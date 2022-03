La settimana astrologica dal 4 al 10 aprile si preannuncia come ricca di emozioni e sensazioni nuove per alcuni tra i vari segni zodiacali. L'Oroscopo preannuncia infatti il sopraggiungere di alcuni cambiamenti in grado di destabilizzare i nati sotto ai segni di Capricorno e Cancro. Varie saranno le situazioni che potrebbero portare alla ricerca di solidarietà per trovare il quanto più possibile una soluzione e un punto di incontro. Le energie non mancheranno per i nativi della Bilancia, accompagnati dallo sguardo attento e amorevole di alcuni astri, mentre il segno dell'Ariete si ritroverà a dover fronteggiare un innalzamento repentino dei livelli di stress che diverranno, a volte, difficili da gestire.

Di seguito, approfondiamo l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo della nuova settimana del mese di aprile, sfortunatamente, non sembra farsi portatore di buone notizie per i nati sotto al segno dell'Ariete. Potrebbero sorgere alcune discussioni in grado di portare ad un innalzamento troppo repentino dei livelli di stress, al punto da divenire a volte ingestibili. Circondarsi di persone fidate e amorevoli aiuterà a superare le varie difficoltà che potrebbero presentarsi lungo il cammino.

Toro - se in ambito sentimentale e relazione non si avranno problemi di alcun genere, all'interno del lavoro ci si potrebbe ritrovare a fronteggiare situazioni particolarmente complicate da gestire in totale autonomia.

Armarsi di buona pazienza, stringendo i denti ed attendendo l'arrivo di giorni migliori, aiuterà a raggiungere il fine settimana senza dover ricorrere all'aiuto di nessuno.

Gemelli - secondo quanto previsto dall'oroscopo, chi è nato sotto al segno dei Gemelli potrebbe trovarsi costretto a tirar fuori tutta la grinta di cui dispone per venire fuori da situazioni non sempre piacevoli.

In ambito lavorativo, soprattutto, ci si potrebbe ritrovare di fronte alla nascita di discussioni in grado di innescare una serie di reazioni a catena che, nella peggiore delle ipotesi, aumenterà la probabilità di divenire ingestibile. Nulla di negativo, invece, a livello sentimentale.

Cancro - Le previsioni astrali non sembrano preannunciare momenti facili per il Cancro.

La nascita di alcune discussioni, specialmente a livello sentimentale, potrebbero costringere i nativi del segno zodiacale in questione a ritirarsi in "isolamento" per riflettere sulla propria vita e su quelle che sono le proprie priorità. Riuscire a trovare una soluzione, o comunque un punto di comune accordo, potrebbe non essere semplice, ma grazie alla forza del vero amore ci si ritroverà in ogni occasione.

Leone - l'oroscopo della nuova settimana di aprile prevede l'aprirsi di svariate porte in grado di portare piacevoli novità sia in ambito lavorativo che economico. Riuscire a circondarsi di persone fidate non sarà complicato, specialmente quando ci si renderà conto che il sorriso, quello sincero, sarà più contagioso che mai.

Condividere con le persone amate le proprie conquiste aiuterà ad aumentare la propria autostima.

Vergine - la posizione non proprio ottimale di alcuni astri potrebbe portare alla luce alcuni aspetti non proprio positivi dei nati sotto al segno della Vergine. Riflettere sulle proprie azioni e su quelli che possono essere i propri difetti non sarà semplice e con molta probabilità porterà via non poche energie. Chiedere aiuto a persone fidate, specialmente nel corso di una autoanalisi, potrebbe risultare proficuo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - varie energie, da quelle rinnovate a quelle del tutto nuove, sopraggiungeranno nel corso delle prossime giornate per aiutare il segno zodiacale in questione nelle varie faccende.

Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale ci si sentirà a proprio agio, circondati da svariate energie positive in grado di tenere alla larga ogni sorta di negatività. La vicinanza delle persone care, specialmente di quelle sincere, si farà sentire.

Scorpione - l'oroscopo della nuova settimana di aprile aiuterà i nativi dello Scorpione a scoprire ciò che la gente prova nei loro confronti. I cuori di molti potranno finalmente aprirsi con facilità, rendendo possibile la nascita di nuove amicizie e, perché no, di nuove relazioni sentimentali. Chi non riesce più a trovare un punto d'incontro con il proprio partner, invece, potrà mettere un punto definitivo ad una storia d'amore probabilmente più tossica di quel che appare.

Sagittario - gestire la gioia e la felicità che potrebbero sopraggiungere nel corso della nuova settimana del mese di aprile potrebbe non essere semplice. In molti si ritroveranno immersi in situazioni piacevoli e produttive che aiuteranno nella realizzazione di alcuni desideri. Condividere i propri successi e le varie conquiste con le persone amate aiuterà ad aumentare non solo la propria autostima, ma anche la stima che queste persone hanno nei confronti del Sagittario.

Capricorno - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana non sembra preannunciare momenti allegri per il Capricorno. In molti si ritroveranno a cercare momenti di solitudine ove rifugiarsi per riuscire a rimuginare sulla propria vita.

Circondarsi di persone fidate e sincere non è sempre semplice, così come non sarà semplice comprendere quelle che sono le proprie priorità. Affidarsi ai consigli dei familiari potrebbe non bastare.

Acquario - la vicinanza di Venere renderà il segno dell'Acquario a dir poco irresistibile. Circondarsi di persone sincere non sarà complicato, così come potrebbe non essere difficile riuscire a raggiungere i vari obiettivi che ci si era prefissati nel corso dei giorni ormai passati. Armarsi di buona pazienza, rimboccandosi le maniche, porterà alla realizzazione di vari sogni.

Pesci - l'oroscopo prevede l'avvicinarsi di situazioni sicuramente in grado di compiacere i nati sotto al segno dei Pesci. Concentrarsi esclusivamente del lavoro aiuterà a raggiungere molti degli obiettivi prefissati, senza intaccare la sfera sentimentale in alcun modo.