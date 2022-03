L'Oroscopo della settimana è pronto a svelare come saranno le giornate che vanno da lunedì 4 a domenica 10 aprile. Partiamo ponendo in primo piano il cielo astrale che sarà per lo più governato dalla Luna crescente. Da martedì a giovedì pomeriggio la Luna sarà nel segno del Gemelli, per poi entrare nel suo naturale domicilio, quello del Cancro. Il primo quarto lunare in Cancro, previsto per sabato, sarà destinato a dare una bella sferzata di energia e a movimentare la situazione. Si prospetta un weekend interessante, da definirsi addirittura memorabile.

I nati dell'Ariete avranno tante situazioni in ballo, i Toro saranno in cerca della loro strada, i Gemelli si mostreranno inarrestabili, i Cancro risulteranno fortunati. E gli altri segni? In seguito l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 aprile.

Oroscopo della settimana 4-10 aprile: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete - Tante situazioni in ballo. Le stelle vi vedono talmente incasinati, al punto che potrete anche rischiare di impazzire in questa settimana piena di alti e bassi. In amore potrebbero esserci state delle incomprensioni che potrebbero portare a perdita di interesse o allontanamenti. Se davvero ci tenete ad una certa cosa, allora lottate con tutta la vostra forza per ottenerla o preservarla.

Non lasciatevi adombrare dagli altri, anzi rafforzate il carattere e opponetevi con grazia e stile, evitate sempre ogni forma di violenza, che sia verbale o fisica. Sguardi ammiccanti, flirt fugaci, in questo periodo alcuni single preferiscono non impegnarsi seriamente.

Toro - In cerca della vostra strada. I liberi professionisti vorrebbero arricchirsi di più perché le spese sono diventate insostenibili e le entrate sono in calo.

Evitate la fase stagnante cercando nuove soluzioni. Basta veramente poco per fare il salto di qualità e attirare clienti ben paganti. In famiglia, da un po’ di tempo a questa parte, si respira aria tossica. È giunto il momento di mettere le cose a posto e di smetterla di parlare di questioni inutili e che non potete cambiare.

Circondatevi di mentori che sappiano ispirarvi.

Gemelli - Vi aspetta una settimana inarrestabile ma attenzione ai cambi di temperatura di questa matta primavera. Avete un po’ di timori sul vostro futuro e di quello di una persona a voi vicina. I pensieri tossici, ossia quello pessimistico e negativi, non servono a niente. Dunque attivatevi per dare una bella sferzata di entusiasmo ed energia alla vostra quotidianità. Partite, organizzate un viaggio. Rinnovate l’armadio ed evitate di vestirvi in maniera sciatta. Voglia di amare e di essere amati, ma i cuori solitari non riescono a incontrare nessuno.

Cancro - Ci sono giorni in cui siete sopra le stelle e altri giorni in cui a stento riuscite a camminare.

Anche se la vostra vita è costellata di alti e bassi, sapete sempre come reagire, perché i nati del Cancro sono inarrestabili. Dimenticate i torti passati e chiarite eventuali malintesi. Il denaro non deve mai contare più dell’affetto e della famiglia, bandite l’avidità. Prendete l’iniziativa se un certo amore sembra evitare il grande passo, guardate altrove e non sprecate tempo. La Dea della fortuna vi supporterà per tutta la settimana e vi porterà verso il traguardo agognato. Sarete pieni di energia e sfoggerete una forma invidiabile. Godetevi il sole e l’aria aperta, attenzione ai colpi di allergia. Riorganizzate la quotidianità e le finanze. Dite sì ad un nuovo incarico.

Previsioni astrali della settimana al 10/4: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone - Avete dei dubbi. Da un po’ di tempo vi state lasciando andare a causa di alcune situazioni che sono emerse di recente. Desiderate delle giornate più lunghe, perché vi siete accorti di stare sprecando tanto tempo. Ripristinate l’energia smettendo di seguire pagine e persone che parlano solo di disgrazie e di cose prettamente inutili. La primavera è il momento migliore per fare le pulizie sia mentali che di casa. Mettete al bando ciò che non funziona e non potete riparare, ma anche quei pensieri pessimisti che ci tormentano. Insonnia dovuta a preoccupazioni. Migliorate l’alimentazione con più frutta e verdura di stagione è un adeguato apporto di acqua.

Camminate.

