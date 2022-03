Per il fine settimana del 2 e 3 aprile 2022, l’Oroscopo si prospetta molto favorevole per i nati sotto i segni dell’Acquario e del Toro, con un occhio di riguardo verso il segno dei Pesci. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni nelle giornate di sabato e domenica prossima.

L’oroscopo del weekend: Gemelli determinato

1° Acquario: la creatività sarà uno strumento efficace per portare a termine i vostri progetti in essere e pianificarne altri. La grinta sarà una fedele compagna che vi condurrà verso il raggiungimento dei vostro obiettivi, secondo l'oroscopo.

Siate fieri di voi stessi.

2° Gemelli: la determinazione ora farà parte delle vostre giornate, che saranno anche più emozionanti e ricche di prospettive. Per i single si aprirà uno scenario decisamente interessante e favorevole per gli incontri che potrebbero farvi battere il cuore, anche se siete appena usciti da una relazione.

3° Toro: andrà sempre meglio sul lato economico, ma allo stesso tempo avrete anche qualche responsabilità in più. Sentirsi molto più di buonumore sarà una delle chiavi principali che potrebbe portarvi al successo prima di quanto vi aspettiate. Avrete una domenica di riposo. Continuate così.

4° Pesci: questo ritorno nelle prime posizioni dopo tanto tempo sarà dovuto al raggiungimento di gran parte degli obiettivi che vi siete prefissati senza avere molto bisogno di aiuti esterni.

Potrete finalmente considerarvi orgogliosi di voi stessi e del vostro operato, sia sul lavoro che in altri ambiti.

Bilancia fortunato

5° Bilancia: la fortuna di Venere in questo momento potrebbe darvi lo slancio necessario per poter fare progetti, sia che siate all’interno di una relazione, sia che vi ritroviate single. Ora come ora la vostra felicità verrà prima di ogni altra cosa, anche delle vostre priorità professionali.

6° Ariete: questo fine settimana, secondo l’oroscopo, potrebbe rivelarsi portatore di qualche novità sul piano sentimentale, che però non dovrà essere assolutamente scambiata per un giro di vite della vostra vita di coppia. Avrete a che fare con qualche progetto lavorativo che farà la differenza sulle vostre finanze.

7° Cancro: dovreste tenere a bada la vostra emotività, perché ora più che mai potrebbe prendere il sopravvento e rendervi impossibili anche le mansioni più semplici.

Sul piano professionale state mancando di originalità, sarà doveroso recuperare prima che caliate di tono.

8° Vergine: avrete da ritagliare del tempo per voi stessi e per i vostri hobby. Trovare qualcosa che possa realmente farvi sentire soddisfatti potrebbe essere una sfida che riuscirete a vincere. Con qualche amicizia potreste trovare un ottimo divertimento che vi faccia sentire bene.

Capricorno cauto

9° Capricorno: vorreste risolvere qualche progetto prima della domenica, ma questa fretta potrebbe essere decisamente controproducente per il prosieguo della vostra carriera. Fare delle supposizioni per il futuro potrebbe essere invece un ottimo espediente per pianificarlo in modo adeguato.

10° Scorpione: avrete finalmente molti istanti di distensione, mentre sul lavoro state lentamente prendendo in mano le redini delle vostre mansioni.

Esplorare nuovi orizzonti sul piano emozionale potrà farvi molto bene, soprattutto dopo alcune vicende che vi hanno profondamente scombussolati.

11° Leone: purtroppo ci potrebbero essere dei dissapori all’interno del contesto lavorativo. Però anche in famiglia l’atmosfera potrebbe non essere delle migliori. Secondo l’oroscopo dovreste cercare di essere meno “velenosi” con una persona che non vi sta a genio da tanto tempo.

12° Sagittario: purtroppo il pianeta Venere non sarà dalla vostra parte per quel che riguarda l’amore e, in generale, per la fortuna. Dovreste cominciare a valutare l’ipotesi di rimettervi in carreggiata circa qualche questione burocratica che avete lasciato in sospeso varie settimane fa.