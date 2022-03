L'oroscopo del weekend che va dal 5 al 6 marzo prevede il pianeta Mercurio tenere banco nel segno zodiacale dell'Acquario, particolarmente attivo sul posto di lavoro grazie anche alla presenza di Marte, mentre Leone dovrà cercare di essere più prudente in amore. Infine, per Gemelli ci saranno momenti estremamente romantici. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 5 al 6 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 5-6 marzo 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana ricco d'amore per voi nativi del segno, merito della Luna e di Venere entrambi in ottimo aspetto.

Single o meno, datevi da fare per rendere la vostra vita amorosa più interessante. Sul fronte professionale ora che anche Marte è dalla vostra, avrete maggiori possibilità di successo con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: vi sentirete un po’ smarriti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo del prossimo weekend, colpa di Venere che adesso sarà contro di voi. Domenica ci sarà la Luna favorevole, ma in ogni caso meglio non pretendere troppo. Anche sul fronte professionale sarà necessario non essere troppo ambiziosi, perché poi potreste rimanere delusi. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottimo equilibrio nella vostra vita amorosa a partire da questo weekend. Con la Luna e Venere in buona posizione, i rapporti con il partner non potranno che essere allegri e sereni.

Buone notizie anche in ambito lavorativo grazie a Marte e Mercurio favorevoli. Ciò nonostante attenzione a Giove ancora in quadratura. Voto - 8️⃣

Cancro: cielo in miglioramento a partire da questo fine settimana. Forse nella giornata di sabato sarete ancora un po’ disorientati, ma da domenica, con la Luna favorevole e Venere non più contraria, sarà più facile manifestare le vostre emozioni.

Miglioramenti anche sul posto di lavoro, ma siete ancora lontani dalla perfezione, ma per il momento va bene così. Voto - 8️⃣

Leone: con un cielo come questo bisognerà essere prudenti in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo del fine settimana, con la Luna e Venere contro di voi, sarà meglio non irritare il partner con discorsi poco chiari.

Sul fronte professionale meglio rivedere i vostri piani, perché al momento niente sembra andare come previsto. Voto - 5️⃣

Vergine: sfera sentimentale piacevole in questo fine settimana per voi. Soprattutto nella giornata di domenica, si respirerà una piacevole atmosfera tra voi e il partner, merito della Luna in trigono. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio essere previdenti con certe mansioni, perché potrebbero non andare come previsto. Voto - 7️⃣

Bilancia: se la giornata di sabato non sarà un granché per via dell'astro argenteo in opposizione, domenica potrete esprimere tutto il vostro potenziale in amore, grazie anche a Venere che finalmente vi sostiene. Sul fronte professionale sarete ben concentrati e avrete abbastanza energie da mettere insieme ottimi risultati.

Voto - 7️⃣

Scorpione: non è più il momento adatto per parlare di sentimenti. Con questo cielo diventato così cupo, le cose tra voi e il partner non andranno benissimo, complice anche una serie di eventi che metteranno in difficoltà la vostra relazione. Difficoltà anche sul posto di lavoro, anche se in questo caso ci sarà Giove in trigono a darvi una mano. Voto - 6️⃣

Sagittario: configurazione astrale più che soddisfacente secondo l'oroscopo. Venere in sestile darà una scossa alla vostra relazione di coppia, e non vi dispiacerà fare qualcosa di particolare insieme alla vostra anima gemella. Sul posto di lavoro l'impegno da parte vostra non mancherà, anche quando avrete la sensazione che le cose non vanno per il verso giusto.

Voto - 8️⃣

Capricorno: fine settimana diviso a metà per voi nativi del segno. La giornata di sabato potrebbe sembrarvi un po’ anonima per quanto riguarda i sentimenti, ma domenica riuscirete a recuperare terreno grazie alla Luna in buon aspetto. Sul posto di lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre capacità, e spesso raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo davvero ottimale in questo periodo per voi. Sul fronte amoroso Venere in congiunzione non vi farà mancare nulla tra voi e la vostra anima gemella, in particolare per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Marte nel vostro cielo sarà di grande aiuto per fare di più e raggiungere più in fretta i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Pesci: periodo che rimane convincente dal punto di vista sentimentale, anche se Venere si troverà alle vostre spalle. Single oppure no, soprattutto nella giornata di domenica, riuscirete a dimostrare efficacemente le vostre emozioni. Nel lavoro prendetevi cura dei vostri progetti uno alla volta, e riuscirete a essere più efficienti. Voto - 7️⃣