L'Oroscopo della giornata di venerdì 4 marzo prevede un buon Marte in trigono per il segno del Toro, di grande aiuto per quanto riguarda le questioni professionali, mentre Gemelli potrebbe avere la lingua lunga. Leone si trova in un periodo di crisi d'identità, mentre Ariete sarà più deciso e concentrato non solo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 4 marzo.

Oroscopo e previsioni di venerdì 4 marzo 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che ricomincerà a splendere per voi nativi del segno.

Venere si avvicina a grandi passi verso il segno dell'Acquario, e vi permetterà una lenta ma piacevole risalita in amore. Single oppure no, è il momento di mostrare i vostri sentimenti più teneri e sinceri. Per quanto riguarda il lavoro, avere successo sarà possibile con Mercurio favorevole, ma occhio alle energie. Voto - 7️⃣

Toro: un buon Marte in trigono dal segno del Capricorno porterà tante energie da sfruttare in questa giornata piena di impegni. Soprattutto per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a fare più cose, ma non trascurate la qualità dei vostri progetti. In amore, Luna e Venere saranno in buon aspetto, ma sarà l'ultima occasione che avete per consolidare un rapporto. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo cielo non sarà di grande aiuto secondo l'oroscopo di venerdì 4 marzo. La vostra lingua lunga non avrà freni, proprio per questo sarà necessario cambiare atteggiamento e non dire cose che non pensate veramente.

Per quanto riguarda il lavoro, presto riuscirete a fare di meglio con i vostri progetti. Per il momento, accontentatevi di questi risultati, che in ogni caso non sono così pessimi. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni zodiacali in netta risalita secondo l'oroscopo. L'arrivo di Venere vi permetterà di far ripartire la vostra relazione di coppia, con tante cose nuove da fare, ma soprattutto, nuove emozioni da vivere.

Attenzione però alla Luna in quadratura in questa giornata, anche se non v'influenzerà più di tanto. Per quanto riguarda voi single, è arrivato il momento di rifarvi il trucco. Sul fronte professionale non andrete così male al momento, ciò nonostante, meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Leone: saranno giornate buie per voi, colpa di un cielo che sembra avervi abbandonato.

Nulla va come avete previsto, e state vivendo una crisi d'identità. Vi sentirete come in trappola, sia in amore che in ambito professionale, ciò nonostante non potete rimanere così per sempre. Prima o poi dovrete reagire. Comunque vada, ricordatevi che dopo la notte, viene il giorno. Voto - 5️⃣

Vergine: sfera sentimentale nel complesso stabile ma non così eccezionale come prima a causa di questo cielo in rapido movimento. Tuttavia, è solo una questione passeggera. Presto infatti ritroverete il giusto equilibrio nella vostra vita sentimentale, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro, le forze non vi mancheranno, ma vi serviranno anche idee valide da sviluppare. Voto - 6️⃣

Bilancia: vita di coppia che finalmente avrà di nuovo un senso per voi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 4 marzo. Single oppure no, ritroverete un buon motivo per amare e per aprire il vostro cuore.

Forse in questa giornata faticherete un po' a prendere il volo per via della Luna ma vedrete che, con il giusto atteggiamento, tutto il resto verrà da sé. Sul fronte professionale sta per arrivare anche Marte in buon aspetto. Presto, dunque, avrete idee e energie a sufficienza per mettere in piedi progetti di tutto rispetto. Voto - 8️⃣

Scorpione: vita di coppia tutto sommato stabile in questa giornata, ma sappiate che questo cielo sta cambiando, e i rapporti con il partner potrebbero non essere più gli stessi. Cambiare atteggiamento nei confronti del partner non sarà una buona idea. Attenzione inoltre a eventuali malintesi. Se siete single, potrebbero ancora esserci dei momenti emozionanti e favorevoli per voi.

Attenzione anche al lavoro. Giove continuerà a darvi una mano, ma Mercurio potrebbe seminare qualche imprevisto qua e là. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo stabile in amore in questa giornata. Questo cielo sta cambiando rapidamente nei vostri confronti. Venere sta per spostarsi in una posizione migliore per voi, dunque siate ottimisti, anche voi single in cerca dell'amore, perché potrebbero arrivare interessanti novità. Sfruttate inoltre la buona posizione della Luna, in trigono dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, finalmente alcuni progetti potrebbero spiccare il volo grazie alle buone idee che vi manda Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che rimarrà piena di emozioni e sentimenti in questo venerdì di marzo.

Nonostante il pianeta Venere stia per lasciarvi, avrete ancora tanti buoni motivi per amare il partner. Ciò nonostante, tenete in conto eventuali incomprensioni o discussioni adesso, soprattutto considerato che la Luna si trova in quadratura. Sul fronte professionale, anche Marte sta per abbandonare il vostro cielo, ma con Giove in sestile riuscirete ancora a ottenere risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo ben equilibrato in questa giornata. Dal punto di vista sentimentale, godrete di una buona intesa di coppia grazie in particolare alla Luna in sestile, provando spesso emozioni positive nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single, i sentimenti scorrono dentro di voi con grande fermento.

Sul fronte lavorativo il supporto di Mercurio, e presto anche di Marte, sarà fondamentale per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la vostra voglia di amare sarà più attiva che mai grazie a questo cielo, che però sta cambiare nei vostri confronti. In ogni caso, single o no, avrete tante buone motivazioni per aprire il vostro cuore a pure emozioni. Forse dovrete impegnarvi un po' di più per stregare il cuore della persona che amate, ma ne varrà la pena. Sul fronte lavorativo, un pizzico di fortuna è proprio quello di cui avrete bisogno in questo momento, soprattutto in quei progetti un po’ più complessi. Voto - 8️⃣