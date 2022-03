L'oroscopo di mercoledì 16 marzo preannuncerà una giornata ricca di sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti planetari, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi preferirà stare accanto alla persona amata e chi avrà bisogno di risolvere alcuni problemi famigliari.

Nel dettaglio, l'Ariete e il Sagittario non sapranno ricevere un no come risposta, mentre I Gemelli, il Leone e lo Scorpione avranno delle questioni in sospeso con i loro famigliari. La Vergine, la Bilancia e l'Acquario saranno molto romantici, al contrario del Toro, del Cancro e del Capricorno che non vorranno smancerie.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 16 marzo 2022.

Previsioni astrologiche di mercoledì 16 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto risoluti nelle vostre decisioni. Non accetterete facilmente gli imprevisti e vi infastidirete se le persone proveranno a ostacolare i vostri piani. Farete fatica a metabolizzare un no come risposta. Questo potrebbe spingervi a dire cose che non pensate realmente. Le previsioni astrologiche di domani 16 marzo vi consigliano di fare attenzione all'uso delle parole.

Toro: metterete al bando il romanticismo. Vorrete concentrarvi sulla pianificazione del futuro di coppia. Avrete voglia di portare il rapporto sentimentale a un livello successivo. Il partner, però, apparirà ancora restio ad affrontare certi discorsi.

Gli amici cercheranno di darvi tutto il supporto necessario e anche la famiglia sarà molto comprensiva.

Gemelli: le liti in famiglia diventeranno sempre più difficili da gestire. Vorreste lasciarvi tutto alle spalle, ma non sarà affatto facile dire la parola fine. Il vostro rapporto si complicherà quando ammetterete di aver preso una determinata decisione.

Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di essere completamente sinceri.

Cancro: dedicherete la giornata di domani al lavoro. Non vi sentirete pronti a tornare a interessarvi delle questioni sentimentali. La paura di essere feriti, infatti, sarà più forte di voi. Avrete bisogno dell'affetto delle persone che vi vogliono bene.

La famiglia sarà pronta a sostenervi, mentre alcuni tra i vostri amici non comprenderanno bene la situazione.

Oroscopo di domani 16 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: farete fatica a metabolizzare le parole della vostra famiglia. Non sarete d'accordo con alcune questioni e cercherete di influenzare le loro scelte. I vostri sforzi, però, avranno esito negativo. Sul posto di lavoro, dovrete impegnarvi parecchio. Le mansioni da svolgere, infatti, non faranno altro che aumentare. Per fortuna, affronterete tutto con gioia.

Vergine: il partner catturerà completamente la vostra attenzione. Darete grande valore al rapporto di coppia perché vi convincerete di avere accanto la persona giusta. Questo, però, non vi farà ignorare i difetti dell'altro.

Ci saranno determinate questioni che dovrete affrontare insieme. Attenzione a non perdere il controllo della situazione.

Bilancia: avrete accanto una persona molto dolce. Il partner, con i suoi modi gentili e le sue premure, vi farà battere il cuore. Sarà una giornata molto positiva per voi, soprattutto perché otterrete i risultati desiderati sul posto di lavoro. Senza alzare la voce, riuscirete a distinguervi e a lasciare la vostra impronta in tutto ciò che porterete a termine.

Scorpione: la vita in famiglia assumerà dei toni inaspettati. I contrasti inizieranno a diventare difficili da sopportare e il vostro umore ne risentirà parecchio. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di provare a trovare una valvola di sfogo diversa.

L'inizio di un nuovo hobby o un po' di sana attività fisica potrebbero fare al caso vostro.

Previsioni zodiacali del 16 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete piuttosto irascibili. Tenderete ad alterarvi facilmente, soprattutto se in gioco ci saranno i sentimenti. Non accetterete di buon grado le richieste dei colleghi di lavoro, perché sarete certi di essere sulla strada giusta. Questo potrebbe comportare una piccola battuta d'arresto a livello professionale. Una persona speciale potrebbe stupirvi.

Capricorno: preferirete non pensare al rapporto con la persona amata. Ultimamente, infatti, le cose hanno preso una piega inaspettata. Per cercare di distrarvi, vi getterete a capofitto nel lavoro.

La concentrazione, però, stenterà ad arrivare. La presenza degli amici potrebbe farvi tornare il sorriso. Anche la famiglia vi starà accanto.

Acquario: nel rapporto di coppia vi distinguerete per la vostra tenerezza. Ricoprirete il partner di attenzioni perché vorrete vederlo felice. Vi piacerà sorprenderlo con qualcosa di divertente e inaspettato. Avrete molto di cui parlare, ma si tratterà di notizie positive. Un amico potrebbe aver bisogno del vostro aiuto.

Pesci: il vostro umore non sarà tra i migliori. Sentirete il bisogno di migliorare la vostra situazione lavorativa e di dedicarvi a qualcosa di nuovo. La routine quotidiana, infatti, inizierà a starvi stretta. Farete molti progressi in ambito sentimentale grazie alla vostra originalità e al modo di vedere il mondo. Fare la prima mossa non vi turberà.