Continua la terza settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare mercoledì 16 marzo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Ecco le stelle con lavoro, salute e amore.

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata con il sole favorevole potrete fare delle scelte importanti, le vostre idee sono vincenti. In ambito lavorativo potrete superare delle crisi.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di mercoledì 16 marzo sarà caratterizzata da incontri a livello sentimentale, che però potrebbero rivelarsi i crediti a livello lavorativo cercate di mantenere la calma.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata sarà interessante, in particolare in amore i single del segno che potrebbero fare degli incontri speciali. Cercate di non sottovalutarli. Nel lavoro lasciate spazio alle novità, potrebbero stupirvi.

Cancro: in campo professionale giornata nervosa, siete alle prese con nuovi progetti. In amore alcune questioni economiche possono creare tensioni nella coppia, la luna è comunque favorevole.

Leone: nel lavoro state vivendo una fase di particolare stress, che non mi consente di vedere le cose con la giusta lucidità. In campo sentimentale in arrivo delle importanti novità.

Vergine: vi sentite particolarmente agitati in questa giornata, attenzione al nervosismo che potrebbe riversarsi nella coppia.

Nel lavoro alcune situazioni potrebbero essere più complicate del previsto.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: i nati sotto questo particolare segno nella giornata di mercoledì 16 marzo avranno la luna dalla propria parte, delle speranze potrebbero riaffiorare a livello amoroso. Nel lavoro in arrivo delle soluzioni, anche se ultimamente avete riscontrato delle problematiche a livello economico.

Scorpione: diversi pianeti non sono per ora dalla vostra parte, non sottovalutate però le relazioni che nascono in questo periodo.

In ambito lavorativo momento di ripresa, potrete ripartire con nuovi progetti.

Sagittario: cercate delle distrazioni in queste giornate, in amore vi sentite particolarmente stanchi di alcuni problemi che da tempo caratterizzano il rapporto. Nel lavoro non mancano gli impegni, tuta della vostra creatività.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno la luna sarà favorevole, a livello sentimentale cercate però di gestire le situazioni con maggior cautela.

Nel lavoro possibili polemiche, rimandato discussioni.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la metà del mese di marzo sarà caratterizzata da recupero a livello lavorativo. In amore sarà meglio cercare di mantenere la calma, se non si vuole perdere qualcuno di importante.

Pesci: con la luna in opposizione non sarà semplice gestire questa giornata in amore, vi sentite confusi. Attenzioni alle polemiche. Con Giove in transito mettete in pratica le vostre idee nel lavoro.