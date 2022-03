L'oroscopo della giornata di sabato 19 marzo prevede buone stelle per i nativi Acquario, forti della Luna piena e di Venere ottimali, mentre Bilancia sarà tra i segni favoriti in questo sabato. Inizio di fine settimana un po’ deludente per l'Ariete dal punto di vista sentimentale, mentre Pesci sarà abile e preciso al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 19 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 19 marzo 2022 segno per segno

Ariete: festa del papà non esattamente come ve la immaginavate secondo l'oroscopo.

Questo cielo prevede la Luna in opposizione, e dal punto di vista sentimentale dovrete fare attenzione a delle piccole delusioni. In ogni caso, affidatevi a Venere in sestile per vedere le cose dal loro lato positivo. Settore professionale discreto. Saprete come muovervi con i vostri incarichi, ma attenzione alle energie che avrete a disposizione. Voto - 7️⃣

Toro: cielo che rimane sottotono anche in questa giornata. In amore ultimamente pretendete troppo dalla vostra anima gemella, e in questo modo il vostro rapporto non si potrà considerare stabile. Se siete single inutile escogitare nuovi metodi di corteggiamento, perché non funzioneranno. Sul fronte lavorativo sarete pieni di idee e con un po’ di creatività raggiungerete buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Gemelli: state attraversando una fase positiva della vostra vita. In ambito amoroso avrete in mente tanti progetti per cercare di rendere più stimolante e attraente la vostra relazione, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single sarete più socievoli e attivi. Nel lavoro sarete abbastanza chiari e obiettivi sui vostri progetti, ma dovrete tenere in conto anche di eventuali imprevisti.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono in questa giornata di sabato. La Luna sarà in quadratura dal segno della Bilancia, e potreste venire incontro a piccoli disagi all'interno della vostra relazione di coppia, nulla che però non possiate risolvere. Se siete single meglio rimandare di qualche giorno eventuali proposte romantiche.

In ambito lavorativo potrete svolgere come desiderate i vostri progetti grazie a un’ottima organizzazione data da Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in sestile renderà questo fine settimana un po’ più tranquillo dal punto dal punto di vista sentimentale. A volte basta poco per ritrovare un po’ d'intesa tra voi e il partner, ciò nonostante dovrete riuscire a mantenerla successivamente. Se siete single sappiate che ci sono alcuni amici che meriterebbero di più da parte vostra. Sul fronte professionale sarete alla ricerca di maggiori soddisfazioni, ma sappiate che ciò richiederà molto tempo. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di sabato ottima per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo sarà tutto sommato piacevole, e sarà possibile vivere al meglio il vostro rapporto.

Per quanto riguarda i single sarete più coraggiosi e sentimentali. Con un po’ di fortuna, forse potreste rimediare un appuntamento. Per quanto riguarda il settore professionale, lavorare con i vostri colleghi potrebbe essere un'attività molto utile. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo della giornata di sabato 19 marzo. L'amore per voi sarà una certezza al momento, costruendo un futuro migliore per voi e per il partner, partendo da una profonda onestà. Se siete single non abbiate rimpianti, e fatevi avanti. Sul fronte professionale non darete nulla per scontato, raggiungendo risultati oltre le aspettative. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale poco incoraggiante in questo inizio di fine settimana.

Sul fronte sentimentale continueranno a esserci momenti di disagio o di tensione, che dovrete saper gestire per non vedere precipitare il vostro rapporto. Se siete single meglio concentrarsi su altro che non sia l'amore. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto ispirati grazie a Mercurio, e porterete avanti efficacemente le vostre idee. Voto - 6️⃣

Sagittario: vi sentirete maggiormente coinvolti dal punto di vista sentimentale ora che la Luna torna a giocare a vostro favore. Single oppure no, fascino e maturità saranno le vostre doti migliori, e le saprete sfruttare al meglio per attirare l'attenzione della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro i dubbi non mancheranno quando Mercurio vi mette alle strette.

Meglio chiedere un aiuto se necessario. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo poco convincente in amore per voi. Ultimamente non avete le idee chiare verso la vostra relazione di coppia, o se siete single verso la vostra fiamma. Proprio per questo sarà necessario per voi fermarsi un momento a riflettere su quale direzione state prendendo. Un po’ meglio per quanto riguarda il settore professionale, dove soprattutto nel lavoro di squadra raggiungerete i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni zodiacali ottimali secondo l'oroscopo di sabato 19 marzo, merito della Luna e di Venere ben allineati tra loro. Sul fronte sentimentale dunque è chiaro che sarà possibile fare le cose in grande per la vostra relazione, rendendo felice la vostra anima gemella.

I cuori solitari troveranno metodi originali per far valere le loro emozioni. Sul fronte lavorativo sarà possibile provare a fare di più per migliorare i vostri risultati. Voto - 9️⃣

Pesci: sarà possibile puntare più alto sul fronte professionale grazie alle tante stelle in buona posizione, come Mercurio e Giove. Per quanto riguarda i sentimenti invece ci sarà un buon equilibrio nella vostra storia d'amore, soprattutto per voi nati nella terza decade. I cuori solitari non smetteranno di sognare l'amore, e presto riusciranno a trasformare i loro sogni in realtà. Voto - 8️⃣