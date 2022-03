L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 marzo 2022. In analisi il primo giorno di weekend, visto con l'occhio critico di chi studia l'Astrologia. Il periodo in questo caso risulta impostato esclusivamente sui segni dalla Bilancia a Pesci, ossia sulla seconda sestina zodiacale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e ai sentimenti.

Previsioni zodiacali del 19 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo sabato in arrivo.

Finalmente alcune precedenti tensioni si stemperano e qualche grana si risolve. Insomma, adesso potete prendervi un po’ di meritato riposo: ve lo siete meritato. Appena avrete un momento libero fatevi venire subito un’idea su come trascorrere la giornata in compagnia degli amici. Rinviate ogni questione non necessaria togliendo dalla lista quelle più impegnative e limitatevi alla sola routine. Avete bisogno di ridurre i ritmi e di concedervi un po’ di respiro. Il modo per evitare battibecchi col partner, se ce ne fossero, è quello di spiegargli che avete l’esigenza di rilassarvi con i vostri amici. Riuscirete a capirvi? Noi siamo certi della buona riuscita, poi...

Scorpione: ★★★★★. Si delinea un sabato altamente positivo, in ogni situazione.

La Luna in Bilancia, in questi giorni amichevole per voi del segno, anche visto l'ottimo rapporto con Venere e Saturno, vede la situazione generale in ulteriore miglioramento. Potrebbe essere uno di quei giorni in cui tutto sembra andare a posto da sé: quasi per prodigio! A chi lavora, un’inventiva particolarmente spiccata darà una marcia in più consentendo di risolvere con facilità ogni problema.

In amore, tirate fuori dal vostro personale cilindro magico mille risorse per vivacizzare e rendere più che mai intriganti gli affari di cuore. Emozioni a non finire in arrivo! Siete abbastanza sereni e anche di buonumore il vostro benessere si rifletterà positivamente sull’aspetto facendo guadagnare punti.

Sagittario: ★★★★★.

L'oroscopo del 19 marzo mette sul piatto della positività un sabato davvero fortunato. C’è voluta pazienza ma, alla fine, le cose stanno prendendo la piega sperata. Merito anche della fiducia incondizionata nelle vostre capacità. Ve lo ripetiamo ogni giorno: un pizzico di sano pensiero positivo non ha mai recato danno a nessuno, tutt’altro! Persino nel lavoro saprete tirar fuori le parole giuste al momento giusto e questo vi permetterà di essere tenuti in ottima considerazione dai vostri superiori. In ambito amoroso, merito di Venere in trigono alla Luna, col partner tutto filerà liscio: merito non solo delle stelle ma anche vostro. Il gioco delle probabilità a questo giro vi favorisce alla grande.

Saprete organizzare il tempo con razionalità, ripartendolo tra doveri e svaghi, lavoro e famiglia.

Oroscopo e stelle del 19 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Passata non certo in un lampo la settimana lavorativa, da adesso abbassate pure il ritmo, tranquillo e graduale. In questi giorni non ci sono emergenze impellenti da fronteggiare. Per una volta, riuscirete a non disprezzare la noia della dolce quotidianità, magari ad apprezzarne il lato lento e lascivo del periodo È possibile che per lavoro dobbiate partire per un paese che desiderate visitare da sempre: a volte i sogni diventano splendida realtà! In fatto di sentimenti, invece, per il momento non c’è molto spazio per i sogni.

Vi tocca fronteggiare la realtà, ben sapendo di andare incontro a momenti favorevoli. Plutone in vivace sestile al Sole vi fa sentire quasi al top. In ogni caso, il consiglio è quello di non esagerare.

Acquario: 'top del giorno'. Splendido sabato. Nel vostro segno orbitano Marte, Venere e Saturno, tutti in prezioso trigono alla Luna: cosa desiderare di più dalla vita? Il settore delle relazioni interpersonali potrebbe conoscere il suo momento di gloria. Non sottovalutate le possibilità che da queste potreste trarne. Il vostro destino potrebbe incrociarsi con quello di una persona influente: non fatevi cogliere impreparati. Altresì, il momento è da ritenersi il più adatto per avviare nuove imprese o per impegnarsi in nuovi affari.

Le stelle consigliano di non aspettare ancora ma di agire subito. Per quanto riguarda l’amore, invece, via libera a sogni e desideri. Venere vi appoggia senza tentennamenti e vi protegge a tutto tondo.

Pesci: ★★. Periodo valutato un po' al ribasso. Che si tratti di lavoro o di vita privata, in questo momento la situazione non cambia di molto. Siete abbastanza tesi e confusi, quindi sarebbe inutile, se non controproducente, forzare i tempi. La situazione ha bisogno di maturare a dovere prima di dare i risultati sperati: non siate impazienti. Per quanto vi possiate sforzare, sarà difficile che qualche riflesso dei vostri problemi lavorativi non finisca con l’influenzare la vita privata. Cercate di sopperire alla scarsa chiarezza di idee con una comunicazione quanto più possibile precisa e stringata. Così eviterete gli equivoci. Le vie del cuore continuano a riservarvi qualche ostacolo che non sono poi così difficili superare. È che non siete pronti a innamorarvi davvero.