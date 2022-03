L'oroscopo del giorno è pronto a svelare la seconda parte dell'articolo relativo alle previsioni zodiacali del 2 aprile 2022. In analisi in questa sede è la sestina relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo dunque a dettagliare ogni singolo segno, togliendo il velo all'Oroscopo del giorno 2 aprile: a voi il piacere di leggere il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e ai sentimenti.

Previsioni zodiacali di sabato 2 aprile

Bilancia: ★★★★★. Si profila un inizio weekend molto positivo, considerato con le cinque stelline della buona sorte.

Le vostre sorti astrali si risollevano in modo strepitoso! Avrete a favore la Luna, da questo sabato posizionata nel congeniale segno del Toro Il lavoro in molti casi riprenderà quota, come anche la vita sociale. Amore e famiglia torneranno a darvi soddisfazioni di un certo spessore. Comincerete pure a vedere i frutti del vostro precedente impegno, anche economici. I rapporti con i colleghi di lavoro torneranno ad essere sereni e fluidi come un tempo. In amore, specie in coppia, finalmente potete dare il via ad un progetto che avete in mente da tempo: ristrutturare l’abitazione o allargare la famiglia? Per il fisico, avete cambiato ritmo, imponendovi un andamento più moderato. Vi siete dati abitudini più salutari e adesso vi sentite in piena forma: bravissimi!

Scorpione: ★★★★. Periodo incentrato sulla scontata routine. Pertanto non male questo sabato di avvio del nuovo weekend. La vostra situazione astrale si alleggerisce un po’ rispetto al passato, ma non aspettatevi cambiamenti epocali: rimarreste delusi. C’è ancora da pazientare. Non è ancora il momento di riprendere a sognare a pieno regime.

Potete intanto continuare a godere dei lenti ritmi di questa parte iniziale della primavera. Anche nel lavoro c’è poco da dire e ancor meno da fare: le stelle non vi appoggia con convinzione, questo lo avevate già capito da soli. Quindi niente mosse avventate. In amore, quasi per compensazione, la sfera degli affetti funziona che è un portento!

Presto il periodo vi regalerà ciò che più desiderate: momenti di felicità e tanta serenità. Da un po’ di tempo invece vi state occupando con maggior continuità e attenzione di voi stessi ed i risultati non tarderanno a farsi vedere.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 2 aprile porta in dono a voi nativi un sabato altamente positivo in ambito sentimentale. Suggerimenti preziosi vi giungeranno dai pianeti favorevoli che consigliano, specie se non avete ancora pensato a programmare la prossima estate, di mettervi al lavoro magari per prenotare un viaggio di piacere da fare in due. La voglia di agire nel frattempo non vi manca: prendete una cartina, fate qualche telefonata e il gioco è fatto! Sul lavoro non è il momento giusto per agire, soprattutto se steste pensando di cambiare attività.

Lasciare le cose a metà non è proprio da voi, perciò meglio attendere. In amore, tanti e davvero positivi gli impulsi planetari che si addenseranno sulla sfera affettiva. Perciò vi conviene darsi da fare: agite di testa vostra tenendo conto ovviamente di ciò che vi suggerirà il cuore.

Oroscopo e stelle del giorno 2 aprile

Capricorno: ★★★. Il secondo giorno del mese si preannuncia poco promettente, perciò da considerare sottomesso ad un sottotono generalizzato. L’alternanza d’influssi planetari, alcuni (pochi) favorevoli, altri (tanti) molto meno, lascia presagire una giornata a corrente alternata con alti e bassi. Il lavoro causerà qualche piccola delusione, ma potrete consolarvi con le piccole gioie dell’amore.

In generale vi impegnerete, ma i risultati non pagheranno come avreste sperato. Dare il massimo non sempre basta, questo è scontato, bisognerà anche convogliare gli sforzi nella giusta direzione. In amore, tra le braccia di chi amate vi consolerete delle vostre delusioni professionali e quotidiane. Single, in amore vi aspetta una giornata da sogno se con ascendente al top, altrimenti dovete aspettare. Un momento vi sentite al top della forma e l’attimo dopo vi coglie la stanchezza. Un po’ di movimento moderato vi restituirà l’equilibrio.

Acquario: ★★★★. A dettar legge in questo finale di settimana sarà una lieve stanchezza a livello fisico. Tuttavia il periodo si prevede abbastanza buono. Con la Luna che da adesso si trasferisce in un segno di Terra, elemento per voi niente affatto favorevole, le cose vi si complicano un po’.

Il buonumore dei giorni scorsi tenderà ad affievolirsi per lasciare spazio ad uno stato d’animo piuttosto teso. Se poi il clima di lavoro fosse poco collaborativo, dovrete ammettere che un po’ sarà anche colpa vostra, che avete in antipatia alcuni colleghi. In Amore va bene, la vita a due deve avere anche i suoi momenti di svago. Ma il guaio è che state riducendo solo a questo la vostra vita di coppia. La salute non patisce questa breve parentesi di tensione. L’umore in generale abbassa i toni, ma il benessere, tutto sommato, non ne risente.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 2 aprile, considera il frangente con le quattro stelle relative ai periodi tranquilli. In generale, l'ordinaria regolarità quotidiana non lascerà insoddisfatti.

La chiusura della settimana in generale si prospetta piuttosto serena e anche abbastanza dinamica, malgrado le numerose distonie planetarie che ancora affliggono il vostro segno. E il merito va soprattutto a voi, che finalmente decidete di riprendere in mano il vostro destino. Nel lavoro forse vi deciderete a frequentare nuovi ambienti sociali. Sentirete che tutto ciò potrebbe essere molto utile per il vostro futuro professionale. In amore, alcune nuove frequentazioni potrebbero finire con l’insospettire il partner. Del resto, come biasimarlo: ultimamente vi comportate in modo un po' ambiguo e questo non aiuta. Una situazione in stallo, poi, vi rende sempre piuttosto irritabili: la più insospettabile sciocchezza può farvi saltare i nervi.