L'ultimo giorno della terza settimana del mese di marzo è ormai arrivato. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo di domenica 20 marzo 2022 per tutti i segni, con le novità sull'amore e sul lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore la giornata vi vede piuttosto nervosi, qualcosa non sta andando per il verso giusto. Alcune situazioni sono da superare. Nel lavoro le spese economiche vanno gestite con attenzione, non mancano comunque nuove soluzioni.

Toro: per i sentimenti è una giornata favorevole, in particolare per le coppie di lunga data.

Nel lavoro vi sentite più forti in questo momento, per questo motivo sfruttate la giornata.

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna favorevole, avrete la possibilità di superare alcune difficoltà. Nel lavoro le proposte in arrivo non sono da sottovalutare.

Cancro: in amore è un momento di maggiore nervosismo, pertanto è meglio agire con calma. A livello lavorativo un accordo potrebbe cambiare, sarà possibile però ottenere qualcosa in più.

Leone: per i sentimenti, se un rapporto è stato da poco messo in discussione, sarebbe meglio trovare tranquillità, potreste sentirvi maggiormente insicuri. Nel lavoro alcune cose non stanno andando come vorreste, ci sono accordi da rivedere.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le stelle potrebbero portare dei cambiamenti e che vi permetteranno di mettervi in gioco.

Nel lavoro giornata utile per portare avanti situazioni interessanti.

Previsioni e oroscopo del 20 marzo 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso alcune polemiche sono da tenere sotto controllo, ci sono dei chiarimenti da portare avanti. Nel lavoro non manca qualche dubbio, ma riuscirete comunque superare le difficoltà.

Scorpione: per i sentimenti, dopo alcune giornate di calo, arrivano ora dei momenti decisivi. Nel lavoro tenete tutto sotto controllo, riuscirete ad ottenere qualcosa in più.

Sagittario: a livello amoroso è una giornata utile per quelle coppie che vogliono portare avanti progetti importanti. A livello lavorativo, se c'è un problema, è meglio aspettare, anche perché dal punto di vista economico c'è da stare attenti.

Capricorno: in amore - con la Luna in opposizione - è meglio evitare complicazioni, le difficoltà sono da superare. Nel lavoro cercate di rimettervi in gioco.

Acquario: per i sentimenti giornata particolare, ma che potrebbe portare dei chiarimenti. Le soluzioni sono in arrivo. Nel lavoro, se state aspettando qualcosa di nuovo le proposte non mancano, ma per ora nulla di concreto.

Pesci: in amore arrivano adesso giornate interessanti che potranno permettere di superare anche un'eventuale crisi in una storia. Nel lavoro, se ci sono alcune questioni economiche dover rivedere, gli accordi saranno importanti.