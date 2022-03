Questi sono gli ultimi giorni prima della fine del mese di marzo. Novità e cambiamenti dal punto di vista astrologico stanno per arrivare per tutti i 12 segni zodiacali, approfondiamo quali sono leggendo l'Oroscopo di mercoledì 30 marzo 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore è un momento interessante grazie alle stelle favorevoli. Gli impegni che prenderete ora sono favoriti. Nel lavoro attenzione ad alcuni momenti di tensione, questo perché vi sentite maggiormente sotto pressione.

Toro: per i sentimenti arrivano delle giornate interessanti, c'è più voglia di fare in questo momento.

Nel lavoro, con diversi pianeti favorevoli, un'attività potrebbe ripartire.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata che potrebbe portare qualche momento di stanchezza, anche perché ci sono diverse cose da fare al momento. Nel lavoro attenzione ai rapporti in questa giornata, portate prudenza.

Cancro: in amore sarà possibile vivere momenti interessanti grazie al cielo che dalla vostra parte che aiuta nelle scelte. A livello lavorativo, se c'è stata una chiusura avrete qualche occasione in più per ripartire.

Leone: in amore la giornata non è esaltante, cercate per questo motivo di non agire con troppo impulso. Nel lavoro cielo interessante per chi vuole ripartire o per portare avanti una nuova richiesta.

Vergine: a livello amoroso c'è la possibilità di andare incontro a delle tensioni, per questo motivo sarebbe meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro vi sentite maggiormente agitati perché probabilmente fate qualcosa che non desiderate.

Previsioni e oroscopo del 30 marzo 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti Venere favorevole vi darà la possibilità di vivere emozioni importanti.

Le stelle dalla vostra parte e aiutano. Nel lavoro con Mercurio in opposizione potrebbero non mancare delle discussioni anche per motivi banali.

Scorpione: in amore questa è una giornata che vede la Luna favorevole e quindi darà la possibilità di ottenere qualcosa in più. Nel lavoro, se c'è una proposta da portare avanti, agite adesso.

Sagittario: in amore questa sarà una giornata che invita alla prudenza, meglio gestire tutto con attenzione. Nel lavoro ci sono delle proposte da portare avanti, ma non siate troppo impulsivi.

Capricorno: nei sentimenti cercate di affrontare le discussioni in maniera tranquilla. Quello che arriva nelle prossime ore sarà importante. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare dal punto di vista economico, ci sono questioni da rivedere.

Acquario: a livello amoroso i nuovi incontri sono favoriti, avrete la possibilità di prendervi qualche giorno per voi. Nel lavoro non mancano delle novità.

Pesci: in amore - con la Luna nel segno - la giornata è favorevole, avrete la possibilità di superare diverse sfide. Nel lavoro è possibile ricostruire dopo alcune difficoltà.