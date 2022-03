L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 marzo 2022 è pronto a svelare come andranno i prossimi sette giorni, in particolare per la prima sestina zodiacale.

A dare verve al periodo sarà di certo l'ingresso del Sole in Ariete, messo in conto alla giornata di domenica 20 marzo. L’amore continuerà a essere il sentimento favorito, come del resto è stato negli ultimi giorni: per i single, questo potrebbe essere un periodo rivoluzionario. Senza tergiversare più di tanto passiamo subito a mettere in chiaro le previsioni astrologiche da lunedì a domenica.

Luna: i prossimi transiti della settimana

Prima di intavolare il discorso relativo alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 14 a domenica 20 marzo, è doveroso dare informazioni in merito ai nuovi transiti lunari.

Il periodo analizzato vedrà in tutto tre tappe da parte della Luna in altrettanti segni. Il primo giro riguarderà l'arrivo della Luna in Vergine, presente nel segno di Terra mercoledì 16 marzo. Il secondo transito sarà quello relativo alla Luna in Bilancia. Infine, la settimana sarà da ritenersi conclusa con l'arrivo della Luna in Scorpione di domenica 20 marzo.

Astrologia, stelle e pagelle della settimana

♈ Ariete: voto 7. Valutato mediocre, il periodo avrà come punto di forza il Sole in Ariete.

La "musa dei poeti" favorirà certamente i legami affettivi in generale nonché le amicizie e la famiglia. Non mollate la presa nemmeno per un istante, perché il traguardo al quale ambite si sta facendo sempre più vicino. L’amore è favorito, sia per chi è single che per chi ha già qualcuno accanto. A breve avrete il vostro meritato riscatto o almeno la prima parte.

Mettete in campo tutta la faccia tosta di cui solo voi siete capaci, sia sul lavoro che nella vita privata: comincerete qualcosa che si rivelerà molto gradevole sotto diversi punti di vista.

Le stelline giornaliere legate ai sette giorni a venire:

Top del giorno lunedì 14 marzo;

lunedì 14 marzo; ★★★★★ martedì 15 e domenica 20 (Sole in Ariete);

★★★★ mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ giovedì 17 marzo;

★★ venerdì 18 marzo.

♉ Toro: voto 7.

Sette giornate espresse nella media con il voto dell'ottima sufficienza. A destare qualche perplessità, la parte finale del periodo, con un sabato ed una pessima domenica da considerare come abbastanza difficoltosi. Urano disarmonico potrebbe guastare un po’ l’umore facendo scalpitare senza validi motivi. Se nel frattempo qualcuno ambisse ad avere una persona accanto, l'invito è a non starsene lì immobili, aspettando che arrivi, ma muoversi! Non c’è nulla di male nel prendere l’iniziativa... Il lavoro intanto andrà bene, anche se forse un po’ di elettricità in più non guasterebbe. Perché non cominciate, pian piano, a dar forma a qualche nuovo progetto?

La scaletta con le stelle quotidiane:

Top del giorno martedì 15 marzo;

martedì 15 marzo; ★★★★★ mercoledì 16 e giovedì 17;

★★★★ lunedì 14 e venerdì 18;

★★★ sabato 19 marzo;

★★ domenica 20 marzo.

♊ Gemelli: voto 8.

In preventivo vi è una splendida settimana, evidenziata da giornate più che positive specie nella parte centrale del periodo. Segnatevi in agenda le migliori e sfruttatele a dovere: l'Astrologia serve soprattutto a questo. Se nei giorni scorsi avete mostrato una certa aggressività, dalla prossima settimana ritroverete il vostro lato più tenero e benevolo e ciò vi gioverà sotto ogni punto di vista e in ogni campo. Sarà un piacere avere a che fare con voi. Al contempo, di certo non abbasserete la guardia e non perderete di vista i vostri obiettivi.

A voi le stelline da lunedì a sabato:

Top del giorno giovedì 17 marzo;

giovedì 17 marzo; ★★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★★ sabato 19 marzo;

★★★ lunedì 14 marzo;

★★ domenica 20 marzo.

Stelline e oroscopo, la previsione settimanale

♋ Cancro: voto 5.

L'oroscopo della settimana preannuncia un periodo abbastanza impegnativo. A risentire del periodo "no" sarà soprattutto il campo relazionale con in prima linea l'amicizia, l'amore e gli affetti familiari. Paura? Assolutamente no: segnatevi le giornate buone e quelle negative e regolatevi di conseguenza. In alcuni frangenti si prevede un po' di astio nella vita privata, molto probabilmente riguarderà anche qualcuno dei familiari: cercate di non agire d’impulso, mantenendo il controllo. Ultimamente siete troppo seriosi: state trascurando la bellezza, l’utilità e l’importanza dei sorrisi gratuiti. E allora cercate di riprendere la buona abitudine di essere più tolleranti con le persone che amate.

Ecco come sono stati impostati tutti e sette i giorni della settimana:

★★★★★ sabato 19 marzo;

★★★★ lunedì 14, venerdì 18 e domenica 20;

★★★ martedì 15 e mercoledì 16 marzo;

★★ giovedì 17.

♌ Leone: voto 6. Periodo poco stimolante sotto tanti punti di vista. In linea generale scorrerà tutto sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni gravosi nelle giornate indicate più a rischio (venerdì e sabato). La parola d’ordine della settimana dev’essere “sdrammatizzare”. Cercate il lato positivo di ogni situazione, perché di certo lo troverete e il periodo, se non proprio tutto, in parte prenderà una piega inaspettata. Non raccogliere provocazioni - non mancheranno - e piuttosto trovate del tempo da dedicare a una persona cara: ha qualcosa da dire.

Ogni tanto ascoltate il consiglio di una persona che vi conosce bene, anziché far finta di niente.

Vediamo il responso astrale:

★★★★★ lunedì 14 e martedì 15;

★★★★ mercoledì 16, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 marzo;

★★ sabato 19 marzo.

♍ Vergine: voto 10. Le giornate sotto analisi si annunciano tutte positive. L'oroscopo della settimana 14-20 marzo svela l'arrivo nel segno di una meravigliosa Luna, pronta a proteggervi a spada tratta fino alla fine del periodo. In questi giorni tutto andrà più che bene: arriveranno sorprese, si realizzeranno piccoli e grande desideri, in ogni caso avrete una grande carica. In questo contesto, fareste bene a guadarvi dentro e avviare un cambiamento interiore collegato all’allargamento dei tuoi orizzonti.

Sul lavoro sarete una scheggia, super efficienti e tutto ciò servirà a risollevare il morale.

Le stelline giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 16 marzo (Luna nel segno);

mercoledì 16 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 17, venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, martedì 15 e sabato 19.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.