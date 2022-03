L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 marzo 2022 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese. Volendo fare un'anteprima generale sui segni migliori e peggiori del periodo, scegliendo logicamente tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, da segnalare l'ottimo periodo pronosticato al Capricorno (voto 10). Ansiosi di sapere qualcosa di più? Bene, allora senza perdere tempo andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana il vostro umore non sarà affatto malaccio, ad eccezione delle sole due giornate di centro periodo. In alcuni momenti avvertirete una sorta di tensione generale a cui sarà difficile sottrarsi. Cercate di non scaricare sugli altri le vostre ansie, soprattutto su chi non c’entra niente. Se ci fosse qualche problema in famiglia, tenete presente che fare la voce grossa rappresenta senza dubbio la scelta più sbagliata. La persona amata, per fortuna, sia ad inizio settimana che alla fine saprà restituire un po’ di sana tranquillità.

Ecco come saranno i prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 25, domenica 27;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24, sabato 26;

★★★ martedì 22 marzo;

★★ mercoledì 23 marzo 2022.

♏ Scorpione: voto 5.

Non sarà una settimana grandiosa questa in arrivo, anche perché potreste avvertire una certa stanchezza tra mercoledì e giovedì, e questo un po' forse vi peserà. Non vi resta che agire d’astuzia, cercando di ottenere il massimo risultato con uno sforzo minimo. Fra le pareti domestiche, anziché alimentare piccoli attriti provate ad intavolare un dialogo costruttivo.

L’amore in qualche occasione non vi darà tutto ciò che vorreste, almeno non nell'immediato. Fate tesoro del detto che recita: "la pazienza è la virtù dei forti".

Il resoconto sui sette giorni a venire e le relative stelline settimanali:

★★★★★ lunedì 21 marzo;

★★★★ martedì 22, sabato 26, domenica 27;

★★★ mercoledì 23, venerdì 25;

★★ giovedì 24 marzo 2022.

♐ Sagittario: voto 8.

La Luna in Sagittario vi mette addosso una certa elettricità, voglia di partire, di cambiare qualcosa. Nulla di male, a patto che non vi facciate guidare dalla eccessiva frenesia. E sarebbe anche giusto coinvolgere in questa vostra positiva evoluzione – si spera che sia tale – una persona che più volte ha dimostrato di tenere molto a voi. Occhio alle finanze a fine settimana: negli ultimi tempi non si può dire che le abbiate gestite con senno e saggezza.

Ecco le giornate buone da sfruttare e quelle meno buone:

Top del giorno martedì 22 marzo (Luna nel segno);

martedì 22 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, giovedì 24;

★★★★ venerdì 25 marzo;

★★★ sabato 26 marzo;

★★ domenica 27 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10.

I prossimi giorni compresi nella settimana in analisi sarete sicuramente di buonumore e nessuno riuscirà a turbare la vostra serenità. Alcuni vostri ambiziosi progetti si stanno per concretizzare e, per quanto riguarda la vita sentimentale, ci sono tutti gli elementi necessari per costruire qualcosa di molto bello e duraturo. Anche il lavoro procede bene: da un punto di vista economico avrete una maggiore tranquillità rispetto ai mesi scorsi.

Ecco l'andamento in generale e le stelline fino a domenica:

Top del giorno giovedì 24 marzo (Luna nel segno);

giovedì 24 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 22, venerdì 25, sabato 26;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, domenica 27.

♒ Acquario: voto 9. Tanta voglia d'amore, passione, emozioni vive e forti: sarà anche per “colpa” dell’atmosfera primaverile che porta con sé sempre un po’ di magia.

A un certo punto vi domanderete se sia meglio lasciarsi andare oppure conservare un po’ di prudenza per non rischiare scottature. Beh, non ci pensate troppo: saprete tirare fuori tutta la vostra forza dinanzi a una complessa questione professionale. Il successo è assicurato, naturalmente. Avete passato un periodo critico, adesso state ritrovando l'ottimismo.

La scaletta con le stelle, giorno per giorno:

Top del giorno domenica 27 marzo (Luna nel segno);

domenica 27 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 23, venerdì 25, sabato 26;

★★★★ martedì 22, giovedì 24;

★★★ lunedì 21 marzo 2022.

♓ Pesci: voto 7. E’ la settimana giusta per cominciare qualcosa di nuovo, forse anche per dare il via a un cambiamento sul quale riflettete ormai da qualche tempo.

Sul lavoro sarete impeccabili, in amore non mancherà qualche piccolo screzio (tra giovedì e venerdì) ma sarà facilmente superato con la giusta dose di dialogo e comprensione. Per quanto riguarda il fisico, state un po’ risentendo di piccoli acciacchi relativi a ciò che ben sapete: presto tutto migliorerà e tornerete belli e pimpanti.

Ecco la classifica con le stelline giornaliere:

Top del giorno lunedì 21 marzo;

lunedì 21 marzo; ★★★★★ martedì 22, domenica 27;

★★★★ mercoledì 23, sabato 26;

★★★ giovedì 24 marzo;

★★ venerdì 25 marzo 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana analizza il periodo da lunedì 21 a domenica 27 marzo. Interessati tutti i segni dello zodiaco. A questo giro ad avere la meglio su tutti risulta il Capricorno, meritatamente assegnato alla posizione "top".

Segue a ruota l'Acquario e, subito poco sotto, l'Ariete e il Sagittario in terza posizione.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Acquario, voto 9;

3° posto - Ariete e Sagittario, voto 8;

4° posto - Toro, Gemelli e Pesci, voto 7;

5° posto - Cancro, Leone, Vergine e Bilancia, voto 6;

6° posto - Scorpione, voto 5.

Il prossimo incontro con l'oroscopo settimanale interesserà il periodo dal 28 marzo e il 3 aprile.