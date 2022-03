L'Oroscopo di domani è pronto a dire la propria in merito al possibile andamento riservato dagli astri alla giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 17 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Iniziamo come al solito col "dare a Cesare quel che è di Cesare!" sottolineando quali sono i segni migliori di questo giovedì: Gemelli "top del giorno"; Toro e Vergine valutati con "5 stelle"; Leone in giornata normale indicata con "4 stelle".

Bene, a questo punto inutile tergiversare più di tanto: iniziamo subito a dare voce all'oroscopo di domani 17 marzo, segno per segno, analizzando il periodo sul lato sentimentale e lavorativo.

Previsioni zodiacali del 17 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 17 marzo mette in evidenza la possibilità di trovare una giornata buona, anche se improntata alla solita routine. In amore, se desiderate la stabilità o volete solo rendere più vivace l'attuale rapporto con il partner, la giornata purtroppo si annuncia poco movimentata in tal senso. Tranquilli, tra pochi giorni avrete a disposizione qualcosa di concreto su cui contare. Questo potrebbe portare a cambiare in meglio i vostri piani. Single, sarete stranamente poco entusiasti di voi stessi e di come evolverà la giornata. Questo potrebbe dare un duro colpo al vostro umore. Calma, il periodo "no" è dettato unicamente dai pianeti poco stabili che presto rientreranno in linea positiva.

Per quanto riguarda la vostra vita in generale, sappiate che tra pochi giorni tutto filerà di nuovo liscio come l'olio. Forse avete solo bisogno di qualche stimolo in più: un sapore diverso a tavola, oppure di scorcio naturale che vi accarezzi lo sguardo rimettendo in moto la vostra vitalità. Nel lavoro, potreste dover affrontare seccature dovute a dimenticanze o imprudenze.

Se manterrete la calma adeguata potrete risolverle senza danni.

Toro: ★★★★★. Ottimo giovedì in arrivo. In campo sentimentale, gli astri sono dalla vostra parte in questo periodo e presto regaleranno una giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa ed aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione e questo instaurerà in voi una maggiore fiducia, anche nei confronti della quotidianità e soprattutto nei riguardi del rapporto a due.

La sintonia con il partner sarà ai massimi livelli, i dialoghi saranno sereni e distesi e grande sarà la complicità che avrete in questa giornata. Single, sarete animati da una grandissima carica di energia positiva: il vostro umore sarà alto e vi sentirete molto sicuri di voi stessi in ogni vostra iniziativa. Buoni e appaganti i rapporti con gli amici: si prevedono incontri importanti per chi è in cerca di compagnia. Nel lavoro, sarete molto generosi con i colleghi ed avrete la possibilità di riacquisire la stima di tutti: lavorate in un ambiente positivo.

Gemelli: 'top del giorno'. Splendido periodo per mettere a punto cose importanti sia in ambito sentimentale che nel lavoro. In amore, le stelle di questo giovedì 17 marzo saranno decisamente positive e potrebbero portarvi emozioni forti e sentimenti dolcissimi.

Il regalo delle stelle è quello di poter contare su una giornata davvero piacevole anche per la coppia. Romanticismo e passione saranno veramente al massimo e con il partner tutto andrà davvero molto bene. Single, vi aspetta una giornata dalla frizzante e intensa vita sociale. Sarete, infatti, disponibili agli incontri e agli inviti. Sarete anche indaffaratissimi ma i vostri impegni saranno tutti abbastanza piacevoli. Sappiate che vi aspettano ore gradevoli e spensierate da trascorrere con gli amici di sempre. Nel lavoro, probabili nuove proposte od opportunità che dovranno essere imperdibili. Volerete con l’ambizione e con la fantasia e vi ritroverete a portata di mano soluzioni alternative ai problemi.

Oroscopo di giovedì 17 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Per i sentimenti, la Luna opposta al Sole in Ariete porrà l'accento sulla vita di relazione: il partner vi farà richieste strane, insolite, oppure si lamenterà delle vostre manchevolezze. Attenti quindi a non infilarvi in situazioni strane. Umore e forma fisica non saranno eccezionali: accuserete infatti un po' di stanchezza e nervosismo, il che potrebbe avere come effetto piccole infinite discussioni. Single, se vi sentiste un po' in crisi, non fatene un dramma: non sempre le cose vanno nel modo sperato e non sempre l'umore è al massimo. Per rimediare cercate di trascurare gli impegni di sempre e dedicatevi di più agli amici e alla famiglia.

Ritrovate la vostra forza e la vostra energia positiva e, se potete, lasciate perdere gli spostamenti ed i programmi più stressanti. Nel lavoro, evitate di giustificarvi per un errore commesso, probabilmente nessuno se ne accorgerà, anche perché non sarà così rilevante come potreste pensare.

Leone: ★★★★. Giornata normale. In amore, avrete la possibilità di sperimentare tanti piccoli momenti di gioia insieme al partner, grazie ai discreti influssi delle stelle. Sarete abbastanza contenti e sufficientemente appagati di ciò che avete: il periodo a conti fatti vi farà sentire in qualche caso felici e realizzati. Single, sollecitati da transiti planetari molto dinamici, riuscirete a mettere a punto alcuni programmi molto divertenti.

Sarà perciò di vostro gradimento questo giorno, animato da incontri a sorpresa, ma anche da occasioni culturalmente stimolanti. Non date per scontato una conquista: è vero che siete sicuri di voi stessi, ma un minimo di strategia sarà necessaria anche a voi. Nel lavoro, la fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con maggiore sicurezza e vi aiuterà a cancellare l’ansia.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 17 marzo, in campo sentimentale annuncia segnali di miglioramento. Questi vi permetteranno di rilassarvi, soprattutto grazie alla presenza della Luna, pronta a cambiare le carte in tavola a vostro favore. Continuate a pensare positivo e presto vedrete i frutti di ciò che avete seminato nel percorso di coppia.

Single, il Sole sarà un toccasana per il vostro umore: vi sentirete allegri, brillanti e al centro dell'attenzione. Con carisma e tempestività potrete superare agevolmente eventuali ostacoli imprevisti, ribaltando l'intera situazione a vostro vantaggio! L'amore sta cercando in tutti i modi di catturarvi, e potrebbe benissimo verificarsi un incontro speciale. Nel lavoro, potrete ricevere degli appoggi e sarete in grado di sfruttare al meglio questa fase. Riuscirete ad organizzarvi con destrezza e a trovare gratificazioni.