Vergine - In genere siete dei tipi tosti e pieni di brio, ma ultimamente non fate altro che essere inconcludenti e stanchi. La primavera non gioca a vostro favore, ma in realtà questa situazione sta per finire. Tenere duro e stringere i denti. Evitate di sprecare inutilmente e ingegnate nuovi metodi per risparmiare tempo e denaro. Non sacrificate la salute per il denaro, mai. Chi ha dei figli, gioirà per qualcosa che lo riguarda. Chi accudisce un genitori anziano, a volte vorrebbe fuggire a gambe levate. Movimenti economici, cercate di non perdervi nella savana dei social, soprattutto tra un video è un altro. Amore di coppia in fase oscillante. Siete sedentari, uscite a passeggiare all’aperto, potrebbe arrivare l’amore per i single.

Bilancia - Un po’ di tensione in famiglia oppure all’interno della sfera lavorativa. La prima parte della settimana presenta maggiori ostacoli, perciò sarà bene non distrarsi e rimanere concentrati. Andrà meglio da giovedì pomeriggio, quando potrete allentare la presa e scrollarvi di dosso le ultime fatiche. Esame o operazione in vista, una bella sessione di meditazione o una semplice passeggiata nel verde, saprà calmarvi i nervi. Una persona a voi vicina sta poco bene e cova mille timori, statele accanto e non giudicate con tanta facilità. Curate l’alimentazione e smettetela di oziare per gran parte della giornata.

Scorpione - Settimana zeppa di faccende, sia in casa che fuori. Cercate di non abbassare la guardia perché gli astri prevedono un cambio di venti non proprio positivo.

Dunque, se non volete ritrovarvi a fare i conti con delle sospensioni, non date niente e nessuno per scontato. Troppe bollette da pagare, non disperate che a primavera inoltrata le cose si sistemeranno in meglio. Siete stanchi marci di pulire e cucinare, chi l’ha deciso che dovete per forza occuparvene voi? Distribuite i compiti!

L'Oroscopo settimanale per Sagittario, Scorpione, Capricorno, Pesci

Sagittario - Una via di uscita sta per cambiarvi quel percorso monotono e tortuoso che state percorrendo ultimamente. Vi aspetta una settimana che profuma di cioccolata e dolci pasquali, partite in anticipo! Con la persona amata sarà più facile andare d’accordo, quindi eventuali discussione potranno essere appianate.

In famiglia ci sarà bisogno del vostro aiuto, siate pazienti e gentili. Chi è pendolare potrebbe subire ritardi o cancellazioni, perciò sarà bene informarsi in anticipo e correre ai ripari. Occhio alle allergie primaverili, il peggio non è passato perciò non abbassate la guardia.

Capricorno - Settimana fortunata, l’amore sta per fare il suo ingresso nel cuore dei single. Chi è pronto a voltare pagina, dimenticando il passato e i torti subiti, vincerà e vivrà giornate intense. Occhio alle minestre riscaldate, non sempre sono buone. Soldi in entrata ma anche in uscita. Ultimamente camminate in pessime acque finanziarie e forse avete mandato a monte un acquisto che desideravate fare. Si questi tempi è meglio essere prudenti e mantenere i piedi per terra.

Un bel trattamento estetico vi saprà tirare su il morale.

Acquario - Ultimamente ci sono state fin troppe questioni da risolvere nella vostra vita, ma da questa settimana tornerete in carreggiata. Mettete da parte i rancori e i vissuti recenti, perché è giunto il momento della ripartenza. Pensate sempre in grande e non accontentatevi delle briciole. In amore siete più fortunati di quanto crediate, solo che avete i prosciutti davanti agli occhi. Una persona a voi vicina non fa altro che porsi su un piedistallo e parlare sempre e solo dei suoi problemi: non ne potete più. Programmate una vacanza al mare.

Pesci - Da un po’ di tempo a queste parti siete presi con i vostri viaggi mentali. Faticate a prendere sonno ed ecco che al mattino vi alzate così tardi che vi sentite nervosi.

Vi attende una settimana musona, ma non fate di ogni cosa una questione di stato. In famiglia o al lavoro sono previste novità, che potrebbero anche portare a dei vantaggi in futuro. Non strafate, avete bisogno di pensare di più alla vostra salute e al vostro benessere mentale e psicofisico. Le coppie discuteranno ma nel weekend tutto sarà più scintillante. Uscite in compagnia e tante risate. Voglia di gelato in riva al mare.