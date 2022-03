Le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 marzo [VIDEO] esortano i nati sotto il segno dei Gemelli a distrarsi. I nativi del Toro sono in grande forma, mentre quelli dello Scorpione sono determinati in amore.

Di seguito approfondiamo la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: una piccola delusione amorosa vi sta turbando? Cercate di uscire e di trascorrere il tempo con le persone care. Distrarsi, talvolta, può essere l'unico modo per superare certe batoste.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del 19 marzo vi invitano a non prendere decisioni troppo affrettate.

Se siete dinanzi un bivio chiedete prima consiglio al vostro cuore e poi agite di conseguenza.

10° Scorpione: in ambito sentimentale state vivendo degli alti e dei bassi, vi sentite un po' sulle montagne russe. Nel lavoro, invece, siete molto determinati, pertanto, non arrendetevi.

9° Leone: cercate di essere un po' più ricettivi nel lavoro. Spesso tendete a chiudervi in voi stessi e a reputare giuste solamente le vostre idee. Nella vita ci sono tanti compromessi ai quali bisogna cedere in certi casi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: sul lavoro siete molto battaglieri e difficilmente vi arrendete dinanzi gli ostacoli. Questo è sicuramente positivo, tuttavia, cercate di non inimicarvi troppe persone facendo terra bruciata.

7° Ariete: chi sta attraversando un momento di grandi cambiamenti potrebbe fare un po' di fatica ad adattarsi alle novità. Cercate di essere un po' più propositivi. In ambito sentimentale ci sono novità.

6° Cancro: l'oroscopo del giorno 19 marzo vi invita ad insistere di più in amore. Se siete innamorati o provate un interesse per qualcuno, fateglielo sapere senza troppi giri di parole.

Nella vita bisogna tentare.

5° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 19 marzo denotano l'arrivo di novità. In amore siete piuttosto risoluti, mentre nel lavoro potreste essere assaliti da mille dubbi.

Oroscopo 19 marzo primi quattro segni

4° in classifica Vergine: in una relazione la fase più bella è proprio quella della conoscenza.

Se state vivendo questo momento, cercate di godervelo appieno e di non essere troppo frettolosi.

3° Acquario: giornata piuttosto produttiva per voi. Soprattutto in ambito professionale potrete finalmente sbrogliare delle situazioni che vi hanno tenuto con il fiato sospeso per un bel po' di tempo.

2° Pesci: non siete troppo pignoli, questo è un periodo in cui siete baciati dalla fortuna, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Soprattutto i single potrebbero trovarsi a fare i conti con scoperte inattese.

1° Toro: i nati sotto questo segno sono in testa, pertanto, approfittate di questo momento di ottimismo e positività per mettervi in gioco un po' di più. Sul lavoro dovete allargare i vostri orizzonti.