L'Oroscopo di domani è pronto a rivelare il probabile andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 22 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ricordiamo che rientrano nella prima tranche zodiacale i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere se il vostro segno di nascita sarà tra quelli indicati a massima positività? Benissimo, allora vi diciamo subito che, tra i sei in analisi in questo contesto, a rientrare tra i migliori in assoluti saranno l'Ariete e la Vergine, entrambi considerati in giornata da cinque stelle.

Buon periodo anche per coloro del Cancro, in questo caso indicati in giornata routinaria. Invece, non troppo a favore si preannuncia la giornata di martedì per i nativi del Toro come anche per quelli dei Gemelli e del Cancro. Pronti a scoprire cosa dicono le stelle a tutti gli altri segni?

Iniziamo a togliere il velo alle stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 22 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 22 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 22 marzo annuncia una splendida giornata. L'amore sarà al centro dei vostri interessi, capirete ciò che vi rende felici e, seguendo i vostri sogni, realizzerete anche quelli del partner. Il cielo vivacizzerà l'intesa e il dialogo regalando una perfetta comunicazione e la bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni.

Single, inizierete la giornata in maniera più che positiva, grazie alla presenza di alcuni pianeti a voi positivi. La speranza di ottenere ciò che desiderate è molto alta. Una giornata coi fiocchi insomma, all'insegna della comunicazione, del movimento e della fortuna. Con la complicità delle stelle e di alcuni amici, in serata potreste fare la conoscenza di una persona davvero interessante.

Nel lavoro, tutto sarà alla vostra portata: un progetto da consegnare, un compito da terminare! Senza dimenticare l'intuito e la creatività, particolarmente stimolate in questo giorno.

Toro: ★★★. Giornata valutata sottotono. In campo sentimentale, le coppie potrebbero attraversare un momento difficile, ma sarà qualcosa di passeggero che non incrinerà la relazione, anzi potrà solo rafforzarla.

Vi piegate ma non vi spezzate mai e questa è una delle vostre qualità più apprezzabili. Così anche in momenti come questo sarete in grado di risollevarvi e di concentrarvi sul positivo, pensando ad un futuro roseo da condividere con chi amate. Single, procedete pure sulla strada che avete intrapreso, anche se a volte vi viene il dubbio che non sia davvero quella giusta. Meglio non guardarsi indietro, si sa che non è facile cambiare il proprio modo di vedere le cose, il proprio stile di vita, ma ci si può riuscire con un poco di impegno. Nel lavoro, sapete con precisione dove arrivare. Tenete a bada la fretta e attendete che si presenti l'occasione giusta per agire.

Gemelli: ★★. Un martedì difficile, valutato con le due stelle del "ko".

In amore, sarà il giorno giusto per affrontare col partner una situazione che vi sta facendo impazzire. Mettete da parte l'individualismo, fate la vostra parte per trovare un accordo soddisfacente per entrambi. Sarete lunatici e chi avete accanto non apprezzerà i vostri sbalzi di umore: mantenete la calma, cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia. Single, cercate di non credere a tutto quello che sentite o vi dovesse essere riferito: l'ingenuità, particolarmente stimolata in questo giorno, potrebbe esporvi a dar credito a ciò che non dovrebbe averne. In ambito privato, cercate di non interpretare negativamente le parole o il semplice comportamento dei familiari. Rallentate i ritmi, ritagliatevi del tempo per voi stessi e per il vostro relax.

Nel lavoro, non è il momento di adagiarsi sugli allori, visti i risultati recenti. Infatti, rischiate di perdere di vista un obiettivo importante.

Oroscopo di martedì 22 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. La routine detterà legge questo martedì. Per i sentimenti, comincerete a sentire nell’aria profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace che vi porterà grande soddisfazione, Il momento che state vivendo si presenta tutto sommato tranquillo, il bisogno d'amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare l'intesa ed una maggiore complicità con il partner. Così, travolti da un fiume di tenerezza vi abbandonerete al desiderio di compiacere in tutto e per tutto la persona amata.

Single, il giorno vi porterà a godervi la vita in modo sano e divertente. Troveranno una soluzione alcune situazioni bloccate, grazie all'intervento di persone che sapranno dimostrare stima e affetto. Nel lavoro, ci sono delle buone notizie: riceverete una proposta che vi metterà un poco in difficoltà, ma se accetterete i risultati potrebbero essere davvero sorprendenti.

Leone: ★★. Giornata valutata da ko. In amore, passerete da una bella notizia a una più spiacevole, ma sarà solo un momento di transizione che renderà più difficili alcune circostanze. State sereni, perché tutto questo caos diverrà stimolante per la vita di coppia, pronta a rimettervi in gioco quando meno ve lo aspettate. Single, non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi e confusi sulle scelte da fare e sulla tattica da seguire: avvertite fatica e vi sentirete un po' destabilizzati.

Fate chiarezza e cercate di tenere il più lontano possibile ogni malinteso. Alcuni rapporti amichevoli o a base sentimentale andranno gestiti senza dare niente per scontato. Nel lavoro, più che guadagni dovrete mettere in conto spese: per voi stessi o per la vostra abitazione. Ottimo momento per tirare il freno a mano, per fare un bilancio e capire in che direzione andare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 22 marzo, preannuncia un periodo davvero fortunato. In campo sentimentale, l’enfasi del momento sarà riposta sui progetti di coppia, forse riguardanti la casa o le ristrutturazioni per la cameretta dei bambini. È il momento di affrontare i dettagli con il vostro partner, quindi andate subito al sodo, anche perché vi sentirete ottimisti, generosi e aperti alle novità.

È il momento di esprimere il vostro punto di vista su una questione delicata, nonché rafforzare le basi del vostro rapporto e iniziare a lavorare su progetti condivisi. Single, il cielo si tingerà per voi di un intenso azzurro, pronto a farvi da bussola per quanto riguarda le questioni sentimentali. Sarete in grado di selezionare le persone in base al feeling che provate nei loro confronti e non in base a pregiudizi o paure. L'attività lavorativa scorrerà senza troppi intoppi. Sarete particolarmente carichi riuscendo a portare avanti anche attività extra.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 22 marzo.