lavoro. Se operate in settori artistici o commerciali, dovrete mettere in conto un leggero calo del lavoro. Gli incontri e gli scambi amichevoli sono orientati al positivo. Nella coppia, invece, l’intesa e i sentimenti appaiono smorzati. È ora di fare un salto di qualità nel rapporto; dovete dare di più e lasciarvi coinvolgere, senza ansie né paure per la vostra libertà.

Oroscopo e stelle del giorno 21 marzo

Capricorno: ★★★★. Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione ed attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto. Animati da una spinta positiva, sicuramente riconoscerete i vostri errori e ascolterete senza controbattere le lamentele di chi lavora con voi. In amore seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta. Cogliete a piene mani le fortunate opportunità offerte dalle stelle, ma di fronte ad una tavola imbandita sappiate moderarvi.

Acquario: ★★★.

Giornata indicato sottotono. Un problema sarà presto superato solo mettendo in campo un po’ d’ironia. Farete bene a non dargli più importanza di quella che merita. Unica raccomandazione: evitate confronti scomodi con chi ha un’autorità superiore alla vostra. Evitate altresì i lavori fisici, non è il momento migliore per impiegare i muscoli. Se vi sobbarcate di troppi impegni potreste non reggere al ritmo. In amore sembrate poco interessati ad abbandonarvi alla passione. In compenso vi mostrerete molto accondiscendenti con il partner. Avete bisogno di proteine per rimettervi un po’ in forza. Se non amate la carne, potete attingerle da formaggi magri e uova.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di martedì 21 marzo vede la Luna vostra alleata e sa offrirvi ciò di cui avete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni.

Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti. Nel lavoro la giornata è ricca di novità con il trigono Luna-Nettuno. Avrete ottime occasioni per mettervi in luce: coglietele al volo! In amore la Luna vi sostiene, ma Venere da oggi disarmonica fa prevedere qualche futura complicazione per le vostre questioni sentimentali. Se soffrite spesso di mal di testa, fate attenzione all’alimentazione. Di sera evitate di consumare cibi acidi, come pomodori e agrumi.