Nella settimana dal 14 al 20 marzo troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal domicilio del Leone alla Bilancia, nel frattempo il Sole, Giove, Mercurio e Nettuno risiederanno nel segno dei Pesci. Venere, Marte e Saturno, intanto, continueranno la sosta in Acquario, così come Urano permarrà in Toro. Plutone, infine, resterà stabile nel domicilio del Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: gratifiche. Alla stregua di una teatrante che si gode l'applauso del pubblico a fine spettacolo, i nati Bilancia potrebbero raccogliere, nel corso della settimana, i meritati frutti del duro lavoro svolto nell'ultimo periodo nel luogo professionale.

Sarà probabile che al cospetto del segno d'Aria, specialmente a inizio e fine settimana, giungano delle gratifiche morali e/o economiche.

2° posto Leone: lungimiranti. I nativi di prima e seconda decade, sino a mercoledì, godranno probabilmente di tre giornate nelle quali sarà semplice mettere a fuoco ciò che non va e, di conseguenza, spazzarlo via senza remore. Dopo aver metabolizzato il tutto con spirito pragmatico nei giorni del 17 e 18 marzo, il segno Fisso potrà guardare al futuro nel weekend con maggiore speranza e con le idee più chiare su come agire.

3° posto Acquario: in crescendo. Sebbene le prime tre giornate profumeranno di routine domestica e lavorativa, la settimana dei nati Acquario sembrerà iniziare da giovedì in poi, evolvendosi in un crescendo di emozioni che li lascerà senza fiato.

A godere maggiormente di tali sfavillanti effemeridi, in particolar modo nelle giornate di sabato e domenica, sarà la terza decade che riuscirà a confessare al partner, col cuore in mano, ciò che non ha mai avuto il coraggio di dirgli.

I mezzani

4° posto Gemelli: lavoro top. Le vicende professionali di casa Gemelli, a parte nella controversa giornata di venerdì, parranno avanzare col vento in poppa, coi nativi che noteranno una lenta, ma pur sempre soddisfacente, risalita del loro bottino economico.

Con l'aumentare dei guadagni, i nativi decideranno probabilmente sabato e domenica di ottimizzare la loro quotidianità lavorativa, così da trarne un ritorno economico ancor più vantaggioso.

5° posto Ariete: inizio smart. Da segnare sul calendario per i nati Ariete saranno le prime tre giornate, nelle quali il Luminare femminile di Fuoco donerà loro un tono umorale frizzante e spensierato.

Attenzione, invece, al 20 marzo, quando le prime due decadi saranno tentate di mandare all'aria un legame amicale per una futilità.

6° posto Capricorno: aiuti. Al cospetto dei nati Capricorno di prima decade, soprattutto giovedì e venerdì, potrebbero giungere degli aiuti tanto utili quanto inaspettati, grazie ai quali il segno Cardinale riuscirà venire a capo di un'intricata faccenda. La persona che gli tenderà la mano lo farà spinta esclusivamente da magnanimità, quindi i nativi farebbero bene a non arrovellarsi per scovare un tornaconto.

7° posto Cancro: focus finanziario. Sino a venerdì i nati sotto il segno del Cancro saranno probabilmente chiamati a fare il punto della loro situazione finanziaria, ponendo sulla lente d'ingrandimento entrate e uscite economiche nell'arco del mese.

Per coloro che avranno fatto un lavoro certosino in tal senso, eliminando eventuali spese superflue, li attenderà un weekend di coccole col partner.

8° posto Pesci: chiarimenti. Eccezion fatta per le nervose giornate di giovedì e venerdì, la settimana in questione potrebbe permettere ai nati Pesci di lanciarsi in un chiarimento con una persona con la quale hanno avuto un attrito irrisolto negli ultimi giorni. Le maggiori chance di avere un epilogo felice da tale chiarimento le avrà la seconda decade, mentre la prima e la terza farebbero bene ad accettare qualche compromesso per venirne a capo.

9° posto Vergine: stimoli di cambiamento. La prima decade di casa Vergine, fra il 17 e il 18 marzo, avrà buone possibilità di prendere coraggio e inviare la propria candidatura professionale nel posto in cui desiderano lavorare da sempre.

Accantonando per quarantotto ore la sicurezza di mantenere le posizioni acquisite nel posto in cui operano attualmente, il segno Mobile potrebbe far prevalere la voglia di valorizzare i propri talenti e di cambiare lavoro.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: lavoro flop. Recarsi nel luogo professionale in questa settimana non sarà presumibilmente una passeggiata per i nati Scorpione, in quanto oltre alla fiacchezza fisica, che sovente li accompagnerà, dovranno far fronte ad alcuni colpi bassi dei colleghi. Sette giorni che, seppur complicati, saranno un ottimo banco di prova per testare la resistenza fisica e mentale del segno Fisso.

11° posto Toro: svogliati. La voglia di rimboccarsi le maniche potrebbe latitare, in particolar modo sino a mercoledì, e ciò sarà maggiormente evidente sia in casa che al lavoro.

Ottime, invece, le effemeridi di venerdì, quando ai single del segno riuscirà semplice ammaliare un'intrigante 'preda' affettiva.

12° posto Sagittario: taciturni. Se la settimana dei nati Sagittario dovesse essere identificata con un oggetto sarebbe senz'altro una pentola a pressione, in quanto al segno Mobile molti comportamenti altrui non andranno giù ma, date le circostanze, sarà più volte costretto a ingoiare il rospo. A tal proposito, sarà probabile che i nativi assumano un mood taciturno figlio di una reiterata propensione a mordersi la lingua.