Secondo l'oroscopo dal 28 marzo al 3 aprile, sarà una settimana positiva per i nativi dei Gemelli che hanno appena iniziato una storia d’amore. Coloro che appartengono al segno del Leone devono tenere sotto controllo il settore economico. I nati sotto il segno dei Pesci non devono trascurare la propria salute. A seguire, l’astrologia applicata alla settimana che va da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile, e le previsioni dell’amore, del lavoro e della salute.

Astrologia applicata alla settimana dal 28 marzo al 3 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, in questa settimana le stelle sono dalla vostra parte, quindi scacciate via ogni forma di pessimismo.

Arrivano importanti novità per le coppie, sia fresche che longeve. Anche sotto il punto di vista lavorativo e finanziario questo periodo porterà tanta fortuna. I nuovi progetti potrebbero vedere la luce. In salute, prendetevi cura del vostro corpo e mangiate in maniera sana ed equilibrata.

Toro – In campo amoroso, non è la settimana migliore per la vostra vita di coppia. Ci sono elementi di disturbo che non vi permettono di vivere serenamente una relazione. Siate cauti, soprattutto con la persona che vi piace tanto. Il lavoro sembra in crisi, tutta colpa dei cambiamenti non programmati. Il comportamento sleale di qualche collega potrebbe farvi perdere il lume della ragione. In salute, cercate di non fare sforzi sovrumani, salvaguardate la vostra schiena.

Gemelli – In amore, è una settimana positiva soprattutto per le coppie che vogliono accelerare il proprio rapporto, credendo di aver trovato nell’altro la propria anima gemella. L’Oroscopo, però, raccomanda di tenere sempre i piedi per terra e di godere questi bei momenti senza bruciare le tappe. In ambito lavorativo, arrivano delle piccole o grandi soddisfazioni per coloro che hanno faticato tantissimo in questi ultimi tempi.

Chi ha un’attività in proprio deve affrontare qualche ritardo o imprevisto. In salute, occhio ai mal di testa. La tensione sarà difficile da eliminare se continuate a mantenere un atteggiamento irrequieto.

Cancro – In campo amoroso, settimana in bianco e nero per alcune coppie in crisi. La prima cosa da evitare è quella di mettere sotto pressione la persona che state frequentando.

Le coppie ben consolidate e profondamente innamorate non corrono nessun rischio. In campo lavorativo, questa settimana rende un po’ difficile mettere in pratica i nuovi progetti. Non abbattetevi, presto avrete modo di rifarvi. In salute, attenzione allo stomaco, è meglio fare delle cure preventive.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 28 marzo al 3 aprile: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, le stelle di questa settimana favoriscono gli incontri, per cui anche i single più lumaconi dovranno mettersi in gioco e socializzare di più. Fare amicizia è sempre un’ottima partenza, soprattutto se è un periodo in cui vi sentite soli e avete bisogno di compagnia. In campo lavorativo, se nei mesi scorsi avete avuto dei problemi con i colleghi o superiori, questa settimana permetterà di riallacciare i rapporti e di fare pace.

Tenete sotto controllo il settore economico e non fate spese inutili. In salute, ultimamente siete sfiniti, per fortuna, questa settimana vi rimette in sesto.

Vergine – In campo amoroso, siete più presi dal lavoro che dall’amore. Le coppie avranno i loro problemi perché costretti a rimandare alcuni progetti importanti per diverse ragioni. I cuori solitari del segno devono rassegnarsi a un’altra settimana di astinenza o priva di emozioni. Sul fronte lavoro, nessun particolare intoppo. Se avete un’attività commerciale, non meravigliatevi se i clienti sono più esigenti del solito, questo è determinato dalla crisi che c’è in giro. In salute, curate bene alcuni acciacchi prima che diventino più fastidiosi.

Bilancia – In amore, settimana alla riscossa per tutti gli innamorati nati sotto il segno della Bilancia. Le storie arrivate al capolinea non hanno più motivo di esistere. Se volete un futuro solido con una persona che vi ama, dovete liberarvi di tutte le paure che vi portate dietro dal passato. In ambito lavorativo, le stelle premiano coloro che danno ascolto alla propria creatività. Se avete un po’ di soldi da investire in un progetto valido, non esitate, non abbiate paura di realizzare un vecchio sogno. Anche nel campo della salute le cose sembrano andare bene. Qualsiasi sia il vostro malanno, le cura faranno effetto.

Scorpione – In campo amoroso, in questa settimana le coppie in crisi torneranno a comunicare e questo potrebbe agevolare qualche progetto importante per il futuro.

Se c’è ancora agitazione nei rapporti di coppia, vuol dire che avete sottovalutato alcune incompatibilità. Il lavoro potrebbe regalarvi piccole soddisfazioni. Cercate, però, di non assumere atteggiamenti troppo rigidi solo per imporre la vostra volontà su quella degli altri. Evitate anche le critiche verso i colleghi. Un clima sereno migliora l’umore, ricordatevelo. In salute, qualche emicrania di troppo potrebbe mettervi di cattivo umore, ma ormai ci avete fatto il callo.

La settimana dal 28 marzo al 3 aprile secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, le decisioni settimanali non vanno prese con leggerezza. Le coppie devono evitare litigi, non devono creare inutili tensioni, basta semplicemente prendersi i propri spazi.

In campo lavorativo, sforzatevi di tenere i nervi ben saldi, sempre se siete ancora interessati a costruire qualche buona collaborazione. Mai spendere i soldi inutilmente, perché potrebbero servire per qualcosa d’importante. In salute, l’umore è altalenante, soprattutto per quelli che devono riprendersi da qualche malanno. Abbiate pazienza, presto tornerete più forti di prima.

Capricorno – In campo amoroso, se vivete una relazione instabile, è giunto il momento di farsi sentire. Esponete i vostri punti di vista con una certa autorità, senza mai perdere la calma. Occasioni ghiotte per i cuori solitari del segno. Sul fronte lavoro, forse avete voglia di cambiare qualcosa nel vostro ambiente lavorativo, ma non avete ancora capito come agire e questo vi rende insofferenti.

In salute, le stelle di questa settimana sono pronte a darvi una mano, alleviando qualche fastidio fisico.

Acquario – In amore, si prospetta una settimana serena per coloro che hanno la persona giusta al proprio fianco. Le coppie che hanno attraversato un periodo critico adesso iniziano a godere della pace e dell’armonia ritrovata con il partner. In ambito lavorativo, se dovete prendere una decisione importante, chiedete qualche consiglio a una persona di fiducia. In salute, questa settimana vi vede affaticati, quindi, niente abbuffate. L'oroscopo consiglia di fare più attività fisica all’aperto.

Pesci – In campo amoroso, le coppie e i single sono ancora sul ciglio di un equilibrio, c’è una situazione che non si vuole sbloccare.

Non è certo una settimana positiva, ma neppure negativa, per cui non fasciatevi la testa da subito. Non è detto che soffrirete per tutta questa settimana, anzi. Ci saranno delle giornate abbastanza serene. Nel lavoro avrete modo di raggiungere i vostri traguardi e a iniziare un nuovo progetto. Mai tirarsi indietro, mai chiudere le porte, è importante testare la propria capacità soprattutto per acquistare più fiducia. Le distrazioni possono causare piccoli incidenti, quindi, cercate di rallentare un po’ il vostro ritmo. Prendete sul serio la vostra salute.