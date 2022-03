Lunedì 28 marzo sul piano astrale la Luna, Saturno, Venere e Marte transiteranno nel domicilio dell'Acquario, mentre Mercurio e il Sole risiederanno nel segno dell'Ariete. Nettuno e Giove, invece, resteranno stabili in Pesci, così come Plutone proseguirà il moto in Capricorno. Urano, in ultimo, permarrà nel segno del Toro.

L'oroscopo del primo giorno della settimana è favorevole per Cancro e Acquario, meno roseo per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. Il paradosso astrale del lunedì di casa Acquario sarà che il quadrato Marte-Urano, grazie alla congiunzione Luna-Venere sui loro gradi, renderà probabilmente oltremodo passionali i nativi nel ménage amoroso.

Solitamente, invece, quando il belligerante pianeta rosso guarda di traverso il gigante dei ghiacci è facile divenire nervosi o, nei peggiori casi, tendenti allo scontro fisico.

2° posto Cancro: affabili. La propensione dei nati Cancro nel giorno inaugurale della settimana sarà quella di risultare quanto più possibile concilianti nel focolare domestico. Eventuali capricci dei figli e/o le richieste ardite del partner, difatti, verranno vissute con estrema tranquillità, armonia che il segno d'Acqua riuscirà con semplicità a trasmettere alle persone care.

3° posto Bilancia: decisi. L'insicurezza che spesso fa parte del corredo astrologico dei nati Bilancia potrebbe, durante questa giornata d'inizio primavera, lasciar spazio a un atteggiamento insolitamente risoluto nel versante professionale, in particolar modo per seconda e terza decade che avranno la meglio in ogni dialogo coi colleghi.

I mezzani

4° posto Pesci: speranzosi. Giove nel segno flirterà con Urano in Toro e ciò, con ogni probabilità, che la prima decade di casa Pesci possa mettere in campo un mood speranzoso verso il prossimo futuro, specialmente per ciò che concernerà la serenità delle relazioni interpersonali.

5° posto Scorpione: soluzioni. Le avversità astrali non mancheranno questo lunedì, con un quadrato Urano-Saturno in primis, ma grazie alla congiunzione Sole-Nettuno nei Pesci, i nativi dello Scorpione potrebbero avere una marcia in più quando si tratterà di risolvere situazioni intricate.

Risulteranno particolarmente dediti alle soluzioni sul fronte domestico, anche se un imprevisto li indurrà a una repentina opera manutentiva.

6° posto Ariete: senza rimpianti. Lunedì il primo segno di Fuoco scenderà, con tutta probabilità, in campo col piglio deciso di chi vuole indirizzare la propria esistenza su binari più adeguati alle circostanze.

A tal proposito, soprattutto la seconda decade sarà spinta dal parterre planetario a tagliare qualche ramo secco affettivo, decidendo di troncare una storia d'amore traballante o dicendo basta a un'amicizia che non ha più senso d'esistere.

7° posto Sagittario: accuse. Il fronte professionale sta assorbendo gran parte delle energie psico-fisiche degli arcieri in queste ultime settimane e ciò, nel corso del lunedì, potrebbe far saltare la mosca al naso al coniuge. Quest'ultimo, difatti, avvertirà la sgradevole sensazione di essere messo in secondo piano dal segno Mobile e paleserà tale loro manchevolezza in più occasioni.

8° posto Leone: umore flop. Lo Stellium nell'amico/nemico Acquario minerà probabilmente il tono umorale dei nativi di seconda e terza decade, mentre quelli della prima decade trascorreranno un lunedì all'insegna dello stacanovismo sul versante lavorativo.

Amore in stand-by.

9° posto Gemelli: titubanti. Un appannamento d'idee e intenti potrebbe minare l'armonia di casa Gemelli in queste ventiquattro ore, coi nativi che non avranno ben chiaro come comportarsi in merito a un litigio col partner oppure se redarguire o meno un subalterno nel luogo professionale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: a rilento. Semaforo acceso sul rosso per i liberi professionisti del secondo segno di Terra nel corso del lunedì, in quanto sarà probabile che i nativi dovranno avere a che fare con un cliente insolente e dover ingoiare qualche rospo in tal senso. Ciò rallenterebbe inevitabilmente gli affari ma, al contempo, permetterebbe al segno di Terra di avere un quadro generale più dettagliato sui clienti sui quali fare affidamento in futuro.

11° posto Toro: prima il dovere. L'ambiente domestico di casa Toro potrebbe reclamare la loro attenzione, considerando che alcune pulizie approfondite e il cambio di vestiario stagionale andrebbero fatti il prima possibile. Dedicando il lunedì anche a tali attività casalinghe, difatti, il segno avrà ottime possibilità di avere più tempo per sé stesso nel resto della settimana.

12° posto Capricorno: in disparte. I nati sotto il segno del Capricorno nella giornata di lunedì preferiranno starsene in disparte, delegando o rinviando molte delle attività quotidiane in programma. La loro voglia di isolarsi sarà presumibilmente figlia della necessità di ritemprare il loro benessere psico-fisico.