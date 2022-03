Nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come inizia questo nuovo periodo ed in particolare come andrà l'Oroscopo di lunedì 21 marzo. Ecco le stelle su amore, lavoro e forma.

Ariete: in amore situazione interessante, in particolare per coloro che hanno avuto problemi di recente. Nel lavoro prendetevi maggiori momenti di riflessione prima di fare una scelta importante.

Toro: per i sentimenti Venere non è più in opposizione, per questo motivo ogni dubbio sarà finalmente superato. Nel lavoro le scelte che si faranno ora sono interessanti, ragionate bene però prima di agire.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che porta qualcosa in più visto che il Sole è favorevole. Attenzione soltanto ad alcune piccole discussioni. Nel lavoro alcune persone potranno essere contro di voi, per questo motivo cercate di mantenere le distanze.

Cancro: in amore con la Luna favorevole potranno arrivare novità in una storia. Vi sentite più forti e pronti all'azione. A livello lavorativo siete alla ricerca di un nuovo accordo, è il momento giusto per parlare.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore attenzione alla Luna in opposizione in questi giornate che porterà qualche discussione. Nel lavoro le scelte che dovranno essere portate avanti al momento sono diverse, per questo motivo meglio fermarsi a ragionare.

Vergine: a livello amoroso con la Luna in buon aspetto la giornata sarà promettente. Attenzione soltanto a qualche momento di agitazione da superare. Nel lavoro meglio agire con calma, potrebbero arrivare maggiori ostacoli.

Previsioni e oroscopo del 21 marzo 2022: la giornata

Bilancia: per i sentimenti momento ideale per rivedere alcune questioni in sospeso.

Se qualcosa non va meglio parlarne ora. Nel lavoro alcune questioni del passato potrebbero tornare, in particolare promesse mai mantenute.

Scorpione: in amore attenzione in alcune relazioni, potrebbero arrivare delle incomprensioni. Le storie nate da poco comunque funzionano. A livello lavorativo avrete la possibilità di fare qualcosa in più, le stelle sono comunque dalla vostra parte.

Sagittario: in amore giornata che porta qualche piccola discussione, se c'è stata una crisi di recente al momento non riuscite a trovare tranquillità. Nel lavoro le scelte che fate adesso saranno promettenti, pensate però di più con la vostra testa.

Capricorno: a livello amoroso se una persona vi interessa grazie alla Luna favorevole avrete la possibilità di farvi avanti. Nel lavoro cercate di evitare azzardi, in particolare per le questioni economiche.

Acquario: per i sentimenti l'oroscopo prevede una giornata che potrebbe portare alcune complicazioni visto che vi sentite maggiormente nervosi. Nel lavoro siete alla ricerca di maggiori soluzioni.

Pesci: in amore non tiratevi indietro se una persona vi interessa visto che Venere è nel segno. Nel lavoro vi viene chiesto di fare diverse cose, ma agite solo nei vostri interessi.