L'Oroscopo di domani è pronto a togliere il velo alla giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 3 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In pratica ad essere toccati dalle odierne analisi astrologiche i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di conoscere qual è il pensiero delle stelle?

Diciamo che a questo giro si preannuncia un periodo molto fortunato per due segni, nel contesto prescelti in base al positivo cielo astrale del periodo. Pertanto, giovedì, a sorridere, saranno senz'altro coloro nativi del Toro oppure del Cancro, entrambi considerati alla pari con cinque stelline a corredo del segno.

Altresì, a poter contare sul discreto apporto degli astri pochi altri segni, ma li scopriremo man mano e singolarmente nel prosieguo.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 3 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 3 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 marzo predice al segno una giornata in odore di normalità. In amore, sarà un giovedì non male per quanto riguarda i rapporti di coppia. Il calore e la dolcezza abiteranno nei vostri cuori e saranno ben saldi nel vostro animo. Sarete più sognatori e romantici del solito, con dei sentimenti profondi come gli abissi marini. Il giorno sarà forse propizio per vivere serenamente qualcosa di unico con il partner: lasciatevi trasportare dall'onda delle emozioni...

Single, l'entusiasmo si rifletterà positivamente sulle persone che vivono accanto a voi. Comprenderete con chiarezza il valore degli affetti che vi circondano, per cui sarete più attenti del solito al sociale nonché ai rapporti interpersonali in generale. Vi renderete disponibili agli altri, riuscendo a conciliare tutto con le vostre esigenze personali.

Nel lavoro, tanta voglia di darsi da fare. Sarete spinti ad intrecciare una lotta col destino: le opportunità di riuscita saranno a portata di mano.

Toro: ★★★★★. La giornata di giovedì si annuncia fortunata, con cinque stelle a garanzia di un periodo efficace, fortunato quanto basta. In campo sentimentale, le stelle saranno veramente molto romantiche e pronte a regalare delle emozioni uniche.

Avrete da condividere la giusta passione, l’equilibrio e l’armonia, ovviamente con la persona che avete nel cuore. Quanto romanticismo in questa bella giornata: una situazione vi stimolerà in maniera particolare, per cui non mancheranno emozioni forti e momenti intriganti da gustare piano piano. Single, sarà possibile un colpo di fulmine, magari in occasione di una visita a casa di amici. Grazie ad una forma smagliante e un fascino particolare potrete contare su tantissimo buonumore. In molti calamiterete gente ed eventi con una facilità disarmante. Nel lavoro infine, col favore del cielo i progetti in agenda decolleranno sin da subito. Ottime alcune intuizioni, preziose da mettere a frutto.

Buttate comunque un occhio di riguardo alle faccende economiche.

Gemelli: ★★. Giornata interessata dalla buona sorte in molti settori, almeno sulla carta. In previsioni un giovedì valutato con le due stelline dei periodi da "ko". In amore, certamente non avrete tanta voglia di organizzare cose impegnative e non dovrete assolutamente sforzarvi di farlo! Così, se il partner cercasse di coinvolgervi nei suoi progetti, evitate di accettare solo per quieto vivere, ok? Le cose vanno fatte solo se si ha voglia, mai "a forza". Tenete intanto a freno la lingua, perché l'impulso di dire la vostra è sempre forte, anche quando non è il caso di farlo. Single, avrete una fase di stanca e conseguente riflessione.

Niente di importante da segnalare in nessun campo: dopo la pressione astrale dei giorni scorsi, questa in arrivo ancora non può essere considerata positiva. Attendete tempi consoni in quanto c'è il tempo necessario per rilassarsi e di pensare a voi stessi: prendetevela comoda! Nel lavoro, dovrete evitare di intestardirvi in un vostro percorso. Se le ostilità da superare risultassero insormontabili, fermatevi.

Oroscopo di giovedì 3 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo giovedì, allineato alle giornate migliori, pertanto sottoscritte dall'Astrologia con le cinque stelline della buona sorte. Per i sentimenti, il cielo del periodo regalerà quello spirito positivo che sta alla base della felicità, infondendo l'intraprendenza necessaria per realizzare qualsivoglia desiderio.

Vivrete così con passione i vostri momenti migliori, ovviamente con la persona amata. Abbandonandovi finalmente ad una vita di coppia priva di remore, alla quale il partner non potrà resistere, riscoprirete finalmente la felicità dei tempi migliori. Single, un cielo positivo garantirà una giornata davvero piacevole. Quindi rilassatevi, anche perché avrete una marcia in più in qualunque situazione unita ad una speciale profondità di pensiero unita ad un pizzico di fortuna. Aggiungete pure un incontro con una persona cara, della buona musica o un po' di lettura e la vostra giornata sarà perfetta. Nel lavoro, riuscirete a trovare il giusto compromesso per vedere soddisfatte alcune vostre esigenze.

Leone: ★★★★. Periodo improntato alla routine: i soliti alti e bassi la faranno da padrone, perciò non distraetevi ma nemmeno abbattetevi troppo, ok? In amore sarà una giornata buona: se non proprio tutta "rose e fiori", almeno qualche bacetto accompagnato da carezze e piccole emozioni non si faranno pregare. Se siete in coppia da poco, altro discorso: l'atmosfera sarà quasi magica. Vivrete infatti delle emozioni uniche, sentirete vibrazioni che scalderanno il vostro cuore e ristoreranno la pace nella vostra anima. Single, vi impegnerete per riaffermare i vostri desideri, le vostre esigenze affettive, i vostri bisogni personali. Gli orizzonti in parte si amplieranno con nuove mete da esplorare nei prossimi giorni.

Momento ideale per riflettere, meditare e rilassarsi, ma anche per perfezionare eventuali vostri progetti o ricaricare le batterie. Scandite il vostro tempo come meglio credete, non ci sarà nessuno a disturbare. Nel lavoro, avvertirete un forte desiderio di nuove esperienze, il che vi permetterà di dimostrare le vostre vere qualità.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 3 marzo, indica la sfera sentimentale pervasa da influssi magici. Potranno nascere legami che avranno la possibilità di durare a lungo. Approfondite meglio la conoscenza del partner, in modo da godere ancora di più la vostra relazione amorosa e trovare il giusto equilibrio nella coppia. Se voleste cominciare qualcosa di nuovo, questo è il momento buono.

Arriveranno buone notizie in alcune coppie, cercate comunque di essere meno rigidi e più aperti alle novità. Single, durante un'uscita con gli amici vi verrà presentata una persona che catturerà la vostra attenzione e che diventerà molto importante nella vostra vita. Per i più giovani, ci sono ottime possibilità che un amore nato per gioco diventi qualcosa di importante. In ogni caso, per l'intera giornata sfoggerete i lati migliori del vostro carattere, in compagnia o in ambito famigliare. Nel lavoro, le stelle segnalano una giornata molto favorevole alle finanze. Avrete di che essere soddisfatti, perché i risultati saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 marzo.