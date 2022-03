Per la giornata di domani, giovedì 17 marzo 2022, l’Oroscopo pone il segno dell’Ariete in testa alla classifica. Il Cancro e il Capricorno completeranno il podio, mentre il segno del Vergine si troverà in fondo alla graduatoria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per domani.

L’oroscopo di domani: Cancro fortunato sui guadagni

1° Ariete: un'occasione più unica che rara all’interno del contesto lavorativo vi potrebbe rendere sempre più autonomi sul piano economico e sempre più intraprendenti sul piano carrieristico. Secondo l’oroscopo, avrete dei guadagni anche più sostanziosi dei precedenti.

2° Cancro: la fortuna sarà dalla vostra parte, dunque avrete delle occasioni molto prolifiche che riguarderanno sia l’ambito lavorativo che quello che concerne i sentimenti e le emozioni.

3° Capricorno: riuscirete a essere sempre più spigliati sia nelle amicizie che nelle questioni di cuore, soprattutto per la voglia di confessarvi alla persona amata o per fare un passo significativo all’interno della vostra relazione amorosa. Avrete delle piacevoli novità.

4° Bilancia: nel corso della giornata di domani ci sarà un romanticismo sempre più forte, che vi permetterà di fare progetti insieme al partner senza risultare troppo melensi. Nelle questioni familiari potreste risultare molto più accondiscendenti.

Pausa per Toro

5° Toro: una leggera pausa vi aiuterà a ritemprare sia il corpo che l’animo, in questo momento. Secondo l’oroscopo avrete tutti i requisiti per poter preparare il terreno per progetti nuovi e del tutto ambiziosi. Le energie saranno a vostra completa disposizione.

6° Sagittario: avrete un calo dell’entusiasmo di coppia che potrebbe influire negativamente anche con altri rapporti interpersonali.

Evitate di prendere alla leggera una situazione di lavoro che potrebbe impegnarvi più di quanto previsto all’inizio.

7° Gemelli: ritrovare la concentrazione potrebbe essere molto difficile nel corso della giornata. Sicuramente in serata riuscirete a trovare un po’ di sintonia all’interno del contesto domestico, ma anche un po’ di meritato riposo con un passatempo preferito.

8° Pesci: avrete un incarico che potrebbe prendervi molto tempo e che al tempo stesso potrebbe stressarvi al limite dell’inimmaginabile. Secondo l’oroscopo, potreste avere qualche punta di irritazione che non si placherà nell’immediato.

Responsabilità per Acquario

9° Leone: purtroppo ci potrebbero essere delle diatribe all’interno del contesto lavorativo alle quali non sempre si può porre rimedio. L’ideale in questo momento sarà prendervi una pausa per rafforzare la vostra autostima.

10° Acquario: sarete ancora alle prese con una responsabilità molto grande che dovrebbe in teoria rafforzarvi ma anche al momento potrebbe solamente stancarvi. Secondo l’oroscopo, vi sentirete anche abbastanza irritati per qualcosa tenuta all’oscuro.

11° Scorpione: avrete qualche intoppo che potrebbe non essere l’ideale per dei progetti in corso, mentre con le questioni di cuore avrete poca dimestichezza nel dialogo. Fate attenzione alla salute, perché arriveranno picchi di stress e di stanchezza.

12° Vergine: avrete qualche problema di carattere burocratico, ma ci sarà qualche spiraglio di luce che potrebbe farvi cambiare rotta, ma non per adesso. Un po’ di distrazioni sicuramente faranno bene sia al vostro corpo che alla vostra mente.