Per tutti e 12 i segni zodiacali parte una nuova giornata, quella di martedì 22 marzo 2022. Cambiamenti e novità sono in arrivo in arrivo da qui alle prossime ore per molti simboli astrologici. Approfondiamo maggiori dettagli con l'Oroscopo del giorno.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la situazione generale è positiva, ora avete la possibilità di far nascere delle buone intese. Gli incontri che metterete a punto saranno interessanti. Nel lavoro vi è uno stato di agitazione, visto che, anche se Saturno rimane favorevole, le cose continuano a non andare come vorreste.

Toro: nei sentimenti la Luna è in opposizione, per questo motivo potrebbero arrivare dei momenti no. Nel lavoro alcuni dovranno rivedere alcune cose del passato.

Gemelli: a livello sentimentale avrete la possibilità di superare alcune difficoltà, vi sentite meglio in questo momento. Nel lavoro arrivano soluzioni importanti.

Cancro: in amore è un periodo interessante che vede la Luna favorevole, per questo motivo potreste finalmente allontanarmi da qualcuno che è contro di voi. A livello lavorativo, con diversi pianeti favorevoli non mancheranno delle nuove occasioni.

Leone: a livello amoroso è meglio evitare conflitti in questa giornata. Se c'è una decisione da prendere agite con calma. Nel lavoro vi è la necessità di lottare per ottenere quanto desiderato.

Vergine: per i sentimenti ci saranno delle discussioni importanti da affrontare, in particolare dei momenti di nervosismo. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere, in particolare quello di tipo organizzativo.

Previsioni e oroscopo del 22 marzo 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore - con la Luna che non è più in opposizione - da ora torna il buonumore.

Le scelte che farete ora saranno importanti. Nel lavoro entro poco potrebbe arrivare una chiamata che aspettavate da tempo.

Scorpione: in amore, con le stelle che non sono dalla vostra parte, potreste vivere dei momenti di difficoltà. I single del segno devono guardarsi attorno. Nel lavoro Giove favorevole aiuta a ottenere nuovi successi.

Sagittario: a livello sentimentale, se una storia non sta andando come vorreste, la Luna nel segno adesso aiuta. Sono però previsti pure dei momenti di nervosismo. Nel lavoro la situazione è favorevole, sono interessanti le intuizioni di questo periodo.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata interessante con la Luna che aiuta il segno. Gestite però al meglio le parole. A livello lavorativo i nuovi progetti che partono ora saranno favoriti.

Acquario: a livello amoroso qualcosa non sta andando come vorreste, anche se i progetti con la persona amata sono in via di rifinitura. Nel lavoro stato di maggiore preoccupazione da rivedere presto.

Pesci: in amore la Luna è favorevole, i nuovi incontri sono interessanti. Se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro sono importanti le relazioni sociali, questo periodo potrebbe portare un cambiamento decisivo.