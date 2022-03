L'oroscopo della settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile prevede una fantastica Luna nuova passare tra il segno dei Pesci, dell'Ariete, e del Toro, che faranno importanti progressi in ambito amoroso, chi più e chi meno. Buone notizie in arrivo per il Leone, grazie a Mercurio ora in trigono a dare una mano, mentre il lavoro sarà più prolifico per i Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 28 marzo al 3 aprile.

Previsioni oroscopo dal 28 marzo al 3 aprile 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana stabile, ben equilibrata e ricca di soddisfazioni per voi nativi del segno.

Questo cielo continua a sostenervi, soprattutto sul fronte amoroso. Godetevi la vostra relazione di coppia dunque, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì. Per quanto riguarda il lavoro forse non tutte le idee che avrete saranno geniali, ma con la giusta idea, e i giusti mezzi, farete sicuramente importanti progressi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale non ancora entusiasmante secondo l'oroscopo della prossima settimana, tuttavia, che ci crediate o no, le cose stanno per migliorare. Una Luna nuova sarà nel vostro cielo il prossimo weekend, e non dovrete lasciarvi sfuggire le occasioni che arriveranno. Se siete single conoscere nuove persone sarà possibile. Forse non vi prenderete subito una cotta, ma in amore tutto è possibile.

Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete piuttosto bene, ma in ogni caso meglio non strafare. Non potete essere perfetti in ogni cosa. Voto - 7️⃣

Gemelli: vita di coppia che rimarrà piena di soddisfazioni e tanto romanticismo anche in questa settimana. Venere in trigono dal segno dell'Acquario riempirà il vostro cuore di allegria, con tanta voglia di rendere la vostra relazione di coppia unica e meravigliosa.

Se siete single e state facendo delle nuove conoscenze, il prossimo periodo sarà davvero entusiasmante. Il lavoro nel prossimo periodo si rivelerà prolifico grazie a Mercurio, ma attenzione sempre a Giove, ancora in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: la settimana inizierà molto bene per voi grazie alla Luna in trigono. Purtroppo però, la situazione tenderà a esservi sfavorevole tra giovedì e venerdì, perché la l'astro argenteo sarà contro di voi.

Per fortuna le cose miglioreranno nuovamente nel weekend, ma in ogni caso, meglio essere prudenti e mai troppo permissivi nei confronti del partner. Sul fronte professionale potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo a causa di Mercurio. Meglio dunque non prendersi troppi rischi per il momento, anche se Giove ancora vi assiste. Voto - 7️⃣

Leone: buone notizie per voi secondo l'oroscopo. Con il pianeta Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete lentamente recupererete terreno. Se ci sono dei progetti in corso, credete in quel che state facendo, perché presto arriveranno i risultati che meritate. Sfera sentimentale non ancora entusiasmante, ma sicuramente meglio dell'ultimo periodo. Le giornate di giovedì e venerdì saranno infatti molto importanti per chiarire alcune cose con il partner.

Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale che non vi vedrà ancora al top a causa di Giove, ciò nonostante il prossimo periodo sarà comunque migliore. Astri come Urano vi aiuteranno con i vostri progetti, e anche se non sempre le cose andranno al meglio, sicuramente qualche piccola soddisfazione arriverà. Per quanto riguarda i sentimenti, i rapporti con il partner saranno molto buoni, ciò nonostante, sarà importante nel prossimo periodo fortificare il vostro legame, perché Venere presto vi metterà a disagio. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In amore Venere continua a sostenervi dal segno dell'Acquario, rendendo la vostra relazione di coppia ancora una volta affascinante e romantica.

Per quanto riguarda i single mantenete la calma, fate un bel respiro, e con il giusto atteggiamento non sarà così difficile rimediare un appuntamento con la persona che vi piace. Sul fronte professionale gli affari andranno bene, ma con Mercurio in quadratura calcolate ogni imprevisto. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo ancora non particolarmente entusiasmante in ambito sentimentale. I rapporti con il partner saranno ancora altalenanti, e sarà importante approfittare di quei momenti dove vi sentirete più legati alla vostra anima gemella. Se siete single troverete la giusta scusa per avvicinarvi alla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro la comunicazione sarà molto importante se lavorate in progetti di gruppo, soprattutto per coloro nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno dei Pesci fino a mercoledì, e non ci sarà così tanta passione tra voi e il partner. Le cose miglioreranno da giovedì, e Venere in sestile vi aiuterà a recuperare l'affiatamento tra di voi. Per quanto riguarda il lavoro la creatività aumenta grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove che non vi darà sempre tutto il necessario. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che rimane piuttosto soddisfacente per voi. Certo, a volte potrebbe esserci qualche piccolo malinteso, ciò nonostante si tratteranno solo di questioni da poco, dunque non prendete certe cose troppo sul serio.

Sul fronte professionale potrebbe esserci qualche piccola difficoltà di tipo gestionale a causa di Mercurio in quadratura, ciò nonostante potrete sempre affidarvi a Giove e Urano per fare del vostro meglio con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: un'ottima Venere sarà ancora nel vostro cielo ancora un'altra settimana secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale dunque non avrete nulla da temere. Single oppure no, godetevi i tanti bei momenti che questo avrà da offrirvi. Sul fronte professionale state preparando nuove stimolanti idee che se ben sviluppate, potrebbero avere risvolti interessanti. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo stimolante per quanto riguarda i sentimenti. Le prime giornate della settimana in particolare si riveleranno le più entusiasmanti grazie alla Luna nel vostro cielo fino a mercoledì.

Single oppure no dunque, datevi da fare per rendere la vostra vita sentimentale davvero eccitante. Per quanto riguarda il lavoro state vivendo un ottimo periodo, e queste stelle vi daranno tutto il supporto necessario per raggiungere i migliori risultati. Voto - 8️⃣