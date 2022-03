L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 marzo 2022 è pronto a dare le giuste indicazioni in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri al vostro segno? In questo frangente ad essere valutati saranno i soli appartenenti agli ultimi sei dell'arco zodiacale. Nella fattispecie ad essere messi sotto analisi saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per quanto concerne invece la classifica, quest'ultima risulta essere una sorta di riepilogo definitivo nella quale risultano accorpati tutti i segni.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica .

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. In arrivo sei giornate fortunate su sette a disposizione, spalmate soprattutto ad inizio e fine periodo. A dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali, l'arrivo della Luna nel segno proprio questo venerdì 18 marzo. In questi giorni il vostro spirito è positivo e tale rimarrà anche se dovrete affrontare alcuni momenti non troppo facili nella giornata di mercoledì. Momenti legati principalmente alla necessità di prendere decisioni o a causa di interferenza da parte di qualcuno non gradito (una persona specifica?).

Per quanto riguarda la vita sentimentale, un po’ di sana strategia e un pizzico di diplomazia aiuteranno a far sciogliere eventuali tensioni. Da evitare i confronti troppo accesi.

Ecco come saranno le prossime giornate in calendario:

Top del giorno venerdì 18 marzo (Luna nel segno);

venerdì 18 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 14, sabato 19, domenica 20;

★★★★ martedì 15, giovedì 17;

★★★ mercoledì 16 marzo 2022.

♏ Scorpione: voto 8.

Buoni quasi tutti i sette giorni che verranno, ovviamente con la sola esclusione di martedì e mercoledì, per molti di voi decisamente "no". Insomma, il periodo è stato valutato nelle previsioni della settimana con un ottimo voto in pagella anche per merito della Luna, in entrata nel segno a fine weekend, quindi domenica 20 marzo.

Con l'Astro d'Argento schierato al vostro fianco e riuscirete a ritrovare quello spirito necessario per affrontare al meglio tante situazioni. Avrete tanta determinazione e saprete cogliere al volo le occasioni migliori, tramutandole in opportunità. Riuscirete anche ad attirare l’attenzione di persone interessanti, sia nel lavoro che nella vita privata. Unico neo nel periodo, un cerchio alla testa ad inizio settimana.

Le stelle di vostra competenza:

Top del giorno domenica 20 marzo (Luna nel segno);

domenica 20 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 17, venerdì 18, sabato 19;

★★★★ mercoledì 16 marzo;

★★★ martedì 15 marzo;

★★ lunedì 14 marzo 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano un giovedì e un sabato decisamente poco gradevoli in quanto a positività.

L’inizio di questa settimana risulta brillante, poi però la parte centrale del periodo non vi vede particolarmente di buonumore: sarete affaticati e avrete la necessità di ritagliarvi momenti di solitudine per analizzare/studiare meglio le prossime azioni. Sarete anche consapevole degli ostacoli da affrontare, perciò vorrete farlo nel migliore dei modi: bisogna ammettere che in alcune situazioni questo non è per nulla facile. Sappiate comunque che la spunterete su più fronti. Alla fine chi la dura... la vince!

Le stelline quotidiane relative ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 14, sabato 19;

★★★★ martedì 15, venerdì 18, domenica 20;

★★★ giovedì 17 marzo;

★★ mercoledì 16 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

In prospettiva sta per arrivare una settimana valutata sufficiente, interessata da fasi abbastanza alterne. L'invito, come al solito, è quello di seguire i nostri consigli giorno per giorno, senza tralasciare nulla al caso. In generale non sarà una settimana perfetta, ma nemmeno negativa. Anzi, diciamo pure che le cose andranno piuttosto bene su alcuni fronti, anche se dovrete sbrigare un po’ di noiose faccende riguardanti la casa e l’organizzazione familiare. Per quanto riguarda la situazione lavorativa, a fine periodo dovreste trovare il modo per staccare la spina dagli impegni e rilassarsi insieme alle persone che si amano. La vita sentimentale, invece, potrà contare su un discreto appoggio stellare.

Le stelline appuntate ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 14, martedì 15;

★★★★ mercoledì 16, sabato 19, domenica 20;

★★★ giovedì 17 marzo;

★★ venerdì 18 marzo 2022.

♒ Acquario: voto 7. Settimana decisamente positiva, specialmente in quelle giornate valutate a massima positività tipo venerdì, sabato e domenica. Un attimino di concentrazione è richiesta invece ad inizio periodo, previsto con solo tre e due stelle. In questo periodo in tanti state girando come trottole, è vero? Se è davvero così, tranquilli, i risultati e le soddisfazioni prossimamente non mancheranno, quindi continuate così. A metà settimana tenderete forse a perdere un po' la concentrazione: occhio, potreste finire in un mare di chiacchiere, dunque fate attenzione.

Quanto alle faccende sentimentali, non sarebbe male sorprendere il partner con qualcosa di imprevisto: magari una cenetta a tema.

La scaletta con le stelle da lunedì a sabato:

Top del giorno sabato 19 marzo;

sabato 19 marzo; ★★★★★ venerdì 18, domenica 20;

★★★★ mercoledì 16, giovedì 17;

★★★ lunedì 14 marzo;

★★ martedì 15 marzo 2022.

♓ Pesci: voto 6. Periodo non troppo positivo sotto tanti aspetti. In linea generale quindi, quasi tutto scorrerà sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni rischiosi nelle giornate evidenziate più a rischio. Rallentate la marcia, specie nel weekend e dedicate più tempo alle questioni mentali. In altre parole, avete bisogno di pensare bene su ciò che è avvenuto nei giorni scorsi e su ciò che sta avvenendo adesso.

Un bilancio, ogni tanto, non guasta anche da un punto di vista economico. Per quanto riguarda le faccende sentimentali, i piccoli contrasti si possono superare facilmente mettendoci una maggiore tolleranza da entrambe le parti.

La settimana valutata con le stelle quotidiane:

★★★★★ mercoledì 16, giovedì 17;

★★★★ lunedì 14, martedì 15, venerdì 18;

★★★ domenica 20 marzo;

★★ sabato 19 marzo 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

In bella mostra la nostra attesissima classifica della settimana, nel contesto impostata su tutti e dodici i simboli astrali. Prima di passare a valutare lo schema con le posizioni assegnate, d'obbligo sottolineare il segno "top della settimana", ossia la Vergine.

Pronti a scoprire il resto della scaletta?

Classifica settimanale 14-20 marzo:

1° posto - Vergin e , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Bilancia, voto 9

3° posto - Gemelli e Scorpione, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro, Acquario, voto 7;

5° posto - Leone, Sagittario, Capricorno e Pesci, voto 6;

6° posto - Cancro, voto 5.

Il prossimo appuntamento relativo alle previsioni zodiacali settimanali nonché alla nuova classifica vedrà in analisi il periodo temporale da lunedì 21 a domenica 27 marzo.