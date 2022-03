Si avvicina un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quindi come andrà in particolare la giornata di venerdì 4 marzo relativamente alla sfera sentimentale, lavorativa e salutare.

La prima sestina zodiacale

Ariete: con Marte favorevole sarà una bella giornata in campo sentimentale, quindi vivete delle belle sensazioni. Nel lavoro non mancano buone idee.

Toro: la giornata di venerdì 4 marzo sarà caratterizzata da emozioni importanti in campo amoroso. A livello lavorativo sono possibili tensioni, il momento è comunque favorevole.

Gemelli: in amore alcuni rapporti conflittuali potrebbero esseri affrontati in questa giornata.

Con Giove contro fate attenzione a come deciderete di affrontare le situazioni. In ambito professionale siete in cerca di nuove strategie, possibili mutamenti.

Cancro: questa giornata potrebbe portare discussioni in ambito sentimentale, anche se al contempo alcune relazioni appartenenti al passato potrebbero essere recuperate. Nel lavoro qualcuno sta rivedendo la propria posizione.

Leone: con la Luna favorevole vi sentite più tranquilli, in particolare in amore, soprattutto se avete vissuto delle difficoltà di coppia. In campo professionale vi sentite un po' stanchi dopo gli impegni dei giorni precedenti.

Vergine: in amore è importante che affrontiate le difficoltà con la maggior calma, potrete in questo modo capire come superarle.

Nel lavoro giornata stimolante.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna in opposizione bisogna essere più prudenti in ambito sentimentale, qualcuno fra i nativi potrebbe voler dire qualcosa di importante alla persona amata. In ambito professionale potete fare dei progetti utili per il futuro.

Scorpione: Venere presto inizierà un transito importante, quindi ci sarà una buona ripresa sentimentale, ma per il momento è meglio non affrontare troppe cose contemporaneamente. Nel lavoro tenetevi lontani da complicazioni.

Sagittario: potrete recuperare alcune questioni che riguardano la situazione professionale, anche economica.

In amore sarà meglio affrontare dei confronti con calma.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno l'inizio del weekend è caratterizzato dalla Luna dissonante. Ci sono possibili discussioni sul lato professionale, mentre in amore bisogna essere attenti alle polemiche.

Acquario: le stelle sono dalla vostra parte, in particolare in amore, i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Nel lavoro possibili cambiamenti.

Pesci: in ambito sentimentale il periodo è caratterizzato da agitazioni, potrebbero riemergere sensazioni anche appartenenti al passato. Nel lavoro avete voglia di fare cose nuove, siate pronti ad affrontare alcune situazioni complesse.