Il mese di marzo da poco iniziato sta portando tanti cambiamenti per i 12 segni zodiacali, sia in amore che nel lavoro. Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche del 2 marzo 2022 con le novità in ambito sentimentale e professionale per tutti i simboli astrali.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata vi invita a fare di più, in particolare per i nuovi incontri. Avrete la possibilità di darvi da fare. Nel lavoro fase di recupero, sfruttate questa giornata per recuperare.

Toro: per i sentimenti non tutto sta andando come vorreste, questo perché la persona amata potrebbe essere contro di voi in qualche scelta.

Nel lavoro, se avete difficoltà fatevi aiutare.

Gemelli: a livello sentimentale potreste sentirvi maggiormente sottotono, ma avrete la possibilità di prendere decisioni positive in vista del futuro. Nel lavoro le vostre idee sono da portare avanti, anche se dovrete essere più attenti dal punto di vista economico.

Cancro: in amore le storie potrebbero andare nel migliore dei modi, anche perché il periodo aiuta. A livello lavorativo le nuove proposte non sono da sottovalutare, è un momento ideale per i nuovi progetti.

Leone: per i sentimenti è meglio non pensare troppo a quello che è successo di recente, se ci sono dei problemi magari chiudete un occhio. Nel lavoro cercate di mantenere un certo controllo.

Vergine: a livello sentimentale - con diversi pianeti in opposizione - è meglio mantenere un certo controllo, altrimenti potreste andare incontro a difficoltà. Nel lavoro i progetti sono da portare avanti, avrete la possibilità di ottenere di più.

Previsioni e l'oroscopo del 2 marzo 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso gli incontri saranno interessanti in questa giornata, attenzione però ad alcune polemiche.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più, non mancano le soddisfazioni.

Scorpione: in amore - con la Luna nel segno - otterrete qualcosa in più, periodo importante per voi. Attenzione soltanto a non essere troppo imprudenti. A livello lavorativo gestite al meglio le questioni di tipo economico.

Sagittario: per i sentimenti evitate gli azzardi in questa giornata, mantenete una certa calma.

Nel lavoro i rapporti con gli altri saranno da non sottovalutare.

Capricorno: a livello amoroso - con diversi pianeti nel segno - sarete maggiormente protetti, le storie andranno bene e i rapporti con la persona amata diventano sempre più interessanti. Nel lavoro un problema potrà essere risolto a breve.

Acquario: per i sentimenti con Mercurio che è dalla vostra parte avrete la possibilità di ottenere di più, da adesso c'è maggiore forza. Nel lavoro le novità non mancano.

Pesci: in amore le persone coinvolte in relazioni di lunga data avranno la possibilità di programmare qualcosa di importante in vista del futuro. Nel lavoro ci sono delle decisioni importanti da prendere, valutate tutto con calma.