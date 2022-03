L'Oroscopo di domani è pronto a dare un'impronta, positiva o negativa che sia, alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 23 marzo 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nel merito, andremo a giudicare il periodo relazionandolo ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, curiosi di sapere come potrebbe evolvere il periodo nei confronti del vostro segno di nascita? Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 23 marzo, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 23 marzo, da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 23 marzo predice un periodo molto positivo. In amore, avrete una bellissima Luna favorevole sotto tutti i punti di vista, senz'altro regalerà un ottimo umore e tanta serenità, soprattutto alla vostra relazione. Avvicinatevi al partner e insieme lasciatevi guidare dalle fantasie del momento. Scollegate il cervello e fate ciò che vi sentite di fare: renderete questa giornata speciale e scoppiettante. Single, le stelle saranno perfettamente in sintonia col vostro segno e vi regaleranno una giornata stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgete gli amici in una vostra iniziativa: grazie al loro sostegno procederete molto più velocemente.

Nel lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacità professionali. Vedrete realizzate alcune vostre idee e proporrete dei cambiamenti.

Toro: ★★★★. Dopo dei giorni pieni di tensioni e pensieri, da oggi potreste sentirvi molto più tranquilli. Godetevi dunque questo mercoledì insieme alla persona che avete al vostro fianco, perché sarà una giornata estremamente positiva, grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze.

Single, il vostro fascino sarà magnetico: potrete conquistare prede ambitissime. Se aveste voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative, perché non avrete certo delusioni. Il coraggio e il fascino non vi mancano proprio, dunque, perché non buttarsi a capofitto in quella relazione che sapete?

A voi decidere se godere di questa giornata solare oppure rimandare. Nel lavoro, vi sentirete fiduciosi e già pensate di potercela fare. Sentite che il successo in questo momento non può sfuggirvi.

Gemelli: ★★★. In questo periodo ci potrebbe essere un po' di confusione e qualcuno non sarà molto sicuro dei propri sentimenti. Urge, infatti, una revisione del rapporto o di ciò che sentite. Potranno nascere, però, discussioni che solo un dialogo sincero potrà calmare. Apprezzate ciò che avete e che avete raggiunto con tanta fatica, senza pretendere l'impossibile. Single, visto il periodo, alcune parole sarebbe meglio dosarle con il contagocce o evitare del tutto di pronunciarle, per non rovinare un’amicizia datata e importante.

Volete essere sinceri, costi quel che costi? Addolcite la forma del discorso partendo più da lontano. Nel lavoro, non assumetevi più impegni di quelli che potete affrontare e non fate promesse che non potete mantenere.

Oroscopo di mercoledì 23 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Si prevede per voi nativi un mercoledì davvero spumeggiante. Per i sentimenti, il Sole tirerà fuori le vostre emozioni più belle e vi farà vivere una giornata all'altezza dei vostri sogni. Mentre Venere, Marte e Saturno porteranno solidità nella vostra vita di coppia. In molti esulterete nel sentire che il partner sia tanto innamorato di voi, come il primo giorno. Single, la giornata inizierà sotto ottimi auspici e avrete a portata di mano tutti gli ingredienti necessari per un pomeriggio divertente o per una serata brillante insieme ai vostri amici.

E se siete in cerca di compagnia, guardatevi attorno, vedrete tante belle occasioni a portata di mano. Nel lavoro, riuscirete a risolvere piccole complicazioni. Arriverete persino puntuali e l'ambiente dove operate sarà più accogliente del solito. Il clima è perfetto per l'arrivo di una buona notizia.

Leone: ★★★★. Giove a favore vi riscalderà il cuore e vi farà venir voglia di donare alla vostra relazione, un po’ di serenità e di tranquillità. Con il partner, potrete fare qualcosa di bello, perché ci saranno tutte le prospettive per realizzare sogni che sembravano impossibili e raggiungerete molti obiettivi, che avete in comune. Single, potete contare su un buona giornata, su un clima di relax e di distensione, nonché su rinnovate energie.

Potrete, così, riscoprire il gusto di fare le cose che più vi piacciono, come ultimare alcuni lavori in casa e andare in giro per negozi per aggiornare il vostro guardaroba( naturalmente, per chi può). Non mancheranno situazioni intriganti, soprattutto per i più giovani, in cerca dell'amore o di una semplice avventura. Nel lavoro, sarà un mercoledì buono per quanto riguarda le vostre aspettative professionali. Come sempre dimostrerete di essere persone produttive e puntuali.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 23 marzo, in campo sentimentale, Venere vi aiuterà a mettere un pizzico di brio nella vostra relazione. Alcune coppie da tempo si stanno arenando sulla spiaggia dalla noia: sappiate che tutto sta finalmente per cambiare tra voi e il partner, rendendo la vostra vita a due, molto più serena e interessante.

Single, è vero, non sopportate le persone che cambiano idea all’improvviso, forse questo mercoledì avrete a che fare con qualcuna di queste. Perciò armatevi di pazienza! Se voi avete un’opinione stabile, poco importa di quelle ballerine degli altri. Conta la vostra fermezza. Nel lavoro, le soddisfazioni investiranno soprattutto coloro che hanno un lavoro come dipendenti: ci potrebbero essere cambiamenti importanti, in positivo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 23 marzo.