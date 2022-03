L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in evidenza la giornata di mercoledì. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 30 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Prima di dare spazio alle analisi astrali sul periodo, d'obbligo mettere in bella evidenza i segni migliori e peggiori prescelti logicamente tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere chi avrà il massimo supporto dall'Astrologia?

A sorridere questo mercoledì saranno coloro nativi del Leone, classificati meritatamente al "top del giorno".

Il prossimo giorno in calendario favorirà anche l'Ariete e il Cancro, entrambi valutati in giornata da cinque stelle e felici di svettare nella parte alta della scaletta. Invece si profila un periodo poco performante per gli amici dei Gemelli nonché per quelli della Vergine, rispettivamente considerati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo ad evidenziare le stelle del giorno analizzando nei dettagli dall'oroscopo di domani 30 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 30 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 30 marzo vede in modo positivo la presenza della Luna in Pesci. L'astro d'argento vi farà sentire di nuovo sicuri di voi stessi. Il partner potrà chiedervi tranquillamente consiglio, sapendo di potersi fidare della vostra saggezza, frutto non solo delle esperienze di vita ma anche di una grande maturità interiore.

Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva i vostri ideali. È ora di dare ascolto agli amici veri, disposti ad aiutarvi ed a fornirvi tutte quelle informazioni che servono per prendere le decisioni più giuste. In amore, qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione vi troviate a vivere, non abbiate ripensamenti perché sarete in ogni caso vincenti.

Nel lavoro, un senso di ritrovato benessere andrà sempre più incrementandosi nel corso del periodo. Un intuito sostenuto dalla logica darà vita a buone idee: sarete straordinariamente concentrati e produttivi.

Toro: ★★★★. Grazie alla presenza di Urano, state progressivamente imparando a gestire la vita a due, in maniera matura e consapevole.

Finalmente riuscirete a vivere una relazione come avete sempre desiderato. In alcuni casi però vi sentirete liberi ma, allo stesso momento, impegnati al tempo indeterminato e sicuramente non sarà cosa da poco! Single, vi andrà bene quasi tutto, in maniera semplice, facile e scorrevole; lo segnala la Luna che si ripromette di rendervi più attenti, precisi e organizzati del solito. Ogni tassello si sistemerà praticamente da solo, nel giusto posto del vostro personale mosaico. In molti sarete più emotivi del solito e quindi più dolci, affettuosi e flessibili con coloro che vi sono vicino. Nel lavoro, avrete grandi intuizioni, occasioni e circostanze fortunate. Grazie a stelle pronte a brillare per molti di voi, potrete fare certamente le scelte giuste, senza sbagliare.

Gemelli: ★★★. In linea generale il cielo grigio del periodo vi renderà un po' agitati e abbastanza insoddisfatti. Non lasciatevi travolgere dal nervosismo perché sarebbe soltanto un boomerang, pronto a ritorcersi contro di voi. Le schiarite arriveranno, questo è certo, per ora vi conviene tenere un profilo basso cercando di non agitare le acque attorno a voi, altrimenti saranno guai seri. Single, avete sicuramente bisogno di cambiare prospettiva. Guardate eventuali problemi dall'alto se volete risolverli. Se vi ci infilate in mezzo invece, rischiate di rimanerne avvinghiati. Inoltre, ricordate che le energie non sono un pozzo senza fondo ma che sono soggette a drastici cali e senza alcun preavviso.

Se il vostro cuore al momento è disabitato, è possibile che spunti un'inattesa occasione da raccogliere alla svelta. Nell'ambiente di lavoro guardatevi le spalle: forse qualcuno sta tramando a vostra insaputa. Per fortuna sapete mantenere un atteggiamento deciso, il che vi permetterà di scovare anche il nemico più nascosto.

Oroscopo di mercoledì 30 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, avrete finalmente dei momenti appaganti con il partner, in tal modo metterete da parte eventuali screzi o malumori avuti nell'ultimo periodo. Da oggi infatti potrete ricominciare a vivere la vostra vita a due con maggiore serenità e, grazie a Venere, riuscirete a trovare più tempo per stare insieme a chi amate o con la famiglia.

Single, in questi giorni il vostro cuore risulta in positivo fermento, entusiasta e teso a conquistare spazi più generosi per soddisfare il vostro bisogno d'amore. La fisicità combacerà con i sentimenti, risultando sempre spontanea e dettata dagli impulsi di sensazioni profonde e sincere. Perché non approfittare di questo ottimo momento per tentare di conquistare definitivamente la persona che vi intriga tanto? Nel lavoro invece, siete diventati degli specialisti nel valutare gli affari ed i buoni risultati economici non mancano. Prossimamente metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie.

Leone: 'top del giorno'. In amore, la presenza della Luna in Pesci vi farà sentire di nuovo sicuri di voi stessi.

Gli altri potranno chiedervi tranquillamente consiglio, sapendo di potersi fidare della vostra saggezza, frutto non solo delle esperienze di vita ma anche di una grande maturità interiore. Il cielo si presenterà così intrigante e malizioso e vi renderà spumeggiante, non esisteranno secreti e vi abbandonerete tra le braccia del partner, senza timidezza. Single, chiuderete questa giornata in bellezza: a favorirvi, Luna e Urano, tutti e due dalla vostra parte sciogliendo dubbi e vincendo le incertezze. Sul cammino quotidiano troverete solo persone decise e intraprendenti, in grado di coinvolgervi nelle situazioni più interessanti. Nel lavoro, la strada sarà sgombra da qualunque ostacolo. Potrete premere quindi sul pedale dell'acceleratore del successo, soprattutto se avete un'attività autonoma.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 30 marzo, predice purtroppo una giornata poco positiva. La stanchezza prenderà il sopravvento e potrebbe complicare una situazione già poco felice. Se ci fosse qualcosa da chiarire, fatelo subito, visto che avete più tempo a disposizione. Il vostro partner invece ha bisogno di un dialogo sereno e sincero da parte vostra. Single, la Luna avrà su di voi riflessi stancanti ed un po' di mal di testa: potrà risultare problematico per il proseguo della giornata. Bassa sarà anche la capacità di resistere agli stress, così la scelta di distacco emotivo in ambito sentimentale potrebbe essere la giusta soluzione. A meno che non vogliate affilare la spada e buttarvi nella mischia, magari per discutere con tutti e su tutto.

Nel lavoro, datevi da fare subito, non sedetevi sugli allori e non aspettatevi niente da nessuno. Perché temporeggiare? Attendere non serve a niente.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 30 marzo.