L'Oroscopo relativo al 2 marzo 2022 annuncia che sarà una giornata di grande tensione a livello sentimentale per il segno della Vergine, mentre per i nati sotto il segno del Toro queste 24 ore passeranno con molta fatica. Per il Capricorno procederà tutto con la massima tranquillità, nel frattempo l'Ariete potrà concedersi finalmente un po' di svago e di relax.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: quella del segno dell'Ariete sarà una giornata piuttosto tranquilla da dedicare unicamente al riposo e al divertimento con amici e familiari. In amore procederà tutto a gonfie vele.

Per i single è tempo di osare.

Toro: l'oroscopo annuncia un mercoledì tranquillo ma stancante per il segno del Toro. Il Toro ha un carattere difficile e testardo e questo lo porto a rimuginare su molte cose. In amore lasciate andare futili discussioni.

Gemelli: il segno avrà una giornata piuttosto frenetica ma questo aumenterà solo l'adrenalina, spingendoli a fare sempre meglio. Meglio darsi da fare anche in amore, grazie al transito di Mercurio nel cielo. In ambito lavorativo è tempo di fare qualche passo in avanti, magari anche chiedere un aumento o un posto più in alto.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: il segno dovrà cercare di mantenere la calma in ambito lavorativo per evitare problemi importanti.

In amore anche meglio stare tranquilli e godersi i pochi momenti di intimità che si riescono a ricavare con il proprio partner.

Leone: sarà una giornata tranquilla, che anche grazie al transito di Venere porterà risvolti positivi in ambito lavorativo e sentimentale. Per i single non è ancora tempo di incontri, ma non bisogna intristirsi perché essi valgono tanto: poi quando sarà il momento giusto troveranno qualcuno di molto importante.

Vergine: a causa del transito di Mercurio nel suo cielo il segno della Vergine dovrà affronterà una giornata di grande tensione, quindi sarà meglio evitare discussioni e ragionare su incomprensione sia con i colleghi che con il proprio partner. Per gli amori appena nati andare piano sarà propizio per creare qualcosa di più solido e duraturo.

Oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia: l'oroscopo annuncia una giornata davvero interessante per i nati sotto il segno della Bilancia. Il lavoro darà finalmente i suoi frutti grazie al loro grande impegno. In ambito sentimentale avete finalmente lasciato indietro il passato per dedicarvi a nuove esperienze e nuovi amori. Fare questi passi in avanti ha reso il segno della Bilancia più forte e sicuro di sé.

Scorpione: il segno dello Scorpione sarà in forte conflitto con sé stesso. Questa del 2 marzo sarà una giornata decisiva per prendere importanti decisioni. Non sarà facile scegliere ma con l'aiuto di amici e affetti cari andrà tutto per il meglio. Anche i single dovranno iniziare a scegliere cosa fare, ossia se abbandonarsi all'amore o se rimanere nella loro bolla sicura, rischiare non sarà facile.

Sagittario: per i nati sotto il segno del Sagittario sarà una giornata favorevole in ambito lavorativo e finanziario. In amore andrà tutto per il meglio, dedicarsi ai propri affetti sarà gradevole per loro stessi e per il proprio partner.

Previsioni Oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: inizio del mese piuttosto tranquillo e senza situazioni stravaganti per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore sarà favorevole il transito di Venere permetterà loro di fare nuove conoscenze e soprattutto di consolidare gli amori già nati.

Acquario: per il segno dell'Acquario l'oroscopo del 2 marzo annuncia una giornata serena e rilassante, dedicarsi al proprio aspetti farà sentire i nativi desiderati e in pace con il proprio corpo.

L'amore per sé stessi sarà l'obiettivo e il fulcro della giornata.

Pesci: segno affaticato e stanco in questo secondo giorno del mese di Marzo. Il momento di riposare la mente e il corpo è arrivato quindi prendersi del tempo lontano da tutto e tutti sarà fondamentale. Un giornata di recupero farà benissimo a questo segno.