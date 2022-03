L'oroscopo della giornata di domenica 27 marzo prevede l'arrivo di Mercurio nel segno dell'Ariete, che in ambito lavorativo potrà giocare meglio le proprie carte, così come Gemelli recupererà nuovamente terreno al lavoro. Una Bilancia angelica potrà contare su un ottimo cielo per far splendere la propria relazione, mentre Capricorno dovrà essere un po' più prudente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 27 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 27 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che si farà più intensa in questa giornata per voi nativi del segno.

Single oppure no, oltre al supporto di Venere, tornerà anche quello della Luna, che vi garantirà un affiatamento maggiore tra voi e la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, con l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo saprete giocare al meglio le vostre carte, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: che la vostra vita sentimentale ultimamente è in crisi ormai lo sapete già. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 27 marzo, la settimana non si chiuderà al meglio. Single oppure no, dovrete lavorare di più su voi stessi e migliorare il vostro atteggiamento. Poche novità per quanto riguarda il lavoro, nonostante tutto saprete mettere insieme ancora una volta buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Gemelli: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in trigono dal segno dell'Acquario, in quest'ultima giornata della settimana vedrete la vostra relazione di coppia sotto un'ottica diversa, e non mancheranno momenti decisamente romantici. Anche in ambito lavorativo la situazione migliorerà.

Con Mercurio ora in sestile, riuscirete a ragionare meglio su i vostri progetti, raggiungendo risultati migliori e incoraggianti per la vostra carriera. Voto - 9️⃣

Cancro: qualche piccola difficoltà in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Da questa giornata il pianeta Mercurio si troverà in quadratura, di conseguenza, non sempre i vostri progetti vi appariranno chiari.

Sfera sentimentale invece in miglioramento, ora che la Luna non vi darà più fastidio. Single oppure no, saprete come rendervi affascinanti agli occhi della persona che amate. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata diversa per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio si troverà in trigono dal segno dell'Ariete, e finalmente inizierete a vedere i vostri progetti lavorativi sotto una luce diversa. Per quanto riguarda i sentimenti la giornata invece non sarà delle migliori. Luna e Venere saranno contro di voi, dunque, single oppure no, meglio non adottare atteggiamenti che potrebbero solo farvi allontanare dalla persona che amate. Voto - 6️⃣

Vergine: settore professionale in miglioramento per voi nativi del segno.

Mercurio non sarà più in opposizione, e finalmente sarà possibile tornare a pensare in grande con i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, quest'ultima giornata della settimana si rivelerà soltanto mediocre. Non ci saranno stelle ad aiutarvi, dunque dipenderà interamente da voi come andrà la vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Bilancia: un quadro astrale radioso per voi in questa domenica. Potrete contare su Venere e sulla Luna per vivere una relazione di coppia angelica. Se siete single vi farete travolgere più facilmente da emozioni pure e intese. Sul fronte professionale invece Mercurio sarà contrario adesso, dunque attenzione alle scelte che andrete a prendere con i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale poco incoraggiante secondo l'oroscopo della giornata di domenica 27 marzo. Luna e Venere saranno nuovamente contro di voi, e quando le cose non vanno bene tra voi e il partner, difficilmente prendete le giuste decisioni. Settore professionale in leggero calo. Mercurio non sarà più dei vostri, ma per fortuna avrete ancora astri come Giove pronti a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Mercurio che arriva nel segno dell'Ariete, le cose inizieranno a andare per il verso giusto sul fronte professionale. Certo, sarete ancora lontani dal raggiungere risultati da primo della classe ma finalmente anche voi state per risalire la china.

Ottima giornata anche dal punto di vista amoroso. Una bella Venere in sestile, accompagnata dalla Luna, permetterà ai single e non di esprimere al meglio i loro sentimenti. Non abbiate dunque paura di farvi avanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questa giornata di domenica. Godrete di un'ottima intesa di coppia, che vi accompagnerà per tutta la giornata verso momenti dolci e teneri. Se siete single potrete sperare in qualcosa in più per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro sarà meglio rifletterci due volte quando avrete un'idea in mente. Con Mercurio ora in quadratura infatti, sarà meglio essere un po’ più prudenti. Voto - 7️⃣

Acquario: vi sentirete amati e apprezzati come non mai in questa giornata piena d'amore.

Con la Luna e Venere entrambi nel vostro cielo, single oppure no, farete sicuramente scintille con la persona che amate. Ottime notizie anche sul fronte professionale. Con Mercurio in sestile, i vostri progetti non potranno che beneficiarne, raggiungendo così risultati sopra la media. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo promettente per quanto riguarda i sentimenti. Non ci saranno tante stelle a influenzarvi, proprio per questo potrete godervi la vostra relazione di coppia come meglio volete, pur rispettando i limiti imposti dalla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante avrete ancora tanti assi nella manica per ottenere il meglio dai vostri progetti. Voto - 8️⃣