L'Oroscopo del weekend dal 25 al 27 marzo 2022 prevede un leggero cambiamento astrale in grado di portare uno spiraglio di luce laddove sembrava non essercene neanche un po'. A spiccare, tra i vari segni, vi è quello dell'Ariete, abbastanza fortunato anche durante il fine settimana. Intanto i nati sotto al segno della Bilancia sono in ripresa dopo un periodo non proprio luminoso. In preda a un probabile nervosismo, a causa delle varie situazioni che sopraggiungeranno anche durante l'ultimo weekend di marzo, saranno il Toro e lo Scorpione.

Di seguito approfondiamo l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - le previsioni permettono di inserire l'Ariete tra i segni zodiacali maggiormente fortunati di tutto il periodo. La settimana astrologica appena trascorsa non è stata di certo spenta per i nati sotto al segno in questione e il weekend non sembra avere la minima intenzione di essere da meno. Giorni gioiosi e piedi di vita attendono l'Ariete, facendosi così portatori di una quasi insolita felicità che permetterà di assaporare al meglio il sapore vero della vita.

Toro - come già anticipato il segno zodiacale in questione potrebbe ritrovarsi coinvolto in situazioni poco piacevoli e non sempre dipendenti dalla propria persona. Qualche nota di nervosismo potrebbe quindi affiorare nel corso dell'ultimo weekend del mese, portando con sé un po' di stress e qualche complicazione nei rapporti interpersonali.

Secondo l'oroscopo, riuscire a mantenere la calma non sarà così semplice.

Gemelli - riuscire a destreggiarsi tra le varie situazioni non è certo un problema per il segno dei Gemelli. Il fine settimana servirà per riorganizzare le proprie idee e trascorrere del tempo in compagnia delle persone amate. Per poter essere felici sarà necessario non trascurare mai le persone care e, soprattutto, non mettere mai a tacere quelli che sono i propri bisogni.

Curare la propria persona aiuta a migliorare il proprio tenore di vita.

Cancro - weekend non poco fortunato anche per il segno del Cancro. Chi gode dell'influsso del segno zodiacale in questione avrà la possibilità di tuffarsi in un fine settimana ricco di emozioni e situazioni sempre diverse, ma mai deludenti. Niente e nessuno, in questo periodo di transizione, riuscirà a spegnere l'entusiasmo ed il sorriso del Cancro.

Leone - Periodo un po' particolare per coloro nati sotto al segno del Leone. In amore non si ha avuto la possibilità di godersi momenti di serenità con il proprio partner ed in ambito lavorativo ci si è imbattuti in qualche piccolo battibecco. L'ultimo fine settimana di marzo potrebbe alleggerire leggermente il carico di stress accumulato durante i giorni precedenti, permettendo al segno zodiacale del Leone di tirare finalmente un sospiro di sollievo. Chiedere aiuto, in molti casi, non è un errore.

Vergine - l'oroscopo dell'ultimo weekend di marzo non sembra essere migliore rispetto a quello dei giorni precedenti. L'aria sembra essere intrisa di nervosismo e varie saranno le situazioni particolare che nasceranno lungo il cammino.

Riuscire a venir fuori da ogni situazione non sarà semplice ed in alcuni casi potrebbe essere necessario richiedere l'aiuto di persone esperte e fidate. Circondarsi di amici sinceri si rivelerà una mossa astuta.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le previsioni, questo nuovo periodo del mese di marzo servirà al segno della Bilancia per riassestare almeno un po' la propria vita. Ritrovare l'equilibrio non sarà un compito semplice, ma grazie a una posizione astrale leggermente favorevole rispetto ai giorni ormai trascorsi, anche i nativi del segno zodiacale in questione potranno avere una piccola chance di recuperare il sorriso. Circondarsi di persone sincere aiuterà a migliorare l'intero periodo.

Scorpione - l'oroscopo del nuovo weekend di marzo, come già anticipato, non sembra prevedere la nascita di un periodo ottimale per lo Scorpione. Qualche nota di nervosismo, dovuta magari ad un accumulo eccessivo di stress, potrebbe cogliere impreparati i nativi di questo segno zodiacale. Riuscire a stringere i denti e portare pazienza, anche se non sarà semplice, potrebbe essere l'unico modo per riuscire a venire fuori da determinate situazioni.

Sagittario - diverse saranno le vittorie e le soddisfazioni che si potranno raccogliere lungo il cammino e anche durante il fine settimana ci si ritroverà a cibarsi dei frutti che i vari sacrifici hanno dato. Far germogliare ciò che si è seminato è abbastanza semplice in qualunque situazione, ma è complicato riuscire a seminare germi buoni.

divulgare i giusti consigli aiuterà a circondarsi di persone migliori.

Capricorno - stando a quanto previsto dall'oroscopo, riuscire a liberarsi delle tensioni accumulate durante i giorni precedenti non sarà semplice, ma non per questo impossibile. Affidarsi alle cure della famiglia e delle persone amate aiuterà ad alleggerire il carico di responsabilità che grava sulle spalle del Capricorno, rendendo i prossimi giorni nettamente più leggeri e semplici da affrontare. Attenzione, però, a non allentare troppo la guardia.

Acquario - buone prospettive sembrano ergersi all'orizzonte per i nati sotto al segno dell'Acquario. Varie notizie sopraggiungeranno nel corso dei prossimi giorni, facendosi portatori di un sorriso a dir poco inespugnabile.

Raggiungere l'apice della felicità sarà ancora un compito arduo, ma grazie alla vicinanza delle persone care e delle vere amicizie ci si potrà spingere fin quasi al vertice della stessa. Condividere con il prossimo i propri traguardi aiuterà a migliorare i rapporti interpersonali.

Pesci - varie emozioni, secondo quanto anticipato dall'oroscopo, raggiungeranno i nativi dei Pesci nel corso delle prossime giornate. Il sorriso non verrà messo a tacere in alcun modo e la serenità permetterà ai Pesci di godere dei vari momenti che si paleseranno lungo il cammino. Attenzione a non divulgare a chiunque i propri sogni, non tutti saranno utili nella realizzazione degli stessi ed alcuni, purtroppo, potrebbero palesare note di invidia e gelosia.